1 साल पूरा होने पर 'मरघट वाले बाबा' के सामने CM रेखा गुप्ता ने टेका माथा, भंडारा करने के साथ दोहराया सेवा का संकल्प

दिल्ली में भाजपा की सरकार को 1 साल पूरा होने पर दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता माथा टेकने पहुंची. यहां उन्होंने कल्याण की मांग की .

दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी (Bharatiya Janata Party) सरकार के एक वर्ष पूरे होने के अवसर पर मुख्यमंत्री Rekha Gupta ने कश्मीरी गेट स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर, ‘मरघट वाले बाबा’ पर माथा टेका. यहां उन्होंने पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया. इस खास मौके पर उन्होंने दिल्लीवासियों के सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हुए सेवा, सुशासन और समर्पण के अपने संकल्प को दोहराया. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का पहला साल मजबूत नींव रखने का वर्ष रहा है और आने वाले समय में इसके ठोस परिणाम दिखाई देंगे.

जनकल्याण और विकास पर फोकस

20 फरवरी 2025 को शपथ लेने के बाद से रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली सरकार ने स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन, बुनियादी ढांचे और सामाजिक कल्याण के क्षेत्रों में कई अहम कदम उठाये. सरकार का दावा है कि एक वर्ष के भीतर कई चुनावी वादों को पूरा किया गया, जबकि कई नई योजनाओं की शुरुआत कर दी गई है. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल घोषणाएं करना नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर बदलाव लाना है.

स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा कदम

सरकार की प्राथमिकता में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार प्रमुख रहा. आयुष्मान भारत योजना को प्रभावी ढंग से लागू कर अधिक से अधिक जरूरतमंदों तक लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई है. पात्र परिवारों को लाखों रुपये तक के मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है. इसके साथ ही मोहल्ला स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने, अस्पतालों में बेड क्षमता बढ़ाने और आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराने पर भी काम हुआ है.

गरीबों के लिए सस्ता भोजन

अटल कैंटीन योजना के जरिए श्रमिकों और जरूरतमंदों को रियायती दर पर पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है. शहर के विभिन्न इलाकों में स्थापित कैंटीनों में कम कीमत पर भोजन मिलने से हजारों लोगों को राहत मिली है. सरकार का कहना है कि यह योजना शहरी गरीबों के लिए सहारा साबित हो रही है.

इंफ्रास्ट्रक्चर और सड़कों का सुधार

राजधानी की सड़कों को गड्ढामुक्त बनाने के लिए बड़े स्तर पर एंड-टू-एंड कारपेटिंग परियोजनाएं शुरू की गईं. इसके अलावा नगर निगम को सफाई, शिक्षा और स्थानीय विकास कार्यों के लिए विशेष वित्तीय सहायता दी गई है. परिवहन क्षेत्र में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाने और सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक बनाने की दिशा में भी प्रयास हुए हैं. सरकार ने भविष्य में और अधिक ई-बसें शामिल करने तथा मेट्रो नेटवर्क विस्तार को समर्थन देने की बात कही है.

शिक्षा और महिला कल्याण

शिक्षा क्षेत्र में निजी स्कूलों की फीस वृद्धि पर नियंत्रण के लिए नए प्रावधान लागू किए गए, जिससे अभिभावकों को राहत मिली है. वहीं महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विशेष योजनाएं शुरू की गईं. महिला समृद्धि योजना के तहत आर्थिक सहायता और कौशल विकास पर जोर दिया गया है. बुजुर्गों की पेंशन में वृद्धि और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के विस्तार को भी सरकार अपनी उपलब्धियों में गिन रही है.

पर्यावरण और सुरक्षा पर जोर

राजधानी में प्रदूषण नियंत्रण, यमुना सफाई और कचरा प्रबंधन को लेकर नई पहल की गई है. खुले में कचरा जलाने पर सख्त कार्रवाई और बायोगैस प्लांट व ई-वेस्ट मैनेजमेंट को बढ़ावा देने जैसे कदम उठाए गए हैं. सुरक्षा के लिहाज से सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत सीसीटीवी कैमरे और स्मार्ट स्ट्रीटलाइट लगाने की योजना पर काम चल रहा है.

मुख्यमंत्री का संदेश

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि पहला वर्ष आधारशिला रखने का रहा है. उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाला साल दिल्ली को स्वच्छ, विकसित और प्रदूषण-मुक्त बनाने की दिशा में निर्णायक साबित होगा. उन्होंने कहा कि सरकार जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए प्रतिबद्ध है और विकास की गति को और तेज किया जाएगा.

