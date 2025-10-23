अब दिल्ली में महिलाएं भी कर सकेंगी नाइट शिफ्ट, रेखा सरकार ने दी मंजूरी, यहां जानें नियम

दिल्ली की रेखा सरकार ने महिलाओं को रात में काम करने की अनुमति दे दी है. यानी कि अब दिल्ली की दुकानों पर रात के समय महिलाएं भी काम कर सकती है. लेकिन कुछ नियमों का पालन करना पडे़गा.

दिल्ली सरकार ने गुरुवार को एक नोटिफिकेशन जारी महिलाओं के सशक्त बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है. दरअसल रेखा सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दुकानों और कॉमर्शियल प्रतिष्ठानों में महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति दे दी है. हालांकि इसके कुछ नियम भी बनाएं गए हैं. संस्थानों को महिलाओं की नाइट शिफ्ट लगाने के लिए उसने इसकी लिखित सहमति लेनी होगी. बता दें कि उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने साल की शुरुआत में महिलाओं की नाइट शिफ्ट संबंधी दिल्ली सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी.

ओवर टाइम का दोगुना वेतन

गौरतलब है कि दिल्ली सरकार के श्रम विभाग की ओर से हाल ही में जारी नोटिफिकेशन में दिल्ली दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1954 के तहत महिलाओं को रोजगार देने और उनके रोजगार की शर्तों से संबंधित 2 प्रविष्टियां जोड़ी गईं. इतना ही नहीं अगर किसी महिला कर्मचारी अपनी शिफ्ट से ओवर टाइम काम करती है तो फिर उसे डबल वेतन अधिकतम 48 घंटे प्रतिसप्ताह ड्यूटी के लिए अधिकृत होगी.

1. इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि महिलाओं की नाइट शिफ्ट लगाने के लिए उनकी लिखित सहमति लेना अनिवार्य होगा.

2. इस नोटिफिकेशन के आधार पर महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करवाने के लिए आंतरिक शिकायत समितियां (आईसीसी) भी गठित करनी होंगी.

3. इस नियम के तहत किसी भी कर्मचारी को किसी भी दिन नौ घंटे (भोजन और आराम के समय सहित) से अधिक और हफ्ते में 48 घंटे से ज्यादा काम की अनुमति नहीं दी जाएगी.

4. नियोक्ता को नाइट शिफ्ट वाली महिला कर्मियों की सुरक्षा और परिवहन की व्यवस्था करनी होगी. प्रावधान किया गया कि किसी भी कर्मचारी को एक दिन में पांच घंटे से अधिक ओवरटाइम करने की अनुमति नहीं होगी.

5. यदि शिफ्ट के आधार पर ड्यूटी लगाई जा रही है तो व्यवस्था ऐसी होगी कि किसी भी कर्मचारी को केवल नाइट शिफ्ट में काम करने के लिए मजबूर न किया जाए.



6. नियोक्ताओं को कार्यस्थल पर सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे। फुटेज को कम से कम एक महीने तक सुरक्षित रखना होगा। मुख्य निरीक्षक की मांग पर उसे प्रस्तुत करना होगा.

7. राष्ट्रीय अवकाशों पर काम के बदले कॉम्प ऑफ, वीकली ऑफ, न्यूनतम मजदूरी, भविष्य निधि, बीमा और बोनस जैसे कानूनी लाभ भी देने होंगे.

