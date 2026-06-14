FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
यमुना को स्वच्छ बनाने की मुहिम तेज, CM रेखा गुप्ता समेत मंत्रियों ने खुद उठाया सफाई का जिम्मा, किया श्रमदान

यमुना को स्वच्छ बनाने की मुहिम तेज, CM रेखा गुप्ता समेत मंत्रियों ने खुद उठाया सफाई का जिम्मा, किया श्रमदान

दिल्ली के 'मनहूस' CM बंगले का होगा रेनोवेशन, आखिर क्यों इसमें रहने से डरते थे नेता, जानिए क्या है इसके शापित होने की कहानी

दिल्ली के 'मनहूस' CM बंगले का होगा रेनोवेशन, आखिर क्यों इसमें रहने से डरते थे नेता, जानिए क्या है इसके शापित होने की कहानी

देहरादून में क्यों भड़की हिंसा? इंटरनेट बंद, पूरा इलाका छावनी में तब्दील- अब कैसे हैं हालात

देहरादून में क्यों भड़की हिंसा? इंटरनेट बंद, पूरा इलाका छावनी में तब्दील- अब कैसे हैं हालात

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
सरकारी नौकरी छोड़ 10 लाख में शुरू किया बिजनेस, आज खड़ी कर दी 150 करोड़ की कंपनी

सरकारी नौकरी छोड़ 10 लाख में शुरू किया बिजनेस, आज खड़ी कर दी 150 करोड़ की कंपनी

Tallest Indian Cricketers: भारत के 5 सबसे लंबे क्रिकेटर, गुरनूर बरार की लिस्ट में हुई एंट्री

Tallest Indian Cricketers: भारत के 5 सबसे लंबे क्रिकेटर, गुरनूर बरार की लिस्ट में हुई एंट्री

Brazil vs Morocco Live Streaming: भारत में कब, कहां और कैसे देखें ब्राजील और मोरक्को मैच? जानें लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स

Brazil vs Morocco Live Streaming: भारत में कब, कहां और कैसे देखें ब्राजील और मोरक्को मैच? जानें लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स

Homeभारत

भारत

यमुना को स्वच्छ बनाने की मुहिम तेज, CM रेखा गुप्ता समेत मंत्रियों ने खुद उठाया सफाई का जिम्मा, किया श्रमदान

Yamuna Cleanliness Drive: दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने और यमुना नदी के कायाकल्प के लिए दिल्ली सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है. राजधानी के 28 प्रमुख यमुना घाटों पर एक साथ स्वच्छता अभियान चलाया गया.

Latest News

Gaurav Barar

Updated : Jun 14, 2026, 12:25 PM IST

यमुना को स्वच्छ बनाने की मुहिम तेज, CM रेखा गुप्ता समेत मंत्रियों ने खुद उठाया सफाई का जिम्मा, किया श्रमदान

यमुना तट पर सीएम संग मंत्रियों का श्रमदान (Image Source- X@gupta_rekha)
 

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

दिल्ली की लाइफलाइन मानी जाने वाली यमुना नदी को साफ-सुथरा बनाने और लोगों को जागरूक करने के लिए आज (14 जून 2026) दिल्ली सरकार ने एक बहुत बड़ी मुहिम चलाई. इस मेगा क्लीनलीनेस ड्राइव के तहत दिल्ली के अलग-अलग 28 बड़े यमुना घाटों पर एक साथ साफ-सफाई का काम किया गया. इस शानदार पहल में हजारों की संख्या में आम लोगों और वॉलंटियर्स ने पूरे जोश के साथ हिस्सा लिया और श्रमदान किया.

मुख्यमंत्री ने खुद संभाली कमान

इस पूरे सफाई अभियान की अगुवाई खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने की. वह सुबह-सुबह ही गीता कॉलोनी के यमुना घाट पर पहुंच गईं और खुद अपने हाथों से सफाई करके लोगों के सामने एक मिसाल पेश की. इस मौके पर उन्होंने कहा कि यमुना को हम तभी पूरी तरह स्वच्छ और सुंदर बना सकते हैं, जब दिल्ली का हर नागरिक इस मुहिम से जुड़ेगा. मुख्यमंत्री के साथ सरकार के तमाम मंत्रियों, विधायकों और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी जमीन पर उतरकर आम लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया.

500 से ज्यादा संस्थाओं ने मिलाया हाथ

इस 'यमुना तट स्वच्छता अभियान' की सबसे अच्छी बात यह रही कि इसमें सिर्फ सरकारी अमला ही नहीं, बल्कि समाज के हर वर्ग की भागीदारी दिखी. करीब 500 से ज्यादा सामाजिक, धार्मिक और पढ़ाई-लिखाई से जुड़े संगठनों के वॉलंटियर्स ने इस महा-श्रमदान में अपना योगदान दिया. इन सभी संस्थाओं ने न सिर्फ घाटों से कचरा साफ किया, बल्कि वहां मौजूद और आने-जाने वाले लोगों को नदी को साफ रखने के लिए जागरूक भी किया.

सरकार के साथ जनता की जिम्मेदारी भी जरूरी

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस बात पर खास जोर दिया कि सरकार सीवेज ट्रीटमेंट और घाटों के रखरखाव का काम तो पूरी ईमानदारी से करेगी ही, लेकिन नदी को असल मायने में साफ रखने की असली जिम्मेदारी दिल्ली की जनता की है. उन्होंने लोगों से भावुक अपील करते हुए कहा कि हमें यमुना में प्लास्टिक, पूजा सामग्री या किसी भी तरह का कचरा फेंकने से बचना होगा. जब तक हम अपनी आदतों को नहीं बदलेंगे, तब तक नदी को निर्मल बनाना मुमकिन नहीं होगा.

 

सोशल मीडिया पर जताया आभार

इस सफल अभियान के बाद मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दिल्लीवालों की तारीफ करते हुए एक पोस्ट भी शेयर की. उन्होंने लिखा कि रविवार की सुबह दिल्ली के लोगों ने एकजुटता का एक बेहद खूबसूरत संदेश दिया है. उन्होंने घाटों की सफाई के लिए आगे आने वाले सभी युवाओं, सफाई कर्मचारियों, सामाजिक संस्थाओं और एनजीओ के साथियों का दिल से शुक्रिया अदा किया.

मुख्यमंत्री ने आगे लिखा कि गीता कॉलोनी घाट पर इस मेगा ड्राइव का हिस्सा बनकर उन्हें बेहद खुशी हुई. आज हजारों लोगों ने मिलकर यह कसम खाई है कि यमुना और उसके घाटों को साफ रखना हम सबकी मिली-जुली जिम्मेदारी है. उन्होंने अपील की कि जनभागीदारी का यह सिलसिला रुकना नहीं चाहिए और यमुना को साफ बनाने का यह सफर लगातार आगे बढ़ता रहना चाहिए. 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
सरकारी नौकरी छोड़ 10 लाख में शुरू किया बिजनेस, आज खड़ी कर दी 150 करोड़ की कंपनी
सरकारी नौकरी छोड़ 10 लाख में शुरू किया बिजनेस, आज खड़ी कर दी 150 करोड़ की कंपनी
Tallest Indian Cricketers: भारत के 5 सबसे लंबे क्रिकेटर, गुरनूर बरार की लिस्ट में हुई एंट्री
Tallest Indian Cricketers: भारत के 5 सबसे लंबे क्रिकेटर, गुरनूर बरार की लिस्ट में हुई एंट्री
Brazil vs Morocco Live Streaming: भारत में कब, कहां और कैसे देखें ब्राजील और मोरक्को मैच? जानें लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स
Brazil vs Morocco Live Streaming: भारत में कब, कहां और कैसे देखें ब्राजील और मोरक्को मैच? जानें लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स
FIFA वर्ल्ड कप 2026 के टॉप-7 सबसे अमीर फुटबॉलर, जिनके आगे विराट-धोनी भी फेल
FIFA वर्ल्ड कप 2026 के टॉप-7 सबसे अमीर फुटबॉलर, जिनके आगे विराट-धोनी भी फेल
प्याज के बढ़े दामों के बीच जानें किस राज्य में होती है इसकी सबसे ज्यादा खेती, जानें यूपी-बिहार की रैंकिंग
प्याज के बढ़े दामों के बीच जानें किस राज्य में होती है इसकी सबसे ज्यादा खेती, जानें यूपी-बिहार की रैंकिंग
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement