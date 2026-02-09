FacebookTwitterYoutubeInstagram
पुलिस ने आरोपी शिवम को हिरासत में लिया, कारोबारी शिवम से पूछताछ करने में जुटी, पुलिस आरोपी शिवम से पूछताछ करने में जुटी, पुलिस आरोपी शिवम से पूछताछ करने में जुटी, शिवम ने लेम्बोर्गिनी कार से 6 लोगों को कुचला

भारत

भारत

Delhi Government Report Card: सीएम रेखा गुप्ता के कार्यकाल के एक साल पूरे, दिल्ली सरकार ने पहली वर्षगांठ पर पेश किया रिपोर्ट कार्ड

Delhi Government Report Card: दिल्ली में भाजपा सरकार का एक साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है. इस मौके पर सीएम रेखा गुप्ता ने ने रविवार को क्षेत्र के विकास कार्यों का रिपोर्ट कार्ड भी पेश किया.

सुमित तिवारी

Updated : Feb 09, 2026, 10:56 AM IST

Delhi Government Report Card: सीएम रेखा गुप्ता के कार्यकाल के एक साल पूरे, दिल्ली सरकार ने पहली वर्षगांठ पर पेश किया रिपोर्ट कार्ड

Delhi Government Report Card

Delhi Government Report Card: दिल्ली में भाजपा सरकार का एक साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है. इस मौके पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने विधानसभा क्षेत्र शालीमार बाग से विकास कार्यों की शुरुआत की. पीतमपुरा स्थित डिस्ट्रिक्ट पार्क में अनेक जनहितकारी परियोजनाओं का शुभारंभ करते हुए क्षेत्र के विकास कार्यों का रिपोर्ट कार्ड भी पेश किया., जिसमें 250 करोड़ रुपये के विकास कार्यों और 10,000 करोड़ रुपये की प्रमुख परियोजनाओं का ब्यौरा दिया गया है. इस रिपोर्ट कार्ड में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपनी सरकार के 1 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनवाई हैं. 

1 साल के रिपोर्ट कार्ड में क्या?

इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने एक जिला उद्यान में पुनर्विकास कार्यों का उद्घाटन किया और बताया कि विधानसभा परिसर और सभी डीडीए पार्कों में फव्वारों के जीर्णोद्धार का कार्य शुरू हो गया है. कार्यक्रम में पहुंची जनता को संबोधित करते हुए मुख्यंत्री ने कहा है कि “आज मैं विधानसभा की रिपोर्ट कार्ड के बारे में बात करने जा रही हूं, जो मैंने आज आप सभी के समक्ष प्रस्तुत की है. इस रिपोर्ट कार्ड में इस विधानसभा के लिए 250 करोड़ रुपये के कार्य और 10,000 करोड़ रुपये की प्रमुख परियोजनाएं शामिल हैं. इस पुस्तिका में मैंने पिछले वर्ष में पूर्ण किए गए या शुरू किए गए कार्यों के साथ-साथ उन योजनाओं का भी ब्यौरा दिया है जिन्हें हमने विकसित किया है और जिनका कार्यान्वयन शुरू किया है.” 

जिला पार्क का पुनर्निर्माण

वह आगे कहती है कि, “हम कई सालों से इस जिला पार्क के पुनर्निर्माण के बारे में सोच रहे थे. मुझे आज यहां आकर नए गेट, फुटपाथ की मरम्मत, फव्वारे के परिसर, शौचालयों और दीवारों के पुनर्निर्माण का उद्घाटन करते हुए खुशी हो रही है... न केवल जिला पार्क में बल्कि विधानसभा और सभी डीडीए पार्कों में फव्वारों का काम शुरू हो चुका है.”

सबसे अधिक इलेक्ट्रिक बसों वाला राज्य

इससे पहले दिन में, गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी जल्द ही सबसे अधिक इलेक्ट्रिक बसों वाला राज्य बन जाएगा. नई दिल्ली में 500 इलेक्ट्रिक बसों के शुभारंभ से पहले पत्रकारों से बात करते हुए रेखा गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा पर भरोसा दिखाने के लिए जनता का आभार व्यक्त किया.

दिल्लीवासियों का किया धन्यवाद

उन्होंने कहा, “मैं भाजपा सरकार और प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किए गए विकास कार्यों पर भरोसा दिखाने के लिए दिल्लीवासियों का धन्यवाद करना चाहती हूं. उनके भरोसे के कारण ही यह सरकार उनके लिए साल के 365 दिन काम कर रही है. दिल्ली जल्द ही सबसे अधिक इलेक्ट्रिक बसों वाला शहर बन जाएगा."

