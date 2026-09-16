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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

'जल्दी मामला खत्म होने की उम्मीद नहीं...', UAPA के आरोप में 8 साल से जेल में बंद साकिब इफ्तिखार को दिल्ली हाईकोर्ट ने दी जमानत

यह मामला 2018 में दर्ज प्राथमिकी से संबंधित है, जिसमें गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA), विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (IPC) की धाराएं लगाई गई थीं. साकिब को 26 दिसंबर 2018 को हिरासत में लिया गया था और इसलिए वह करीब आठ साल से जेल में है.

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Neelam

Updated : Sep 16, 2026, 03:26 PM IST

'जल्दी मामला खत्म होने की उम्मीद नहीं...', UAPA के आरोप में 8 साल से जेल में बंद साकिब इफ्तिखार को दिल्ली हाईकोर्ट ने दी जमानत

दिल्ली हाईकोर्ट (Image Source: PTI)

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दिल्ली हाईकोर्ट ने आतंकवाद रोधी कानून के तहत दर्ज एक मामले में आईएसआईएस समर्थक समूह 'हरकत-उल-हर्ब-ए-इस्लाम' के एक सदस्य को यह कहते हुए जमानत दी है कि वह आठ साल से जेल में है और मामले के जल्द खत्म होने की संभावना नहीं है. साल 2018 में उसे यूएपीए और आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज एफआईआर में गिरफ्तार किया गया था.

जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रविंदर डुडेजा की बेंच ने कहा कि कोर्ट के समक्ष मौजूद सबूतों के आधार पर मोहम्मद साकिब उर्फ ​​साकिब इफ्तिखार को जमानत देने से इनकार करने का कोई ठोस कारण नहीं बनता है. साकिब उत्तर प्रदेश के बक्सर की जामा मस्जिद में इमाम था और हापुड़ का रहने वाला है. साकिब ने निचली अदालत के 2024 के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. निचली अदालत ने उसे जमानत देने से इनकार कर दिया था. 

यह मामला 2018 में दर्ज प्राथमिकी से संबंधित है, जिसमें गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA), विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (IPC) की धाराएं लगाई गई थीं. साकिब को 26 दिसंबर 2018 को हिरासत में लिया गया था और इसलिए वह करीब आठ साल से जेल में है. अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में बताया कि मामले में 120 गवाह हैं, जिनमें से सिर्फ 40 गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं. सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाया था, जिसमें बेंच ने कहा, 'विशेष लोक अभियोजक ने यह बताया है कि प्रतिवादी 39 गवाहों को हटा देगा. भले ही ऐसा हो लेकिन मुकदमे के जल्द खत्म होने की संभावना नहीं है.'

हाईकोर्ट ने आदेश में कहा, 'गवाहों के बयानों और अपीलकर्ता पर लगे आरोपों पर गौर करने के बाद और खासकर अपीलकर्ता के लंबे समय तक जेल में रहने को ध्यान में रखते हुए हमारा मानना है कि अपीलकर्ता जमानत पर रिहा होने का मामला बनाने में सफल रहा है इसलिए, हम आदेश देते हैं कि उसको जमानत पर रिहा किया जाए.' हाईकोर्ट ने जमानत के लिए कई शर्तें तय कीं और साकिब से 50,000 रुपये का निजी मुचलका और उतनी ही रकम के दो जमानतदार पेश करने को कहा. कोर्ट ने आरोपी से अपना पासपोर्ट जमा करने और मुकदमे की सुनवाई कर रही अदालत की मंजूरी के बिना देश से बाहर न जाने का निर्देश दिया.

 

यह भी पढ़ें:- डॉक्टरों की फर्जी डिग्री का मुद्दा लेकर पहुंचे वकील तो SC ने लगा दी फटकार, कहा- यहां याचिकाओं का अंबर मत लगाओ, पब्लिसिटी चाहिए...

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