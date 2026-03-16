FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Child Free Lifestyle: करियर, खर्च या जिम्मेदारी का डर... क्यों आधे से ज्यादा जापानी युवा नहीं चाहते बच्चे?

Child Free Lifestyle: करियर, खर्च या जिम्मेदारी का डर... क्यों आधे से ज्यादा जापानी युवा नहीं चाहते बच्चे?

ट्रांसजेंडरों के लिए दिल्ली सरकार की बड़ी सौगात, अब बस से मुफ्त में कर पाएंगे सफर

ट्रांसजेंडरों के लिए दिल्ली सरकार की बड़ी सौगात, अब बस से मुफ्त में कर पाएंगे सफर

राजस्थान रॉयल्स की जर्सी लॉन्च में वैभव सूर्यवंशी को आई Under 19 वर्ल्ड कप की याद, IPL 2026 से पहले कह दी बड़ी बात

राजस्थान रॉयल्स की जर्सी लॉन्च में वैभव सूर्यवंशी को आई Under 19 वर्ल्ड कप की याद, IPL 2026 से पहले कह दी बड़ी बात

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Copper or Glass Bottle: तांबा या कांच, पानी पीने के लिए कौन-सी बोतल का करें इस्तेमाल? समझें इसके पीछे का हेल्थ कनेक्शन

तांबा या कांच, पानी पीने के लिए कौन-सी बोतल का करें इस्तेमाल? समझें इसके पीछे का हेल्थ कनेक्शन

तमिलनाडु, केरलम या पश्चिम बंगाल... जिन 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उनमें सबसे अमीर कौन है?

तमिलनाडु, केरलम या पश्चिम बंगाल... जिन 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उनमें सबसे अमीर कौन है?

नौकरी के इंटरव्यू में शादी का प्लान क्यों छिपाती हैं महिलाएं? सर्वे में हुआ बड़ा खुलासा

नौकरी के इंटरव्यू में शादी का प्लान क्यों छिपाती हैं महिलाएं? सर्वे में हुआ बड़ा खुलासा

Homeभारत

भारत

ट्रांसजेंडरों के लिए दिल्ली सरकार की बड़ी सौगात, अब बस से मुफ्त में कर पाएंगे सफर

रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने दिल्ली परिवहन निगम (DTC) और परिवहन विभाग द्वारा संचालित सभी बस मार्गों में ट्रांसजेंडर यात्रियों को मुफ्त यात्रा योजना में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Mar 16, 2026, 07:38 PM IST

ट्रांसजेंडरों के लिए दिल्ली सरकार की बड़ी सौगात, अब बस से मुफ्त में कर पाएंगे सफर

Delhi government free bus travel

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

समावेशी और संवेदनशील शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए. मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने दिल्ली परिवहन निगम (DTC) और परिवहन विभाग द्वारा संचालित सभी बस मार्गों में ट्रांसजेंडर यात्रियों को मुफ्त यात्रा योजना में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.

इस महत्वपूर्ण निर्णय के तहत दिल्ली में निवास करने वाले पात्र ट्रांसजेंडर व्यक्ति अब DTC और क्लस्टर बसों में मुफ्त यात्रा का लाभ उठा सकेंगे. ठीक उसी प्रकार जैसे वर्तमान में दिल्ली की बसों में महिला यात्रियों को मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रदान की जाती है.

ये पहल रेखा गुप्ता सरकार की सामाजिक समावेशन, गरिमा और सभी वर्गों के लिए सार्वजनिक सेवाओं तक समान पहुंच सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है. इस निर्णय का उद्देश्य ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों को बिना किसी आर्थिक बाधा के शहर में सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा उपलब्ध कराना है.

अधिकारियों के अनुसार, ये सुविधा दिल्ली की बसों में महिलाओं के लिए लागू मुफ्त यात्रा योजना के समान ही व्यवस्था और तंत्र के तहत लागू की जाएगी. मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने कहा कि उनकी सरकार एक अधिक समावेशी, न्यायसंगत और संवेदनशील दिल्ली के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है, जहां हर नागरिक को सम्मान के साथ अवसरों और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच मिल सके.

ये निर्णय राष्ट्रीय राजधानी में सामाजिक न्याय को सुदृढ़ करने और समावेशी शहरी परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में दिल्ली सरकार का एक और महत्वपूर्ण कदम है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Copper or Glass Bottle: तांबा या कांच, पानी पीने के लिए कौन-सी बोतल का करें इस्तेमाल? समझें इसके पीछे का हेल्थ कनेक्शन
तांबा या कांच, पानी पीने के लिए कौन-सी बोतल का करें इस्तेमाल? समझें इसके पीछे का हेल्थ कनेक्शन
तमिलनाडु, केरलम या पश्चिम बंगाल... जिन 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उनमें सबसे अमीर कौन है?
तमिलनाडु, केरलम या पश्चिम बंगाल... जिन 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उनमें सबसे अमीर कौन है?
नौकरी के इंटरव्यू में शादी का प्लान क्यों छिपाती हैं महिलाएं? सर्वे में हुआ बड़ा खुलासा
नौकरी के इंटरव्यू में शादी का प्लान क्यों छिपाती हैं महिलाएं? सर्वे में हुआ बड़ा खुलासा
इन 5 विदेशी क्रिकेटरों ने भारतीय से की है शादी, लिस्ट में दो पाकिस्तानी खिलाड़ियों का नाम
इन 5 विदेशी क्रिकेटरों ने भारतीय से की है शादी, लिस्ट में दो पाकिस्तानी खिलाड़ियों का नाम
LPG उत्पादन में दुनिया के किस देश का है दबदबा? जानें भारत की क्या है स्थिति
LPG उत्पादन में दुनिया के किस देश का है दबदबा? जानें भारत की क्या है स्थिति
MORE
Advertisement
धर्म
Navratri Bog: नवरात्रि के 9 दिन कौन सा भोग किस देवी को चढ़ाना चाहिए? जानिए शैलपुत्री से लेकर मां सिद्धिदात्री तक का मनपसंद प्रसाद क्या है
नवरात्रि के 9 दिन कौन सा भोग किस देवी को चढ़ाना चाहिए? जानिए शैलपुत्री से लेकर मां सिद्धिदात्री तक का मनपसंद प्रसाद क्या है
Ayodhya Ram Mandir Rules: राम मंदिर दर्शन से पहले जान लें ये नए नियम, वरना रामलला के दर्शन से रह जाएंगे वंचित
राम मंदिर दर्शन से पहले जान लें ये नए नियम, वरना रामलला के दर्शन से रह जाएंगे वंचित
Horoscope 16 March: तुला और धनु राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
तुला और धनु राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Chaitra Navratri: किस वाहन से आएंगी मां दुर्गा और कैसे तय होती है माता की सवारी? जानें आगमन- प्रस्थान की सवारी क्या दे रही संकेत?
किस वाहन से आ रही मां दुर्गा और कैसे तय होती है माता की सवारी? जानें आगमन- प्रस्थान की सवारी क्या दे रही संकेत?
Numerology: कॉन्फिडेंट और स्मार्ट होती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, रिश्ते में चलता है इन्हीं का सिक्का
Numerology: कॉन्फिडेंट और स्मार्ट होती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, रिश्ते में चलता है इन्हीं का सिक्का
MORE
Advertisement