दिल्ली के सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में वर्कफ्रॉम होम जरूरी, मजदूरों के खाते में 10000 रुपये ट्रांसफर करेगी सरकार

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर काबू पाना अब मुश्किल हो गया है. ऐसे में लोगों को इससे बचाने के लिए दिल्ली सरकार ने ग्रेप 4 लागू करने के साथ ही 50 प्रतिशत वर्कफ्रॉम होम जारी करने की घोषिणा कर दी है.

देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का कहर बढ़ता ही जा रहा है. हवा में तेजी से घुलते इस जहर की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है. अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है. इसी प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने कल से सरकारी और प्राइवेट संस्थानों में 50 प्रतिशत तक वर्क फ्रॉम होम करने का आदेश दिया है. इसके साथ ही ग्रेप 3 के लागू होने की वजह से बंद हुए कंस्ट्रक्शन में मजदूरों को 10 हजार रुपये तक मुआवजा दिया जाएगा. .

मजदूरों के खातों में ट्रांसफर होंगे 10 हजार रुपये

दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री ने कहा कि दिल्ली में ग्रेप 4 चल रहा है. इससे पहले ग्रप 3 लागू होने पर 16 दिनों तक कंस्ट्रक्शन को बंद कर दिया गया था. इसी को देखते हुए सरकार दिल्ली में रजिस्टर्ड मजदूरों को 10 हजार रुपये का मुआवजा देगी. यह पैसा सीधे मजदूरों के खातों में जाएगा. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि CAQM और पर्यावरण विभाग ने कुछ नियम जारी किए थे, जो कल से लागू हो जाएंगे. इनमें वर्कफ्रॉम होम, 50 प्रतिशत अटेंडेंस लागू होंगी. इसके साथ ही हेल्थ केयर अस्पताल, फायर, जल और सार्वजनिक परिवहन जैसी सुविधाओं पर यह नियम लागू नहीं होगा.

दिल्ली की पूर्व सीएम पर भड़के कपिल मिश्रा

दिल्ली में पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर कपिल मिश्रा जमकर बरसे. उन्होंने कहा कि 13 सालों से एक निकम्मा सीएम था. हम से एक गलती हुई है कि 30 साल का प्रदूषण कुछ महीनों में कम नहीं हुआ. पहले मुख्यमंत्री प्रदूषण को देखकर भाग जाता था, यह हमारी गलती है. वहीं एक महिला मुख्यमंत्री हैं जो सड़कों पर रहती हैं ये हमारी गलती है. इसकी वजह लोगों को अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार से किसी को कोई उम्मीद नहीं थी. हमसे उम्मीदे हैं और हम उन पर काम कर रहे हैं और खरा उतरेंगे.

