FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

देशभर में कांग्रेस नेता, कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, 'जी राम जी' विधेयक के विरोध में प्रदर्शन | व्यापमं घोटाले में सीबीआई कोर्ट का बड़ा फैसला, 10 पटवारियों को सुनाई 5-5 साल की सजा | गोवा अग्निकांड अपडेटः मेडिकल चेकअप के बाद लूथरा ब्रदर्स की हुई कोर्ट में पेशी, 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया, कल थाईलैंड से लाया गया था भारत

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
इन 12 लाख गाड़ियों को कल से दिल्ली में नहीं मिलेगी एंट्री, नोएडा, गाजियाबाद से लेकर गुरुग्राम बॉर्डर पर ही लग जाएंगे ब्रेक

इन 12 लाख गाड़ियों को कल से दिल्ली में नहीं मिलेगी एंट्री, नोएडा, गाजियाबाद से लेकर गुरुग्राम बॉर्डर पर ही लग जाएंगे ब्रेक

Kharmas 2025: खरमास में ये उपाय दूर कर देंगे तंगी और परेशानी, आकर्षित होगा सुख सौभाग्य

खरमास में ये उपाय दूर कर देंगे तंगी और परेशानी, आकर्षित होगा सुख सौभाग्य

दिल्ली के सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में वर्कफ्रॉम होम जरूरी, मजदूरों के खाते में 10000 रुपये ट्रांसफर करेगी सरकार

दिल्ली के सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में वर्कफ्रॉम होम जरूरी, मजदूरों के खाते में 10000 रुपये ट्रांसफर करेगी सरकार

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
'होमबाउंड' से 'द सीक्रेट एजेंट' तक, जानिए Oscars 2026 के लिए शॉर्टलिस्टेड फिल्म कहां देख सकते हैं आप?

'होमबाउंड' से 'द सीक्रेट एजेंट' तक, जानिए Oscars 2026 के लिए शॉर्टलिस्टेड फिल्म कहां देख सकते हैं आप?

Highly Confident: ये 5 आदतें होती हैं कॉन्फिडेंट लोगों की पहचान, इन स्ट्रॉन्ग हैबिट्स से पाते हैं सफलता 

Highly Confident: ये 5 आदतें होती हैं कॉन्फिडेंट लोगों की पहचान, इन स्ट्रॉन्ग हैबिट्स से पाते हैं सफलता

क्या सुबह उठते ही होता है आपके सिर में दर्द तो इसे न करें इग्नोर, इन पोषक तत्वों की कमी का मिलता है संकेत

क्या सुबह उठते ही होता है आपके सिर में दर्द तो इसे न करें इग्नोर, इन पोषक तत्वों की कमी का मिलता है संकेत

Homeभारत

भारत

दिल्ली के सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में वर्कफ्रॉम होम जरूरी, मजदूरों के खाते में 10000 रुपये ट्रांसफर करेगी सरकार

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर काबू पाना अब मुश्किल हो गया है. ऐसे में लोगों को इससे बचाने के लिए दिल्ली सरकार ने ग्रेप 4 लागू करने के साथ ही 50 प्रतिशत वर्कफ्रॉम होम जारी करने की घोषिणा कर दी है.

Latest News

नितिन शर्मा

Updated : Dec 17, 2025, 12:10 PM IST

दिल्ली के सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में वर्कफ्रॉम होम जरूरी, मजदूरों के खाते में 10000 रुपये ट्रांसफर करेगी सरकार
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का कहर बढ़ता ही जा रहा है. हवा में तेजी से घुलते इस जहर की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है. अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है. इसी प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने कल से सरकारी और प्राइवेट संस्थानों में 50 प्रतिशत तक वर्क फ्रॉम होम करने का आदेश दिया है. इसके साथ ही ग्रेप 3 के लागू होने की वजह से बंद हुए कंस्ट्रक्शन में मजदूरों को 10 हजार रुपये तक मुआवजा दिया जाएगा. .

मजदूरों के खातों में ट्रांसफर होंगे 10 हजार रुपये

दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री ने कहा कि दिल्ली में ग्रेप 4 चल रहा है. इससे पहले ग्रप 3 लागू होने पर 16 दिनों तक कंस्ट्रक्शन को बंद कर दिया गया था. इसी को देखते हुए सरकार दिल्ली में रजिस्टर्ड मजदूरों को 10 हजार रुपये का मुआवजा देगी. यह पैसा सीधे मजदूरों के खातों में जाएगा. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि CAQM और पर्यावरण विभाग ने कुछ नियम जारी किए थे, जो कल से लागू हो जाएंगे. इनमें वर्कफ्रॉम होम, 50 प्रतिशत अटेंडेंस लागू होंगी. इसके साथ ही हेल्थ केयर अस्पताल, फायर, जल और सार्वजनिक परिवहन जैसी सुविधाओं पर यह नियम लागू नहीं होगा. 

दिल्ली की पूर्व सीएम पर भड़के कपिल मिश्रा

दिल्ली में पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर कपिल मिश्रा जमकर बरसे. उन्होंने कहा कि 13 सालों से एक निकम्मा सीएम था. हम से एक गलती हुई है कि 30 साल का प्रदूषण कुछ महीनों में कम नहीं हुआ. पहले मुख्यमंत्री प्रदूषण को देखकर भाग जाता था, यह हमारी गलती है. वहीं एक महिला मुख्यमंत्री हैं जो सड़कों पर रहती हैं ये हमारी गलती है. इसकी वजह लोगों को अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार से किसी को कोई उम्मीद नहीं थी. हमसे उम्मीदे हैं और हम उन पर काम कर रहे हैं और खरा उतरेंगे.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
'होमबाउंड' से 'द सीक्रेट एजेंट' तक, जानिए Oscars 2026 के लिए शॉर्टलिस्टेड फिल्म कहां देख सकते हैं आप?
'होमबाउंड' से 'द सीक्रेट एजेंट' तक, जानिए Oscars 2026 के लिए शॉर्टलिस्टेड फिल्म कहां देख सकते हैं आप?
Highly Confident: ये 5 आदतें होती हैं कॉन्फिडेंट लोगों की पहचान, इन स्ट्रॉन्ग हैबिट्स से पाते हैं सफलता 
Highly Confident: ये 5 आदतें होती हैं कॉन्फिडेंट लोगों की पहचान, इन स्ट्रॉन्ग हैबिट्स से पाते हैं सफलता
क्या सुबह उठते ही होता है आपके सिर में दर्द तो इसे न करें इग्नोर, इन पोषक तत्वों की कमी का मिलता है संकेत
क्या सुबह उठते ही होता है आपके सिर में दर्द तो इसे न करें इग्नोर, इन पोषक तत्वों की कमी का मिलता है संकेत
Vastu Tips: घर में वास्तुदोष से हैं परेशान तो इन जगहों पर रख लें क्रिसमस ट्री, दूर हो जाएंगी सभी समस्याएं
Vastu Tips: घर में वास्तुदोष से हैं परेशान तो इन जगहों पर रख लें क्रिसमस ट्री, दूर हो जाएंगी सभी समस्याएं
भारत के किस राज्य में 18 साल से पहले शादी कर रहीं हैं लड़कियां? ये राज्य है टॉप पर 
भारत के किस राज्य में 18 साल से पहले शादी कर रहीं हैं लड़कियां? ये राज्य है टॉप पर
MORE
Advertisement
धर्म
Paush Amavasya 2025: 18 या 19 किस तारीख में है आमवस्या, जानें पौष अमावस्या का महत्व से लेकर पूजा विधि और उपाय
18 या 19 किस तारीख में है आमवस्या, जानें पौष अमावस्या का महत्व से लेकर पूजा विधि और उपाय
Numerology: पिता की लाडली होती हैं इन तारीखों पर जन्मी बेटियां, इनके पैर जहां पड़ते हैं खुल जाते हैं खुशहाली और तरक्की के रास्ते
पिता की लाडली होती हैं इन तारीखों पर जन्मी बेटियां, इनके पैर जहां पड़ते हैं खुल जाते हैं खुशहाली और तरक्की के रास्ते
Rashifal 16 December 2025: आज इन राशि के जातकों को मिलेगा व्यापार में लाभ, पढ़ें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
आज इन राशि के जातकों को मिलेगा व्यापार में लाभ, पढ़ें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Mulank 8 Horoscope 2026: मूलांक 8 के लिए कैसा बीतेगा 2026? मेहनत, धैर्य और बड़े बदलावों लेकर आएगा नया साल
मूलांक 8 के लिए कैसा बीतेगा 2026? मेहनत, धैर्य और बड़े बदलावों लेकर आएगा नया साल
Jyotish Upay: घर से बाहर निकलने से पहले कर लें ये छोटा सा काम, नौकरी, बिजनेस और इंटरव्यू में मिलेगा सक्सेज
Jyotish Upay: घर से बाहर निकलने से पहले कर लें ये छोटा सा काम, नौकरी, बिजनेस और इंटरव्यू में मिलेगा सक्सेज
MORE
Advertisement