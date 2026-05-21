दिल्ली सरकार ने बदले राशन कार्ड के नियम, बढ़ाई आय सीमा, जानें कौन कर सकेगा आवेदन

दिल्ली सरकार ने राशन कार्ड के लिए आय पात्रता सीमा को 1.2 लाख रुपये से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये प्रति वर्ष कर दिया है. जानें कब से लागू होगा यह नियम...

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को घोषणा की कि राष्ट्रीय राजधानी में राशन कार्ड के लिए आय पात्रता सीमा को 1.2 लाख रुपये से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये प्रति वर्ष कर दिया जाएगा. सरकार के इस फैसले का मकसद अधिक परिवारों को रियायती राशन का फायदा पहुंचाना है. एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सीएम गुप्ता ने कहा कि संशोधित प्रस्ताव को अगली बैठक में औपचारिक मंजूरी के लिए मंत्रिमंडल के सामने रखा जाएगा.

मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि राशन के वेरिफिकेशन अभियान के बाद दिल्ली सरकार ने लगभग 7.72 लाख अमान्य राशन कार्ड रद्द कर दिए हैं. उन्होंने कहा कि ऑडिट में अपात्र लाभार्थियों की कई कैटिगरी पाई गईं. इनमें 1.44 लाख लोग ऐसे थे जो आय पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करते. 35,800 लाभार्थी जो राशन नहीं ले रहे थे. इसके अलावा रद्द किए गए राशन कार्ड में 29,580 मृत लाभार्थियों के और 23,394 डुप्लिकेट राशन कार्ड भी शामिल हैं. इन सबके बीच दिल्ली सरकार ने अब पात्र निवासियों से नए ऑनलाइन आवेदन भी मांगे हैं.

'पिछले 13 साल में कोई नया राशन कार्ड जारी नहीं किया गया'

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 13 साल में दिल्ली में कोई नया राशन कार्ड जारी नहीं किया गया है. उन्होंने कहा कि नवीनतम संशोधन का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि असल में जरूरतमंद परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत लाया जाए. उन्होंने कहा कि आय सीमा में बढ़ोतरी से राजधानी में महंगाई से जूझ रहे निम्न और मध्यम आय वर्ग के परिवारों के एक बड़े हिस्से को लाभ मिलने की उम्मीद है.

15 तारीख से डिजिटल ई-पोर्टल के माध्यम से हम नए राशन कार्ड के आवेदन ले रहे हैं और पूरी तरीके से पारदर्शी और डिजिटल व्यवस्थाएं हमने शुरू की हैं।



सारी की सारी प्रक्रियाएं ऑनलाइन होंगी। कोई भी व्यक्ति अपने घर के नजदीक जो भी सुविधा केंद्र है, वहां जाकर भी ऑनलाइन राशन कार्ड के लिए… pic.twitter.com/aA7Ay6DItE — CMO Delhi (@CMODelhi) May 21, 2026

उन्होंने कहा- 'दिल्ली में पिछले 13 साल से लाखों गरीब और जरूरतमंद लोग नए राशन कार्ड बनवाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते रहे, अधिकारियों और नेताओं से गुहार लगाते रहे, लेकिन उन्हें राशन कार्ड नहीं मिल पाए. वर्तमान में बीजेपी की सरकार ने प्रधानमंत्री के अंत्योदय के विजन पर चलते हुए राशन व्यवस्था का व्यापक ऑडिट कराया.

दिल्ली सरकार के ऑडिट में क्या आया सामने?

मुख्यमंत्री के मुताबिक ऑडिट में सामने आया कि लगभग 1,44,000 लोग आय सीमा से ऊपर होने के बावजूद राशन का लाभ ले रहे थे. वहीं 35,800 लोग ऐसे पाए गए जिन्होंने पिछले एक साल से राशन लिया ही नहीं था यानी उन्हें इसकी जरूरत नहीं थी, फिर भी उनके राशन कार्ड एक्टिव थे. इसके अलावा 29,580 मृत व्यक्तियों के नाम राशन सूची में मौजूद थे और 23,394 लाभार्थी डुप्लीकेट पाए गए, जो अलग-अलग जगहों से दो बार राशन ले रहे थे. इन सभी अपात्र और फर्जी लाभार्थियों को हटाने के बाद कुल 7,71,384 स्थान खाली हुए हैं. अब यही दिल्ली के लोगों के लिए एक बड़ा अवसर बना है, क्योंकि लगभग 7.72 लाख नए लाभार्थियों के राशन कार्ड बनाए जा सकेंगे. सरकार ने नए राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, ताकि जरूरतमंद परिवारों तक सही लाभ पहुंच सके.



अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.