दिल्ली में आज से BS-4 वाहनों की एंट्री पर बैन के साथ शुरू हुआ वर्क फ्रॉम होम नियम, प्रदूषण कंट्रोल के लिए उठाये बड़े कदम

दिल्ली में आज से ग्रैप 4 लागू होने के साथ ही बीएस4 वाहनों की एंट्री रोक दी गई है. इसके साथ ही 50 प्रतिशत वर्क फ्रॉम होम लागू हो गया है. दिल्ली में मौजूद कंपनियों से समय बदलने का भी आग्रह किया गया है ताकि जाम न लग सके और प्रदूषण कम हो.

दिल्ली में लगातार बढ़ते प्रदूषण की वजह से एक्यूआई लगातार खतरनाक स्तर पर पहुंच रहा है. लोगों को दिल्ली सांस लेना मुश्किल हो रहा है. जहर भरी हवा स्वास्थ्य पर बुरी तरह प्रभाव डाल रही है. इस स्थिति को देखते हुए दिल्ली सरकार ने बीएस 4 वाहनों पर दिल्ली में एंट्री बैन करने के साथ ही पेट्रोल डीजल न भरने का आदेश दिया है. इसके साथ ही 50 प्रतिशत वर्क फ्रॉम होम शुरू कर दिया है. यह आज से अनिवार्य हो गया है. वहीं सरकार यह सारी कवायद प्रदूषण को कम करने के लिए कर रही है.

आज इन 12 लाख वाहनों को दिल्ली में नहीं मिलेगा प्रवेश

18 दिसंबर 2025 यानी आज से दिल्ली में सिर्फ BS-VI मानकों वाले वाहनों को ही दिल्ली में एंट्री मिलेगी. इन्हें पेट्रोल और डीजल भी मिल सकेगा. बाकि एनसीआर नोएडा, गाजियाबाद और गुड़गांव से आने वाले बीएस4, बीएस3 के करीब 12 लोग वाहनों को दिल्ली में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा. इन वाहनों को बॉर्डर पर रोक के सख्त आदेश जारी कर दिये गये हैं.

पीयूसी के बिना नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल

दिल्ली में पेट्रोल पंप उन वाहनों को तेल नहीं देंगे, जिनके पास पोल्यूशन सर्टिफिकेट यानी पीयूसी नहीं होगा. अधिकारी इस आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए स्वचालित नंबर प्लेट पहचान प्रणाली और जमीनी स्तर पर जांच करेगी.

50 प्रतिशत वर्क-फ्रॉम-होम नियम

प्राइवेट कंपनियों में सरकार ने निर्देश दिया गया है कि वे सिर्फ 50 प्रतिशत कर्मचारियों को ही कार्यालय में बुलाएंगी. बाकी कर्मचारियों से घर से ही काम लिया जाएगा. यातायात जाम को कम करने के लिए कार्यालय के समय में भी बदलाव करने की सलाह दी गई है. ताकि वाहन कम से कम रुके और प्रदूषण में कमी आये.

सुप्रीम कोर्ट ने पुराने वाहनों पर नियमों को सख्त किया

इस बीच, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए अगस्त में दिए गए अपने पूर्व आदेश में बदलाव किया है. कोर्ट ने बीएस-IV मानकों से नीचे के वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की अनुमति देते हुए स्पष्ट किया है कि सिर्फ 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन जो बीएस-IV या उससे ऊपर के मानकों को पूरा करते हैं, उन्हें ही छूट मिलेगी. बीएस-III और उससे पुराने वाहनों को अब सुरक्षा का लाभ नहीं मिलेगा.

