Homeभारत

भारत

अब पानी का बिल और शिकायत के लिए नहीं होगा दफ्तरों का कंफ्यूजन, दिल्ली सरकार हर जिले में बनाएगी मिनी सचिवालय

दिल्ली सरकार ने हर जिले में एक मिनी सचिवालय बनाने का फैसला किया है. इसके लिए दिल्ली कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. इसमें प्लानिंग ये है कि इन सचिवालयों में सभी विभाग के अधिकारी मौजूद रहेंगे.

Latest News

नितिन शर्मा

Updated : Jan 29, 2026, 01:15 PM IST

अब पानी का बिल और शिकायत के लिए नहीं होगा दफ्तरों का कंफ्यूजन, दिल्ली सरकार हर जिले में बनाएगी मिनी सचिवालय
अब दिल्ली के लोगों को पानी से संबंधित समस्या और शिकायत को लेकर अलग अलग जोन में घुमना नहीं पड़ेगा.​ दिल्ली सरकार ने लोगों की इस समस्या को देखते हुए पुलिस स्टेशन की तरह ही जल विभाग को 13 जिलों के हिसाब से बांटने का फैसला किया है. इसके लिए हर जिले में एक मिनी सचिवालय बनाया जाएगा, जहां जाते ही जिले में पानी की कोई भी समस्या हाथों हाथ निपट जाएगी. इससे लोगों की बड़ी उलझन खत्म हो जाएगी.

नहीं रहेगा पानी के दफ्तरों का कंफ्यूजन

दरअसल दिल्ली में रहने वाले ज्यादातर लोग अपने इलाके के जल विभाग को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि उनका काम किस दफ्तर में होगा. इसकी वजह पुलिस का जिला अलग होता है, लेकिन जल बोर्ड जोन में बंटा हुआ है. अधिकारियों के अनुसार, अब जो प्लान बनाया जाएगा. उसमें साफ होगा कि कोई भी लोकल इलाका किसी भी दो जोन में न फंसे. साथ ही पानी से संबंधित अपनी शिकायतों को लेकर व्यक्ति को अलग अलग भटकना न पड़ें. 

हर जिले में बनेगा एक 'मिनी सचिवालय'

लोगों की इसी समस्या को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने हर जिले में एक मिनी सचिवालय बनाने का फैसला किया है. इसके लिए दिल्ली कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. इसमें प्लानिंग ये है कि इन सचिवालयों में सभी विभाग के अधिकारी मौजूद रहेंगे. इसमें जल बोर्ड के अलावा पीडब्लूडी और सिविल को भी इसी तरीके से एक जगह पर किया जाएगा. 

काफी समय से थी इसकी जरूरत

लोगों की मानें तो सरकार के इस कदम की जरूरत पिछले काफी समय से थी. इसकी वजह जल बोर्ड काम सिविल, वेस्ट, ईस्ट, साउथ और सेट्रल जोन्स में बंटा हुआ था. अब तक इनका पुलिस या राजस्व जिलों की सीमाओं से कोई तालमेल नहीं था. इसी समस्या को दूर करने के लिए अब जल बोर्ड, नगर निगम और पुलिस की सीमाओं को एक जैसा बनाने की कोशिश की जा रही है. इससे सभी काम एक छत के नीचे सिंगल विंडो में हो जाएंगे. 

