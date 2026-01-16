FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
'बुनियादी मतभेद' के बावजूद ग्रीनलैंड मसले पर ट्रंप से बातचीत के लिए क्यों राजी हुआ डेनमार्क?

'बुनियादी मतभेद' के बावजूद ग्रीनलैंड मसले पर ट्रंप से बातचीत के लिए क्यों राजी हुआ डेनमार्क?

IND vs NZ T20I: न्यूजीलैंड टी20 सीरीज के लिए हुआ टीम इंडिया का ऐलान, श्रेयस अय्यर की वापसी; देखें पूरा स्क्वाड

IND vs NZ T20I: न्यूजीलैंड टी20 सीरीज के लिए हुआ टीम इंडिया का ऐलान, श्रेयस अय्यर की वापसी; देखें पूरा स्क्वाड

BMC चुनाव नतीजे के बाद सोशल मीडिया पर 'रसमलाई' क्यों बनी चर्चा का विषय? भाजपा नेता कस रहे राज ठाकरे पर तंज

BMC चुनाव नतीजे के बाद सोशल मीडिया पर 'रसमलाई' क्यों बनी चर्चा का विषय? भाजपा नेता कस रहे राज ठाकरे पर तंज

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Rohit Sharma और Virat Kohli के निशाने पर हैं ये 4 महारिकॉर्ड, न्यूजीलैंड के खिलाफ रच सकता है इतिहास

Rohit Sharma और Virat Kohli के निशाने पर हैं ये 4 महारिकॉर्ड, न्यूजीलैंड के खिलाफ रच सकता है इतिहास

पिता के अंतिम संस्कार के लिए बेचना पड़ा था सीलिंग फैन, आज 157 करोड़ का है बिजनेस; आप भी ले सकते हैं सीख

पिता के अंतिम संस्कार के लिए बेचना पड़ा था सीलिंग फैन, आज 157 करोड़ का है बिजनेस; आप भी ले सकते हैं सीख

Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग खुद को मानते हैं अपना रोल मॉडल, ये फॉलो नहीं राज करने के लिए बने होते हैं

इन तारीखों पर जन्मे लोग खुद को मानते हैं अपना रोल मॉडल, ये फॉलो नहीं राज करने के लिए बने होते हैं

Homeभारत

भारत

खराब हवा से राहत की तैयारी, दिल्ली सरकार ने पेश किया मल्टी-लेयर प्रदूषण कंट्रोल प्लान

Delhi Pollution: दिल्ली सरकार ने प्रदूषण से निपटने के लिए कई स्तरों पर ठोस कदम उठाने का दावा किया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत करना इस योजना की रीढ़ है.

Latest News

राजा राम

Updated : Jan 16, 2026, 10:02 PM IST

खराब हवा से राहत की तैयारी, दिल्ली सरकार ने पेश किया मल्टी-लेयर प्रदूषण कंट्रोल प्लान

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

दिल्ली में वायु प्रदूषण एक बार फिर गंभीर चुनौती बना हुआ है. एयर क्वालिटी लगातार खराब और बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की जा रही है. हालात को काबू में लाने के लिए केंद्र सरकार के सहयोग से दिल्ली सरकार ने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म रणनीति पर काम तेज कर दिया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में ट्रांसपोर्ट, सड़कों, ई-वाहनों और कचरा प्रबंधन को लेकर व्यापक प्लान तैयार किया गया है. 

पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत करना इस योजना की रीढ़

दरअसल, दिल्ली सरकार ने प्रदूषण से निपटने के लिए कई स्तरों पर ठोस कदम उठाने का दावा किया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत करना इस योजना की रीढ़ है. इसी के तहत राजधानी में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या तेजी से बढ़ाई जाएगी. इस साल के अंत तक जहां ई-बसों की संख्या छह हजार तक पहुंचाने का लक्ष्य है, वहीं 2029 तक इसे बढ़ाकर 14 हजार करने की तैयारी है. नई इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी के तहत दोपहिया और चारपहिया दोनों सेगमेंट पर फोकस किया गया है. सरकार 58 लाख दोपहिया वाहनों को इलेक्ट्रिक में बदलने के लिए स्क्रैप इंसेंटिव और बढ़ी हुई सब्सिडी देने जा रही है. इसके साथ ही चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करते हुए पब्लिक चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग पॉइंट्स की संख्या 36 हजार तक ले जाने का लक्ष्य तय किया गया है. 

62 प्रमुख जाम प्वाइंट्स की पहचान

दिल्ली में ट्रैफिक जाम को भी प्रदूषण का बड़ा कारण मानते हुए 62 प्रमुख जाम प्वाइंट्स की पहचान की गई है. इनमें से 30 स्थानों पर सुधार का काम शुरू हो चुका है. दिल्ली मेट्रो नेटवर्क को भी तेजी से विस्तार दिया जाएगा. मौजूदा 395 किलोमीटर के नेटवर्क में चौथे चरण और आगे के चरणों में 200 किलोमीटर से ज्यादा की बढ़ोतरी की योजना है. साथ ही नमो ट्रेन नेटवर्क को अगले चार सालों में 323 किलोमीटर तक बढ़ाया जाएगा. 

यह भी पढ़ें: BJP President Election: बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव का शेड्यूल जारी, यहां जानिए पूरी डिटेल्स, इस नाम पर लग सकती है अंतिम मुहर

रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम लगाने के निर्देश

सड़कों की हालत सुधारने के लिए 3300 किलोमीटर सड़कों के पुनर्निर्माण पर हर साल करीब छह हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे. धूल कम करने के लिए मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनों की संख्या बढ़ाई जा रही है. कचरा प्रबंधन को लेकर नगर निगम को अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने का ऐलान किया गया है. औद्योगिक प्रदूषण पर भी सख्ती दिखाई गई है. एक हजार से अधिक प्रदूषण फैलाने वाली यूनिट्स को सील किया जा चुका है और बड़ी इकाइयों को रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम लगाने के निर्देश दिए गए हैं. हरित क्षेत्र बढ़ाने के लिए इस साल 14 लाख और अगले चार वर्षों में 35 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Rohit Sharma और Virat Kohli के निशाने पर हैं ये 4 महारिकॉर्ड, न्यूजीलैंड के खिलाफ रच सकता है इतिहास
Rohit Sharma और Virat Kohli के निशाने पर हैं ये 4 महारिकॉर्ड, न्यूजीलैंड के खिलाफ रच सकता है इतिहास
पिता के अंतिम संस्कार के लिए बेचना पड़ा था सीलिंग फैन, आज 157 करोड़ का है बिजनेस; आप भी ले सकते हैं सीख
पिता के अंतिम संस्कार के लिए बेचना पड़ा था सीलिंग फैन, आज 157 करोड़ का है बिजनेस; आप भी ले सकते हैं सीख
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग खुद को मानते हैं अपना रोल मॉडल, ये फॉलो नहीं राज करने के लिए बने होते हैं
इन तारीखों पर जन्मे लोग खुद को मानते हैं अपना रोल मॉडल, ये फॉलो नहीं राज करने के लिए बने होते हैं
U19 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में एक भारतीय
U19 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में एक भारतीय
U19 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम
U19 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम
MORE
Advertisement
धर्म
Mauni Amavasya 2026: मौनी अमावस्या पर सूर्य चंद्रमा का बन रहा दुर्लभ संयोग, पितृदोष से छुटकारा पाने के लिए अपना लें ये उपाय 
मौनी अमावस्या पर सूर्य चंद्रमा का बन रहा दुर्लभ संयोग, पितृदोष से छुटकारा पाने के लिए अपना लें ये उपाय
Numerology: तुरंत ये काम करना बंद करें 3, 12, 21 और 30 तारीखों पर जन्मे लोग, हर काम में होंगे सक्सेस
Numerology: तुरंत ये काम करना बंद करें 3, 12, 21 और 30 तारीखों पर जन्मे लोग, हर काम में होंगे सक्सेस
Aditya Hridaya Stotra: सूर्य के स्तोत्र को सिर्फ 3 बार पढ़ने से चमक जाती है किस्मत, सूर्यदेव की कृपा से बनेंगे सभी काम
सूर्य के स्तोत्र को सिर्फ 3 बार पढ़ने से चमक जाती है किस्मत, सूर्यदेव की कृपा से बनेंगे सभी काम
Budh Gochar 2026: बुध के गोचर करते ही एक्टिव होगा लक, इन 3 राशियों के जातकों के लिए शुरू होगा गोल्डन पीरियड
बुध के गोचर करते ही एक्टिव होगा लक, इन 3 राशियों के जातकों के लिए शुरू होगा गोल्डन पीरियड
Shattila Ekadashi 2026: आज इस टाइम से शुरू होगा षटतिला एकादशी व्रत का पारण, जानें इसका शुभ समय से लेकर विधि
आज इस टाइम से शुरू होगा षटतिला एकादशी व्रत का पारण, जानें इसका शुभ समय से लेकर विधि
MORE
Advertisement