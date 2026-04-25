FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
Horoscope 26 April 2026: आज का दिन किस राशि के लिए रहेगा खास? पढ़ें सभी 12 राशियों का राशिफल

आज का दिन किस राशि के लिए रहेगा खास? पढ़ें सभी 12 राशियों का प्रेम, करियर और सेहत का हाल

मौसम बदलते ही वायरल का अटैक! सर्दी-खांसी की चपेट में आने से पहले डॉक्टर से जानें बचाव के आसान उपाय

मौसम बदलते ही वायरल का अटैक! सर्दी-खांसी की चपेट में आने से पहले डॉक्टर से जानें बचाव के आसान उपाय

हीटवेव से निपटने को तैयार दिल्ली! CM रेखा गुप्ता का बड़ा एक्शन प्लान

हीटवेव से निपटने को तैयार दिल्ली! CM रेखा गुप्ता का बड़ा एक्शन प्लान

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
ट्रेन में भूल गए हैं बैग, मोबाइल या दूसरा कीमती सामान? घबराएं नहीं! जानें कैसे मिलेगा वापस

ट्रेन में भूल गए हैं बैग, मोबाइल या दूसरा कीमती सामान? घबराएं नहीं! जानें कैसे मिलेगा वापस

IPL के इतिहास में सबसे बड़ा टारगेट चेज करने वाली टीमें, पंजाब किंग्स ने रचा इतिहास

IPL के इतिहास में सबसे बड़ा टारगेट चेज करने वाली टीमें, पंजाब किंग्स ने रचा इतिहास

दुनिया के 10 सबसे महंगे फोन, हजार या लाख नहीं, करोड़ों में है कीमत! जानिए क्यों है खास

दुनिया के 10 सबसे महंगे फोन, हजार या लाख नहीं, करोड़ों में है कीमत! जानिए क्यों है खास

Homeभारत

भारत

हीटवेव से निपटने को तैयार दिल्ली! CM रेखा गुप्ता का बड़ा एक्शन प्लान

Delhi Heat Wave Action Plan 2026: दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने हीटवेव को लेकर एक्शन शुरू कर दिया है. दिल्लीवासियों को गर्मी से बचाने केलिए विभागों और अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं.

Latest News

डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Apr 25, 2026, 09:40 PM IST

हीटवेव से निपटने को तैयार दिल्ली! CM रेखा गुप्ता का बड़ा एक्शन प्लान

Delhi Heat Wave Action Plan 2026

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता के दूरदर्शी और संवेदनशील नेतृत्व में दिल्ली का Heat Wave Action Plan 2026 ऐसी शासन शैली का सशक्त उदाहरण बन रहा है, जो संकट आने से पहले तैयारी करती है और समय रहते तेज कार्रवाई सुनिश्चित करती है. 30+ अस्पतालों में Cool Rooms, 330 एम्बुलेंस अलर्ट मोड पर, स्कूलों में Water Bells, Water ATMs, Cooling Points, आश्रय स्थल और श्रमिकों के लिए संशोधित कार्य समय जैसी व्यवस्थाएं हर स्तर पर व्यापक तैयारी को दर्शाती हैं.

IMD के colour-coded alerts और प्रशिक्षित frontline teams के साथ दिल्ली responsive governance का नया मानक स्थापित कर रही है. मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता के नेतृत्व में राजधानी ये संदेश दे रही है कि संवेदनशील सरकार केवल योजनाएं नहीं बनाती, बल्कि हर चुनौती से पहले नागरिकों की सुरक्षा का भरोसा और अधिक सुदृढ़ करती है.

दिल्ली की सीएम श्रीमती रेखा गुप्ता ने हीट वेव एक्शन प्लान 2026 की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की. विभागों और अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि गर्मी से बचाव के हर इंतजाम जमीन पर दिखने चाहिए.

  • अस्पतालों में पर्याप्त बेड उपलब्ध हों
  • जन-जागरूकता अभियान तुरंत चलाया जाए
  • एम्बुलेंस में हीटवेव उपचार की पूरी सुविधा रहे
  • सभी स्कूलों में वॉटर बेल प्रणाली लागू हो
  • अस्पतालों, स्कूलों, कंस्ट्रक्शन साइटों, अटल कैंटीनों, पुलिस थानों, पोस्ट ऑफिसों और डीटीसी बस स्टैंडों पर स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो
  • सभी स्थानों पर ORS की व्यवस्था सुनिश्चित हो

साथ ही टैंकर, वॉटर कूलर और वॉटर एटीएम निर्बाध चलें. पशु-पक्षियों के लिए भी छाया और पानी की समुचित व्यवस्था हो. जनता की सुविधाओं को सर्वोपरि रखते हुए समय पर सभी तैयारियां पूर्ण की जाएं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
ट्रेन में भूल गए हैं बैग, मोबाइल या दूसरा कीमती सामान? घबराएं नहीं! जानें कैसे मिलेगा वापस
ट्रेन में भूल गए हैं बैग, मोबाइल या दूसरा कीमती सामान? घबराएं नहीं! जानें कैसे मिलेगा वापस
IPL के इतिहास में सबसे बड़ा टारगेट चेज करने वाली टीमें, पंजाब किंग्स ने रचा इतिहास
IPL के इतिहास में सबसे बड़ा टारगेट चेज करने वाली टीमें, पंजाब किंग्स ने रचा इतिहास
दुनिया के 10 सबसे महंगे फोन, हजार या लाख नहीं, करोड़ों में है कीमत! जानिए क्यों है खास
दुनिया के 10 सबसे महंगे फोन, हजार या लाख नहीं, करोड़ों में है कीमत! जानिए क्यों है खास
KL Rahul Century: केएल राहुल ने 152 रनों की पारी खेलकर लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी, ऐसा करने वाले बने पहले भारतीय
KL Rahul Century: केएल राहुल ने 152 रनों की पारी खेलकर लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी, ऐसा करने वाले बने पहले भारतीय
62 साल पुराना Mohammed Rafi का वो गाना, जिसके 3Min 35Sec में ही फफक-फफक कर रो पड़ी थीं Indira Gandhi
62 साल पुराना Mohammed Rafi का वो गाना, जिसके 3Min 35Sec में ही फफक-फफक कर रो पड़ी थीं Indira Gandhi
MORE
Advertisement
धर्म
Baglamukhi Jayanti Katha Aarti: आज बगलामुखी जयंती पर व्रत के साथ जरूर करें ये कथा और आरती, मिलेगी भय और शत्रुओं से मुक्ति
आज बगलामुखी जयंती पर व्रत के साथ जरूर करें ये कथा और आरती, मिलेगी भय और शत्रुओं से मुक्ति
Horoscope 24 April 2026: वृश्चिक और मकर वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों भाग्यफल
वृश्चिक और मकर वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों भाग्यफल
बद्रीनाथ धाम में हमेशा जली रहती है अखंड ज्योति, नहीं भौकते कुत्ते, सांप-बिच्छुओं में नहीं होता जहर, जानें इसके पीछे का रहस्य
बद्रीनाथ धाम में हमेशा जली रहती है अखंड ज्योति, नहीं भौकते कुत्ते, सांप-बिच्छुओं में नहीं होता जहर, जानें इसके पीछे का रहस्य
Baglamukhi Jayanti 2026 Date: कब है बगलामुखी जयंती, जानें इसकी तारीख से लेकर मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व
कब है बगलामुखी जयंती, जानें इसकी तारीख से लेकर मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व
Numerology: इन 4 तारीखों में जन्मी लड़कियां होती हैं मनी मैनेजमेंट की एक्सपर्ट, Nita Ambani से लेकर Preity Zinta तक हैं मिसाल
इन 4 तारीखों में जन्मी लड़कियां होती हैं मनी मैनेजमेंट की एक्सपर्ट, Nita Ambani से लेकर Preity Zinta तक हैं मिसाल
MORE
Advertisement