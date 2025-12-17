FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

इस्लामिक टेरर पर डोनाल्ड ट्रंप का फिर हमला, दुनिया के देशों से इसके खिलाफ खड़े होने की अपील की | सिडनी अटैक पर तुलसी गबार्ड ने ट्रंप की नीतियों का समर्थन किया, कहा- 'इस्लामिस्ट' आजादी सुरक्षा के लिए खतरा, समय रहते सख्त कदम उठाने होंगे | असम CM हिमंता बिस्वा सरमा ने दी बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को चेतावनी, कहा- भारत एटमी पावर, उसके खिलाफ ऐसे बयान बर्दाश्त देने वालों को सबक सिखाने की जरूरत

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
इन 12 लाख गाड़ियों को कल से दिल्ली में नहीं मिलेगी एंट्री, नोएडा, गाजियाबाद से लेकर गुरुग्राम बॉर्डर पर ही लग जाएंगे ब्रेक

इन 12 लाख गाड़ियों को कल से दिल्ली में नहीं मिलेगी एंट्री, नोएडा, गाजियाबाद से लेकर गुरुग्राम बॉर्डर पर ही लग जाएंगे ब्रेक

बंगाल चुनाव से पहले SIR पर BJP ने कहा ऐसा, बेचैन नजर आ रही हैं ममता बनर्जी 

बंगाल चुनाव से पहले SIR पर BJP ने कहा ऐसा, बेचैन नजर आ रही हैं ममता बनर्जी

Kharmas 2025: खरमास में ये उपाय दूर कर देंगे तंगी और परेशानी, आकर्षित होगा सुख सौभाग्य

खरमास में ये उपाय दूर कर देंगे तंगी और परेशानी, आकर्षित होगा सुख सौभाग्य

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
'होमबाउंड' से 'द सीक्रेट एजेंट' तक, जानिए Oscars 2026 के लिए शॉर्टलिस्टेड फिल्म कहां देख सकते हैं आप?

'होमबाउंड' से 'द सीक्रेट एजेंट' तक, जानिए Oscars 2026 के लिए शॉर्टलिस्टेड फिल्म कहां देख सकते हैं आप?

Highly Confident: ये 5 आदतें होती हैं कॉन्फिडेंट लोगों की पहचान, इन स्ट्रॉन्ग हैबिट्स से पाते हैं सफलता 

Highly Confident: ये 5 आदतें होती हैं कॉन्फिडेंट लोगों की पहचान, इन स्ट्रॉन्ग हैबिट्स से पाते हैं सफलता

क्या सुबह उठते ही होता है आपके सिर में दर्द तो इसे न करें इग्नोर, इन पोषक तत्वों की कमी का मिलता है संकेत

क्या सुबह उठते ही होता है आपके सिर में दर्द तो इसे न करें इग्नोर, इन पोषक तत्वों की कमी का मिलता है संकेत

Homeभारत

भारत

इन 12 लाख गाड़ियों को कल से दिल्ली में नहीं मिलेगी एंट्री, नोएडा, गाजियाबाद से लेकर गुरुग्राम बॉर्डर पर ही लग जाएंगे ब्रेक

दिल्ली के पेट्रोल पंपों पर PUC अनिवार्य रूप से दिखाए बिना पेट्रोल-डीजल भरने की अनुमति न देने के आदेश जारी कर दिये गये हैं. हालांकि इसको लेकर पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन असंतुष्ट है. 

Latest News

नितिन शर्मा

Updated : Dec 17, 2025, 02:34 PM IST

इन 12 लाख गाड़ियों को कल से दिल्ली में नहीं मिलेगी एंट्री, नोएडा, गाजियाबाद से लेकर गुरुग्राम बॉर्डर पर ही लग जाएंगे ब्रेक
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच सरकार ने वर्क फ्रॉम से लेकर 12 लाख गाड़ियों की एंट्री को बैन कर दिया है. यानी गुरुवार से नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम की करीब 12 लाख गाड़ियों को दिल्ली में एंट्री नहीं मिलेगी. ये वो गाड़ियां हैं, जो BS-4 हैं. इसके साथ ही दिल्ली सरकार ने पीयूसी को अनिवार्य कर दिया है. 

जानकारी के अनुसार, दिल्ली के पेट्रोल पंपों पर PUC अनिवार्य रूप से दिखाए बिना पेट्रोल-डीजल भरने की अनुमति न देने के आदेश जारी कर दिये गये हैं. इसको लेकर पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन  ने पर्यावरण मंत्री से मुलाकात का समय मांगा है. आपको बता दें कि दिल्ली में 650 से भी ज्यादा पेट्रोल पंप हैं. इनमें ज्यादातर पंपों से हर दिन 5 से 6 हजार वाहन पेट्रोल और डीजल भरवाते हैं. पंप मालिकों का कहना है कि अगर सभी वाहन चालकों से पीयूसी मांगेगे तो पंप पर वाहनों की लंबी कतार लग जाएगी. कर्मचारियों को तेल देने से लेकर इन्हें मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा. 

एनसीआर में 12 लाख से ज्यादा है गैर बीएस6 वाहन

दिल्ली से सटे एनसीआर यानी नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद में 12 लाख वाहन बीएस6 कैटेगरी के नहीं है. इनमें गुरुग्राम में 2 लाख, नोएडा में करीब 4 लाख और गाजियाबाद में साढ़े पांच लाख वाहन हैं, जो इनमें चल रहे हैं, लेकिन अब इनकी एंट्री दिल्ली में नहीं होगी. इसकी वजह इन वाहनों का बीएस6 वाहनों की तुलना में ज्यादा प्रदूषण फैलाना है.

दिल्ली पर अब भी अधूरी है व्यवस्था

दिल्ली में कुल 156 ऐसे एंट्री प्वाइंट हैं, जिनसे टोल वसूला जाता है. इन पर ग्रीन टैक्स वसूली के साथ ही कमर्शियल वाहनों की जांच की जाती है, लेकिन NCR की गैर-BS6 प्राइवेट गाड़ियों को चेक करने के लिए कोई ठोस सिस्टम अभी तक नहीं है. इस वजह से बॉर्डर पर जांच और एंट्री वाहनों को रोकना बेहद मुश्किल है. यह पुलिस के लिए भी चुनौती बना हुआ है. 

वर्कफ्रॉम होम से कम होगा वाहनों का लोड

आपको बता दें कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ही दिल्ली सरकार ने कल से सरकारी से लेकर प्राइवेट कंपनियों में 50 प्रतिशत वर्कफ्रॉम लागू करने के आदेश दिये हैं. इसके साथ ही गैप 4 लागू होने के बाद कंस्ट्रक्शन पर भी रोक लगा दी है. ताकि शहर में प्रदूषण को कंट्रोल किया जा सके.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
'होमबाउंड' से 'द सीक्रेट एजेंट' तक, जानिए Oscars 2026 के लिए शॉर्टलिस्टेड फिल्म कहां देख सकते हैं आप?
'होमबाउंड' से 'द सीक्रेट एजेंट' तक, जानिए Oscars 2026 के लिए शॉर्टलिस्टेड फिल्म कहां देख सकते हैं आप?
Highly Confident: ये 5 आदतें होती हैं कॉन्फिडेंट लोगों की पहचान, इन स्ट्रॉन्ग हैबिट्स से पाते हैं सफलता 
Highly Confident: ये 5 आदतें होती हैं कॉन्फिडेंट लोगों की पहचान, इन स्ट्रॉन्ग हैबिट्स से पाते हैं सफलता
क्या सुबह उठते ही होता है आपके सिर में दर्द तो इसे न करें इग्नोर, इन पोषक तत्वों की कमी का मिलता है संकेत
क्या सुबह उठते ही होता है आपके सिर में दर्द तो इसे न करें इग्नोर, इन पोषक तत्वों की कमी का मिलता है संकेत
Vastu Tips: घर में वास्तुदोष से हैं परेशान तो इन जगहों पर रख लें क्रिसमस ट्री, दूर हो जाएंगी सभी समस्याएं
Vastu Tips: घर में वास्तुदोष से हैं परेशान तो इन जगहों पर रख लें क्रिसमस ट्री, दूर हो जाएंगी सभी समस्याएं
भारत के किस राज्य में 18 साल से पहले शादी कर रहीं हैं लड़कियां? ये राज्य है टॉप पर 
भारत के किस राज्य में 18 साल से पहले शादी कर रहीं हैं लड़कियां? ये राज्य है टॉप पर
MORE
Advertisement
धर्म
Paush Amavasya 2025: 18 या 19 किस तारीख में है आमवस्या, जानें पौष अमावस्या का महत्व से लेकर पूजा विधि और उपाय
18 या 19 किस तारीख में है आमवस्या, जानें पौष अमावस्या का महत्व से लेकर पूजा विधि और उपाय
Numerology: पिता की लाडली होती हैं इन तारीखों पर जन्मी बेटियां, इनके पैर जहां पड़ते हैं खुल जाते हैं खुशहाली और तरक्की के रास्ते
पिता की लाडली होती हैं इन तारीखों पर जन्मी बेटियां, इनके पैर जहां पड़ते हैं खुल जाते हैं खुशहाली और तरक्की के रास्ते
Rashifal 16 December 2025: आज इन राशि के जातकों को मिलेगा व्यापार में लाभ, पढ़ें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
आज इन राशि के जातकों को मिलेगा व्यापार में लाभ, पढ़ें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Mulank 8 Horoscope 2026: मूलांक 8 के लिए कैसा बीतेगा 2026? मेहनत, धैर्य और बड़े बदलावों लेकर आएगा नया साल
मूलांक 8 के लिए कैसा बीतेगा 2026? मेहनत, धैर्य और बड़े बदलावों लेकर आएगा नया साल
Jyotish Upay: घर से बाहर निकलने से पहले कर लें ये छोटा सा काम, नौकरी, बिजनेस और इंटरव्यू में मिलेगा सक्सेज
Jyotish Upay: घर से बाहर निकलने से पहले कर लें ये छोटा सा काम, नौकरी, बिजनेस और इंटरव्यू में मिलेगा सक्सेज
MORE
Advertisement