Delhi Pollution: राजस्थान के भिवाड़ी में AQI 289 दर्ज किया गया, जो NCR शहरों में सबसे ज्यादा रहा. गुरुग्राम में 265, फरीदाबाद में 254, ग्रेटर नोएडा में 217, गाजियाबाद में 196 और नोएडा में 190 दर्ज किया गया.

37 मॉनिटरिंग स्टेशनों पर AQI 200 से अधिक दर्ज किया गया

दिल्ली के उत्तम नगर में सबसे अधिक AQI 399 दर्ज किया गया

Delhi Pollution: दिल्ली में पॉल्यूशन लेवल में सुधार के बाद लोगों को बड़ी राहत मिली है. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने 17 नवंबर को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तीसरे फेज की पाबंदियां तत्काल प्रभाव से हटा दीं. 18 नवंबर (बुधवार) सुबह 7 बजे दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) घटकर 214 दर्ज किया गया, जबकि मंगलवार सुबह इसी समय यह 246 था. इसके साथ ही दिल्ली के स्कूलों में सभी क्लासेज के लिए ऑफलाइन पढ़ाई दोबारा शुरू करने का आदेश जारी कर दिए गए हैं.

दिल्ली की हवा में सुधार के बावजूद पॉल्यूशन की समस्या पूरी तरह खत्म नहीं हुई है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के मुताबिक, बुधवार सुबह 7 बजे दिल्ली के 58 मॉनिटरिंग स्टेशनों में से 37 पर AQI 200 से ऊपर दर्ज किया गया. उत्तम नगर में सबसे ज्यादा AQI 399 रहा. इसके बाद चांदनी चौक में 292 और बुराड़ी क्रॉसिंग में 286 दर्ज किया गया, लेकिन किसी भी स्टेशन पर AQI गंभीर कैटेगरी में नहीं पहुंचा.

गुरुग्राम में AQI 265, भिवाड़ी सबसे प्रदूषित

दिल्ली के साथ-साथ NCR के दूसरे शहरों में भी पॉल्यूशन का लेवल अधिक बना हुआ है. बुधवार सुबह के आंकड़ों के मुताबिक, राजस्थान के भिवाड़ी में AQI 289 दर्ज किया गया, जो NCR शहरों में सबसे ज्यादा रहा. गुरुग्राम में 265, फरीदाबाद में 254 और बहादुरगढ़ में 252 AQI रहा. ग्रेटर नोएडा में 217, गाजियाबाद में 196 और नोएडा में 190 दर्ज किया गया.

#WATCH| दिल्ली: केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार कालिंदी कुंज के आसपास एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 171 है, जिसे 'मध्यम' श्रेणी में रखा गया है। हवा की गुणवत्ता में सुधार के बाद 'कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट' (CAQM) ने कल पूरे दिल्ली-NCR में 'ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान' (GRAP) के तहत लागू तीसरे चरण (Stage III) की पाबंदियों को हटा दिया। (ड्रोन से लिया गया वीडियो सुबह 7:50 बजे का है) — ANI_HindiNews (@AHindinews) November 18, 2026

स्कूलों में क्लासेज ऑफलाइन शुरू

GRAP-3 हटाए जाने के बाद दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को सभी क्लासेज के लिए सामान्य यानी फिजिकल मोड में पढ़ाई शुरू करने के आदेश जारी कर दिए हैं. इससे पहले प्रदूषण के चलते छोटे बच्चों के लिए क्लासेज हाइब्रिड मोड में जारी थी.

GRAP-1 और GRAP-2 की पाबंदियां रहेंगी जारी

CAQM ने स्पष्ट किया है कि GRAP-3 हटने का मतलब यह नहीं है कि प्रदूषण नियंत्रण के सभी प्रतिबंध खत्म हो गए हैं. GRAP-1 और GRAP-2 के प्रतिबंध जारी रहेंगे. इसके अलावा 30 अक्टूबर के आदेश के तहत NCR में धूल पैदा करने वाली गैर-जरूरी निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों पर रोक 20 नवंबर तक लागू रहेगी.

दिल्ली और आसपास के कुछ जिलों में सरकारी और निजी कार्यालयों में अधिकतम 50 प्रतिशत कर्मचारियों को ही ऑफिस बुलाने का निर्देश भी जारी रहेगा. बाकी कर्मचारियों को जहां लागू हो, वर्क फ्रॉम होम की सुविधा देनी होगी.

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