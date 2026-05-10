Mother's Day पर दिल्ली सरकार की बड़ी सौगात, CM रेखा गुप्ता ने लॉन्च की ‘आफ्टरकेयर स्कीम’, युवाओं को मिलेगा नया भविष्य

Mother's Day के अवसर पर सीएम रेखा गुप्ता जी ने आज लाजपत नगर स्थित Village Cottage Home का दौरा किया है. इस दौरान उन्होंने आफ्टरकेयर स्कीम फॉर यंग पर्सन्स की घोषणा की है.

Mother's Day के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने आज लाजपत नगर स्थित Village Cottage Home का दौरा किया है. इस दौरान उन्होंने आफ्टरकेयर स्कीम फॉर यंग पर्सन्स की घोषणा की है. वित्त वर्ष 2026–27 के लिए ₹3.5 करोड़ के बजट से समर्थित ये योजना 18 साल की आयु के बाद चाइल्ड केयर संस्थानों से बाहर आने वाले युवाओं को पुनर्वास सहायता, उच्च शिक्षा सहयोग, कौशल विकास, करियर मार्गदर्शन, इंटर्नशिप और आर्थिक सहायता प्रदान करेगी.

ये योजना दिल्ली सरकार की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिसके तहत हर युवा को सुरक्षित, सम्मानजनक और आत्मनिर्भर भविष्य बनाने के लिए आवश्यक सहयोग, मार्गदर्शन और अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे.

मातृ दिवस के अवसर पर आज लाजपत नगर स्थित “विलेज कॉटेज होम” में बच्चों के साथ कुछ बेहद आत्मीय और भावुक पल बिताए।



इन बच्चों की मुस्कान में सच्चा अपनापन है। उनके साथ बिताया हर क्षण सदैव मेरे साथ रहेगा। हर बच्चे को प्यार, सुरक्षा, अच्छी शिक्षा और परिवार जैसा अपनापन मिले, यही एक… pic.twitter.com/KQ9TzqUnoQ — Rekha Gupta (@gupta_rekha) May 10, 2026

सीएम रेखा गुप्ता ने शेयर की तस्वीरे

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया के अपने एक्स अकाउंट पर बच्चों के साथ कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. उन्होंने कैप्शन में लिखा, "इन बच्चों की मुस्कान में सच्चा अपनापन है. उनके साथ बिताया हर क्षण सदैव मेरे साथ रहेगा. हर बच्चे को प्यार, सुरक्षा, अच्छी शिक्षा और परिवार जैसा अपनापन मिले. यही एक संवेदनशील समाज की पहचान है. दिल्ली सरकार ऐसे प्रत्येक बच्चे के जीवन में विश्वास, अवसर और उज्ज्वल भविष्य की नई रोशनी लाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है."

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