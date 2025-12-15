Delhi Schools: दिल्ली में नर्सरी से कक्षा 5 तक छात्रों को नहीं जाना होगा स्कूल, सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला

Delhi Air Pollution: सरकार ने कहा कि यह निर्णय विशेष रूप से छोटे बच्चों की स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया है, क्योंकि वे एयर पॉल्यूशन के दुष्प्रभावों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं.

देश की राजधानी दिल्ली में हवा जहरीली होती जा रही है. एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 400 के पार पहुंच गया है. इस बीच दिल्ली सरकार ने नर्सरी से कक्षा 5वीं तक के छात्रों के लिए ऑफलाइन कक्षाएं तत्काल प्रभाव से बंद करने का निर्णय लिया है. इन कक्षाओं के लिए अब केवल ऑनलाइन मोड में पढ़ाई कराई जाएगी. इससे पहले हाइब्रिड मोड पर स्कूल चलाने का निर्देश दिया गया था.

दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग सोमवार को जारी निर्देश में कहा, 'राजधानी के सभी सरकारी व गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को निर्देश दिया जाता है कि अगले आदेश तक नर्सरी से कक्षा 5 तक के सभी छात्रों की कक्षाएं ऑनलाइन माध्यम से संचालित की जाएं. वहीं, कक्षा 6 और उससे ऊपर की कक्षाओं के लिए पढ़ाई पहले के निर्देशों के अनुसार जारी रहेगी. सरकार ने स्पष्ट किया है कि इन कक्षाओं में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है.

सरकार ने कहा कि यह निर्णय विशेष रूप से छोटे बच्चों की स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया है, क्योंकि वे एयर पॉल्यूशन के दुष्प्रभावों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं.

फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि हमारे बच्चों का स्वास्थ्य और कल्याण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है.

दिल्ली में ऑफलाइन कक्षाएं बंद

दिल्ली में खतरनाक स्तर तक पहुंच चुके AQI को देखते हुए नर्सरी से कक्षा 5 तक के छात्रों के लिए ऑफलाइन कक्षाएं स्थगित कर ऑनलाइन मोड में शिफ्ट करने का निर्णय लिया गया है. यह कदम इसलिए लिया गया, क्योंकि छोटे बच्चों को वायु प्रदूषण के दुष्प्रभावों से बचाया जा सके. स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और छात्रों के हित में आगे भी आवश्यक फैसले लिए जाएंगे.

शिक्षा मंत्री ने आगे बताया कि सभी स्कूल के प्रमुखों को इन निर्देशों का कड़ाई से पालन करने और अभिभावकों को तुरंत संशोधित व्यवस्था की जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं. इसके साथ ही उप निदेशक शिक्षा (जोन/जिला) को भी आदेशों के प्रभावी क्रियान्वयन की निगरानी करने और सुचारू अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया है.

दिल्ली सरकार ने दोहराया कि वह छात्रों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के साथ-साथ शिक्षा की निरंतरता बनाए रखने के लिए वैकल्पिक माध्यमों के जरिए पढ़ाई जारी रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.

