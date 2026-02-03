दिल्ली सरकार का बड़ा तोहफा! होली और दिवाली पर इन परिवारों को मिलेगा मुफ्त गैस सिलेंडर

दिल्ली सरकार ने होली और दिवाली पर गरीब परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर देने का फैसला किया है. इसके लिए 242 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं और 17.5 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा.

दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने अपने कार्यकाल के एक साल पूरे होने पर गरीब और जरूरतमंद परिवारों को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है. सरकार ने फैसला किया है कि इस साल होली और दिवाली के मौके पर पात्र परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर की सुविधा दी जाएगी. इस फैसले को लेकर कैबिनेट बैठक में मंजूरी दे दी गई है. यह योजना बीजेपी के चुनावी वादों में शामिल थी, जिसे अब लागू किया जा रहा है. दरअसल, दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार ने त्योहारों से पहले गरीब वर्ग के लिए एक अहम फैसला लिया है. कैबिनेट की बैठक में यह तय किया गया है कि इस साल होली और दिवाली पर गरीब परिवारों को मुफ्त एलपीजी गैस सिलेंडर दिए जाएंगे. सरकार का कहना है कि यह कदम महंगाई के दौर में आम लोगों को राहत देने के लिए उठाया गया है.

वादा पूरा किया जा रहा है

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि दिल्ली के परिवारों से किया गया एक और वादा पूरा किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि इस योजना के लिए 242 करोड़ रुपये की राशि को कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है. यह फंड सीधे लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा. सरकार ने स्पष्ट किया है कि मुफ्त सिलेंडर देने की जगह पात्र लोगों के बैंक खातों में सिलेंडर की कीमत ट्रांसफर की जाएगी. इसके तहत राशन कार्ड धारकों को 853 रुपये सीधे उनके खाते में भेजे जाएंगे. इसके अलावा जिन परिवारों के घरों में पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) की सुविधा है, उन्हें भी उतनी ही राशि दी जाएगी.

योजना का लाभ लगभग 17.5 लाख राशन कार्ड धारकों को मिलेगा

सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि इस योजना का लाभ लगभग 17.5 लाख राशन कार्ड धारकों को मिलेगा. उन्होंने यह भी बताया कि इस होली पर ही पहली किस्त के रूप में यह राशि लाभार्थियों को ट्रांसफर कर दी जाएगी, ताकि लोग त्योहार बिना किसी परेशानी के मना सकें. मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि सरकार अपने सभी चुनावी वादों को चरणबद्ध तरीके से पूरा करेगी. उन्होंने कहा कि मुफ्त सिलेंडर योजना के साथ-साथ अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं पर भी तेजी से काम किया जा रहा है. कुल मिलाकर, दिल्ली सरकार का मानना है कि इस फैसले से न केवल आर्थिक राहत मिलेगी, बल्कि त्योहारों के दौरान गरीब परिवारों को सम्मान के साथ जीवन जीने में भी मदद मिलेगी. आने वाले समय में सरकार इस तरह की और योजनाएं लाने की तैयारी में है.

