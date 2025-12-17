इन 12 लाख गाड़ियों को कल से दिल्ली में नहीं मिलेगी एंट्री, नोएडा, गाजियाबाद से लेकर गुरुग्राम बॉर्डर पर ही लग जाएंगे ब्रेक

दिल्ली के पेट्रोल पंपों पर PUC अनिवार्य रूप से दिखाए बिना पेट्रोल-डीजल भरने की अनुमति न देने के आदेश जारी कर दिये गये हैं. हालांकि इसको लेकर पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन असंतुष्ट है.

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच सरकार ने वर्क फ्रॉम से लेकर 12 लाख गाड़ियों की एंट्री को बैन कर दिया है. यानी गुरुवार से नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम की करीब 12 लाख गाड़ियों को दिल्ली में एंट्री नहीं मिलेगी. ये वो गाड़ियां हैं, जो BS-4 हैं. इसके साथ ही दिल्ली सरकार ने पीयूसी को अनिवार्य कर दिया है.

जानकारी के अनुसार, दिल्ली के पेट्रोल पंपों पर PUC अनिवार्य रूप से दिखाए बिना पेट्रोल-डीजल भरने की अनुमति न देने के आदेश जारी कर दिये गये हैं. इसको लेकर पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन ने पर्यावरण मंत्री से मुलाकात का समय मांगा है. आपको बता दें कि दिल्ली में 650 से भी ज्यादा पेट्रोल पंप हैं. इनमें ज्यादातर पंपों से हर दिन 5 से 6 हजार वाहन पेट्रोल और डीजल भरवाते हैं. पंप मालिकों का कहना है कि अगर सभी वाहन चालकों से पीयूसी मांगेगे तो पंप पर वाहनों की लंबी कतार लग जाएगी. कर्मचारियों को तेल देने से लेकर इन्हें मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा.

एनसीआर में 12 लाख से ज्यादा है गैर बीएस6 वाहन

दिल्ली से सटे एनसीआर यानी नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद में 12 लाख वाहन बीएस6 कैटेगरी के नहीं है. इनमें गुरुग्राम में 2 लाख, नोएडा में करीब 4 लाख और गाजियाबाद में साढ़े पांच लाख वाहन हैं, जो इनमें चल रहे हैं, लेकिन अब इनकी एंट्री दिल्ली में नहीं होगी. इसकी वजह इन वाहनों का बीएस6 वाहनों की तुलना में ज्यादा प्रदूषण फैलाना है.

दिल्ली पर अब भी अधूरी है व्यवस्था

दिल्ली में कुल 156 ऐसे एंट्री प्वाइंट हैं, जिनसे टोल वसूला जाता है. इन पर ग्रीन टैक्स वसूली के साथ ही कमर्शियल वाहनों की जांच की जाती है, लेकिन NCR की गैर-BS6 प्राइवेट गाड़ियों को चेक करने के लिए कोई ठोस सिस्टम अभी तक नहीं है. इस वजह से बॉर्डर पर जांच और एंट्री वाहनों को रोकना बेहद मुश्किल है. यह पुलिस के लिए भी चुनौती बना हुआ है.

वर्कफ्रॉम होम से कम होगा वाहनों का लोड

आपको बता दें कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ही दिल्ली सरकार ने कल से सरकारी से लेकर प्राइवेट कंपनियों में 50 प्रतिशत वर्कफ्रॉम लागू करने के आदेश दिये हैं. इसके साथ ही गैप 4 लागू होने के बाद कंस्ट्रक्शन पर भी रोक लगा दी है. ताकि शहर में प्रदूषण को कंट्रोल किया जा सके.

