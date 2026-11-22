गेस्ट हाउस में किचन और डाइनिंग एरिया चलाने के लिए अलग से लाइसेंस लेना होगा. किचन का इस्तेमाल केवल वहां ठहरे हुए मेहमानों को खाना उपलब्ध कराने के लिए किया जा सकेगा.

दिल्ली में चलने वाले गेस्ट हाउस और लॉजिंग-बोर्डिंग प्रतिष्ठानों को लेकर दिल्ली नगर निगम (MCD) ने बड़ा फैसला किया है. एमसीडी ने किसी बिल्डिंग की चौथी या उससे ऊपर की मंजिल पर गेस्ट हाउस चलाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है.

दिल्ली नगर निगम के मुताबिक, इस फैसले का मकसद ऊंची मंजिलों पर संचालित हो रहे गेस्ट हाउस या लॉजिंग-बोर्डिंग प्रतिष्ठानों में सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करना और किसी भी तरह के हादसों की संभावना को खत्म करना है.

FSC के बिना गेस्ट हाउस चलाना पूरी तरह अवैध

एमसीडी ने क्लीयर किया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट (FSC) के बिना गेस्ट हाउस का संचालन पूरी तरह अवैध होगा. 12 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाली इमारतों में संचालित गेस्ट हाउस के लिए दिल्ली फायर सर्विस का फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट अनिवार्य होगा. बिना वैध फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट के गेस्ट हाउस चलाना या सर्टिफिकेट की वैलिडिटी खत्म होने के बाद उसको रिन्यू न कराना नियमों का उल्लंघन माना जाएगा.

12 मीटर से कम ऊंची बिल्डिंगों को छूट

नगर निगम ने 12 मीटर से कम ऊंचाई वाली इमारतों को फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट से छूट दी है, लेकिन वहां भी आग से बचाव के इंतजाम जरूरी होंगे. इसके अलावा सभी प्रतिष्ठानों में फायर एक्सटिंग्विशर काम करने की स्थिति में होने चाहिए और इमरजेंसी में बाहर निकलने के रास्ते पूरी तरह खुले रखने होंगे.

किचन और डाइनिंग एरिया के लिए भी नए नियम

एमसीडी के सर्कुलर के मुताबिक, गेस्ट हाउस में किचन और डाइनिंग एरिया चलाने के लिए अलग से लाइसेंस लेना होगा. किचन का इस्तेमाल केवल वहां ठहरे हुए मेहमानों को खाना उपलब्ध कराने के लिए किया जा सकेगा. किचन का इस्तेमाल केवल वहां ठहरे हुए मेहमानों को खाना उपलब्ध कराने के लिए किया जा सकेगा. ऐसा नहीं होगा कि किचन से बाहर के लोगों के लिए भी खाना दिया जा रहा है या फिर उसका इस्तेमाल क्लाउड किचन में हो रहा है.

गेस्ट हाउस के बेडों से ज्यादा नहीं होंगी डाइनिंग एरिया में सीटें

गेस्ट हाउस में जितने कुल बेड होंगे, डाइनिंग एरिया में बैठने के लिए सीटों की क्षमता उससे ज्यादा नहीं हो सकती हैं. इसके अलावा जिन इलाकों में पाइप्ड नेचुरल गैस यानी PNG उपलब्ध है, वहां गेस्ट हाउस को पीएनजी का इस्तेमाल करना होगा यानी वहां एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल अब नहीं हो सकेगा.

दिल्ली के सभी 12 जोन में होगा सर्वे

एमसीडी का जनस्वास्थ्य विभाग दिल्ली के सभी 12 जोन में गेस्ट हाउस और लाइसेंस प्राप्त प्रतिष्ठानों का सर्वे कराएगा. हेल्थ लाइसेंस इंस्पेक्टर वार्ड लेवल पर जाकर प्रतिष्ठानों की जांच करेंगे. इसमें हेल्थ ट्रेड लाइसेंस, फायर सेफ्टी व्यवस्था, बिल्डिंग बायलॉज और अन्य नियमों के पालन की जांच होगी. इसके बाद एक महीने के भीतर सर्वे निगम मुख्यालय को सौंपी जाएगी.

गेस्ट हाउस ने तोड़े नियम तो क्या होगा एक्शन?

नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर MCD संबंधित गेस्ट हाउस को सील कर सकता है.

गंभीर मामलों में हेल्थ ट्रेड लाइसेंस रद्द किया जा सकता है.

बिजली और पानी का कनेक्शन काटने जैसी कार्रवाई भी की जा सकती है.

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