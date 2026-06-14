यमुना को स्वच्छ बनाने की मुहिम तेज, CM रेखा गुप्ता समेत मंत्रियों ने खुद उठाया सफाई का जिम्मा, किया श्रमदान

Yamuna Cleanliness Drive: दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने और यमुना नदी के कायाकल्प के लिए दिल्ली सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है. राजधानी के 28 प्रमुख यमुना घाटों पर एक साथ स्वच्छता अभियान चलाया गया.

दिल्ली की लाइफलाइन मानी जाने वाली यमुना नदी को साफ-सुथरा बनाने और लोगों को जागरूक करने के लिए आज (14 जून 2026) दिल्ली सरकार ने एक बहुत बड़ी मुहिम चलाई. इस मेगा क्लीनलीनेस ड्राइव के तहत दिल्ली के अलग-अलग 28 बड़े यमुना घाटों पर एक साथ साफ-सफाई का काम किया गया. इस शानदार पहल में हजारों की संख्या में आम लोगों और वॉलंटियर्स ने पूरे जोश के साथ हिस्सा लिया और श्रमदान किया.

मुख्यमंत्री ने खुद संभाली कमान

इस पूरे सफाई अभियान की अगुवाई खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने की. वह सुबह-सुबह ही गीता कॉलोनी के यमुना घाट पर पहुंच गईं और खुद अपने हाथों से सफाई करके लोगों के सामने एक मिसाल पेश की. इस मौके पर उन्होंने कहा कि यमुना को हम तभी पूरी तरह स्वच्छ और सुंदर बना सकते हैं, जब दिल्ली का हर नागरिक इस मुहिम से जुड़ेगा. मुख्यमंत्री के साथ सरकार के तमाम मंत्रियों, विधायकों और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी जमीन पर उतरकर आम लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया.

500 से ज्यादा संस्थाओं ने मिलाया हाथ

इस 'यमुना तट स्वच्छता अभियान' की सबसे अच्छी बात यह रही कि इसमें सिर्फ सरकारी अमला ही नहीं, बल्कि समाज के हर वर्ग की भागीदारी दिखी. करीब 500 से ज्यादा सामाजिक, धार्मिक और पढ़ाई-लिखाई से जुड़े संगठनों के वॉलंटियर्स ने इस महा-श्रमदान में अपना योगदान दिया. इन सभी संस्थाओं ने न सिर्फ घाटों से कचरा साफ किया, बल्कि वहां मौजूद और आने-जाने वाले लोगों को नदी को साफ रखने के लिए जागरूक भी किया.

सरकार के साथ जनता की जिम्मेदारी भी जरूरी

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस बात पर खास जोर दिया कि सरकार सीवेज ट्रीटमेंट और घाटों के रखरखाव का काम तो पूरी ईमानदारी से करेगी ही, लेकिन नदी को असल मायने में साफ रखने की असली जिम्मेदारी दिल्ली की जनता की है. उन्होंने लोगों से भावुक अपील करते हुए कहा कि हमें यमुना में प्लास्टिक, पूजा सामग्री या किसी भी तरह का कचरा फेंकने से बचना होगा. जब तक हम अपनी आदतों को नहीं बदलेंगे, तब तक नदी को निर्मल बनाना मुमकिन नहीं होगा.

रविवार की इस सुबह दिल्ली ने एक सुंदर संदेश दिया।



दिल्ली के 28 यमुना घाटों की स्वच्छता के लिए आगे आए सभी युवाओं, स्वच्छता कर्मियों, स्वयंसेवकों, सामाजिक संगठनों और इस अभियान से जुड़े 500 से अधिक संस्थाओं एवं एनजीओ साथियों का हृदय से आभार।



मैंने भी गीता कॉलोनी घाट पर आयोजित Mega… pic.twitter.com/4ITiaULc8y — Rekha Gupta (@gupta_rekha) June 14, 2026

सोशल मीडिया पर जताया आभार

इस सफल अभियान के बाद मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दिल्लीवालों की तारीफ करते हुए एक पोस्ट भी शेयर की. उन्होंने लिखा कि रविवार की सुबह दिल्ली के लोगों ने एकजुटता का एक बेहद खूबसूरत संदेश दिया है. उन्होंने घाटों की सफाई के लिए आगे आने वाले सभी युवाओं, सफाई कर्मचारियों, सामाजिक संस्थाओं और एनजीओ के साथियों का दिल से शुक्रिया अदा किया.

मुख्यमंत्री ने आगे लिखा कि गीता कॉलोनी घाट पर इस मेगा ड्राइव का हिस्सा बनकर उन्हें बेहद खुशी हुई. आज हजारों लोगों ने मिलकर यह कसम खाई है कि यमुना और उसके घाटों को साफ रखना हम सबकी मिली-जुली जिम्मेदारी है. उन्होंने अपील की कि जनभागीदारी का यह सिलसिला रुकना नहीं चाहिए और यमुना को साफ बनाने का यह सफर लगातार आगे बढ़ता रहना चाहिए.