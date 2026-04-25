हीटवेव से निपटने को तैयार दिल्ली! CM रेखा गुप्ता का बड़ा एक्शन प्लान

Delhi Heat Wave Action Plan 2026: दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने हीटवेव को लेकर एक्शन शुरू कर दिया है. दिल्लीवासियों को गर्मी से बचाने केलिए विभागों और अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं.

दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता के दूरदर्शी और संवेदनशील नेतृत्व में दिल्ली का Heat Wave Action Plan 2026 ऐसी शासन शैली का सशक्त उदाहरण बन रहा है, जो संकट आने से पहले तैयारी करती है और समय रहते तेज कार्रवाई सुनिश्चित करती है. 30+ अस्पतालों में Cool Rooms, 330 एम्बुलेंस अलर्ट मोड पर, स्कूलों में Water Bells, Water ATMs, Cooling Points, आश्रय स्थल और श्रमिकों के लिए संशोधित कार्य समय जैसी व्यवस्थाएं हर स्तर पर व्यापक तैयारी को दर्शाती हैं.

IMD के colour-coded alerts और प्रशिक्षित frontline teams के साथ दिल्ली responsive governance का नया मानक स्थापित कर रही है. मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता के नेतृत्व में राजधानी ये संदेश दे रही है कि संवेदनशील सरकार केवल योजनाएं नहीं बनाती, बल्कि हर चुनौती से पहले नागरिकों की सुरक्षा का भरोसा और अधिक सुदृढ़ करती है.

दिल्ली की सीएम श्रीमती रेखा गुप्ता ने हीट वेव एक्शन प्लान 2026 की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की. विभागों और अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि गर्मी से बचाव के हर इंतजाम जमीन पर दिखने चाहिए.

अस्पतालों में पर्याप्त बेड उपलब्ध हों

जन-जागरूकता अभियान तुरंत चलाया जाए

एम्बुलेंस में हीटवेव उपचार की पूरी सुविधा रहे

सभी स्कूलों में वॉटर बेल प्रणाली लागू हो

अस्पतालों, स्कूलों, कंस्ट्रक्शन साइटों, अटल कैंटीनों, पुलिस थानों, पोस्ट ऑफिसों और डीटीसी बस स्टैंडों पर स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो

सभी स्थानों पर ORS की व्यवस्था सुनिश्चित हो

साथ ही टैंकर, वॉटर कूलर और वॉटर एटीएम निर्बाध चलें. पशु-पक्षियों के लिए भी छाया और पानी की समुचित व्यवस्था हो. जनता की सुविधाओं को सर्वोपरि रखते हुए समय पर सभी तैयारियां पूर्ण की जाएं.

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