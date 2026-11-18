असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर दिल्ली से गुवाहाटी तक प्रस्तावित हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को लेकर जानकारी दी है, जानें क्या होगा रूट और स्टॉपेज...

Delhi to Guwahati Bullet Train: इंडियन रेलवे लगातार अपने नेटवर्क और सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रहा है. देश में बुलेट ट्रेन चलाने की तैयारी भी इसमें एक बड़ा कदम है. अगर प्रस्तावित नॉर्दर्न बुलेट ट्रेन कॉरिडोर बनकर तैयार होता है, तो दिल्ली से सुबह ट्रेन पकड़कर रात की डिनर से पहले गुवाहाटी पहुंचना संभव हो सकता है.

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर दिल्ली से गुवाहाटी तक प्रस्तावित हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को लेकर जानकारी शेयर की है. इस कॉरिडोर के जरिए उत्तर और पूर्वी भारत के कई बड़े शहरों को जोड़ने की योजना है जिससे नॉर्थईस्ट की दिल्ली से कनेक्टिविटी बेहतर होने की उम्मीद है.

सीएम हिमंत बिस्व सरमा ने पोस्ट में लिखा, 'दिल्ली से दिसपुर तक फैले भारत के नॉर्दर्न बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के साथ मोबिलिटी के फ्यूचर के लिए तैयार हो जाइए. कुछ ही घंटों में भारत के बड़े शहरों से कनेक्ट करें, अपनी यात्रा और बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं.'

सीएम की शेयर की गई जानकारी के मुताबिक, प्रस्तावित कॉरिडोर करीब 1,500 किलोमीटर लंबा होगा और 10 शहरों को जोड़ेगा. इस कॉरिडोर से दिल्ली से गुवाहाटी के बीच सफर का समय 8 घंटे से भी कम होने का अनुमान है, जबकि अभी जो हाईस्पीड ट्रेनें मौजूद हैं, उनसे इस दूरी को तय करने में 30 घंटे से ज्यादा लग जाते हैं.

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दिल्ली-गुवाहाटी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर किन 10 शहरों को जोड़ेगा?

प्रस्तावित नॉर्दर्न बुलेट ट्रेन कॉरिडोर दिल्ली से शुरू होकर उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के प्रमुख शहरों से होते हुए असम के गुवाहाटी तक पहुंचेगा. पहले इस कॉरिडोर को सिलीगुड़ी तक बनाने की योजना थी, लेकिन अब इसे गुवाहाटी तक बढ़ाने का प्रस्ताव शामिल किया गया है. इससे पूर्वोत्तर भारत को देश के दूसरे हिस्सों से जोड़ने वाली कनेक्टिविटी मजबूत होने की उम्मीद है. इस रूट में कुल 10 शहर शामिल हैं-

दिल्ली

आगरा

कानपुर

लखनऊ

अयोध्या

वाराणसी

प्रयागराज

पटना

सिलीगुड़ी

गुवाहाटी

8 घंटे से भी कम में दिल्ली से गुवाहाटी का सफर

नॉर्दन बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का सबसे बड़ा फायदा यात्रा के समय में कमी होगा. फिलहाल दिल्ली से गुवाहाटी जाने में ट्रेन से 30 घंटे से ज्यादा का समय लगता है. प्रस्तावित हाई स्पीड ट्रेन से यही सफर 8 घंटे से कम में पूरा हो सकता है. सीएम हिमंत बिस्वा सरमा की शेयर की गई जानकारी के मुताबिक, बुलेट ट्रेन का किराया हवाई यात्रा की तुलना में कम रखा जाएगा. हालांकि, टिकट की कीमत, ट्रेन की स्पीड और दूसरी ऑपरेशनल डिटेल्स को लेकर अभी कुछ ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया है.

अगर यह कॉरिडोर शुरू होता है तो लोगों के लिए नौकरी, पढ़ाई, बिजनेस और टूरिज्म के सिलसिले में बड़े शहरों के बीच आना-जाना आसान हो जाएगा. साथ ही रास्ते में आने वाले शहरों को भी बेहतर कनेक्टिविटी का फायदा मिलेगा.

बुलेट ट्रेन कॉरिडोर से नॉर्थईस्ट को क्या फायदा होगा?

दिल्ली से गुवाहाटी के बीच हाई स्पीड रेल कनेक्टिविटी बेहतर होने से पूर्वोत्तर के राज्यों को बड़े बाजारों और कमर्शियल सेंटर्स तक पहुंचने में मदद मिलेगी. इससे स्थानीय कारोबार, इंडस्ट्री, टूरिज्म और रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है.

असम और नॉर्थईस्ट के दूसरे इलाकों को उत्तर और पूर्वी भारत के प्रमुख शहरों से बेहतर तरीके से जोड़ने से व्यापार और लोगों की आवाजाही बढ़ेगी. यह कॉरिडोर क्षेत्र की स्ट्रेटेजिक कनेक्टिविटी के लिहाज से भी अहम माना जा रहा है. लेकिन, अभी प्रोजेक्ट की डिटेल्ड टाइमलाइन, कुल लागत, निर्माण शुरू होने की तारीख और ट्रेन संचालन शुरू होने की तारीख जैसी जानकारियां सामने नहीं आई हैं.