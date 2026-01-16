खराब हवा से राहत की तैयारी, दिल्ली सरकार ने पेश किया मल्टी-लेयर प्रदूषण कंट्रोल प्लान

Delhi Pollution: दिल्ली सरकार ने प्रदूषण से निपटने के लिए कई स्तरों पर ठोस कदम उठाने का दावा किया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत करना इस योजना की रीढ़ है.

दिल्ली में वायु प्रदूषण एक बार फिर गंभीर चुनौती बना हुआ है. एयर क्वालिटी लगातार खराब और बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की जा रही है. हालात को काबू में लाने के लिए केंद्र सरकार के सहयोग से दिल्ली सरकार ने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म रणनीति पर काम तेज कर दिया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में ट्रांसपोर्ट, सड़कों, ई-वाहनों और कचरा प्रबंधन को लेकर व्यापक प्लान तैयार किया गया है.

पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत करना इस योजना की रीढ़

दरअसल, दिल्ली सरकार ने प्रदूषण से निपटने के लिए कई स्तरों पर ठोस कदम उठाने का दावा किया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत करना इस योजना की रीढ़ है. इसी के तहत राजधानी में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या तेजी से बढ़ाई जाएगी. इस साल के अंत तक जहां ई-बसों की संख्या छह हजार तक पहुंचाने का लक्ष्य है, वहीं 2029 तक इसे बढ़ाकर 14 हजार करने की तैयारी है. नई इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी के तहत दोपहिया और चारपहिया दोनों सेगमेंट पर फोकस किया गया है. सरकार 58 लाख दोपहिया वाहनों को इलेक्ट्रिक में बदलने के लिए स्क्रैप इंसेंटिव और बढ़ी हुई सब्सिडी देने जा रही है. इसके साथ ही चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करते हुए पब्लिक चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग पॉइंट्स की संख्या 36 हजार तक ले जाने का लक्ष्य तय किया गया है.

62 प्रमुख जाम प्वाइंट्स की पहचान

दिल्ली में ट्रैफिक जाम को भी प्रदूषण का बड़ा कारण मानते हुए 62 प्रमुख जाम प्वाइंट्स की पहचान की गई है. इनमें से 30 स्थानों पर सुधार का काम शुरू हो चुका है. दिल्ली मेट्रो नेटवर्क को भी तेजी से विस्तार दिया जाएगा. मौजूदा 395 किलोमीटर के नेटवर्क में चौथे चरण और आगे के चरणों में 200 किलोमीटर से ज्यादा की बढ़ोतरी की योजना है. साथ ही नमो ट्रेन नेटवर्क को अगले चार सालों में 323 किलोमीटर तक बढ़ाया जाएगा.

यह भी पढ़ें: BJP President Election: बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव का शेड्यूल जारी, यहां जानिए पूरी डिटेल्स, इस नाम पर लग सकती है अंतिम मुहर

रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम लगाने के निर्देश

सड़कों की हालत सुधारने के लिए 3300 किलोमीटर सड़कों के पुनर्निर्माण पर हर साल करीब छह हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे. धूल कम करने के लिए मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनों की संख्या बढ़ाई जा रही है. कचरा प्रबंधन को लेकर नगर निगम को अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने का ऐलान किया गया है. औद्योगिक प्रदूषण पर भी सख्ती दिखाई गई है. एक हजार से अधिक प्रदूषण फैलाने वाली यूनिट्स को सील किया जा चुका है और बड़ी इकाइयों को रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम लगाने के निर्देश दिए गए हैं. हरित क्षेत्र बढ़ाने के लिए इस साल 14 लाख और अगले चार वर्षों में 35 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से