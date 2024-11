Delhi Chhath Puja Holiday: दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखकर दिल्ली में छठ पूजा के अवसर पर 7 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने को कहा है. मुख्यमंत्री आतिशी ने लिखा-'छठ पूजा दिल्ली के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण त्योहार है. तदनुसार, दिल्ली सरकार ने 'छठ पूजा' के अवसर पर 7 नवंबर 2024 को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का निर्णय लिया है.' बता दें कि इससे पहले छठ पूजा दिल्ली सरकार के प्रतिबंधित छुट्टियों की सूची में शामिल थी.

Delhi CM Atishi writes to Chief Secretary regarding Chhath Pooja holiday



“Chhat Pooja is an important festival for the people of NCT of Delhi. Accordingly, Government of NCT of Delhi has decided to declare 7th November 2024 as Public Holiday on account of 'Chhat Pooja'.” pic.twitter.com/rTTgOVNyKO