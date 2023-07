दिल्ली की इन सड़कों पर भर गया है पानी, घर से निकलने से पहले जान लें ट्रैफिक प्लान

डीएनए हिंदी: दिल्ली में यमुना का पानी अब सड़कों तक आने लगा है. कश्मीरी गेट के पास रिंग रोड पर पानी भर गया है जिसके चलते इस रोड पर गाड़ियों के आवागमन को रोका जा रहा है. इसके अलावा, दिल्ली की कई अन्य सड़कों, अंडरपास और गलियों में भी जलभराव की स्थिति बन गई है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कई सड़कों पर जलभराव की स्थिति में ट्रैफिक प्लान जारी किया है. कुछ रास्तों को बंद किया गया है तो कुछ जगहों पर ट्रैफिक को डायवर्ट किया गया है. लोगों को सलाह दी गई है कि वे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में न जाएं और जलभराव वाली सड़कों पर जाने से भी बचें. जिन सड़कों को नुकसान पहुंचा वहां मरम्मत का काम जारी है और जलभराव वाली सड़कों से पानी निकालने की कोशिश की जा रही है.

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने बताया है कि भैरो रोड पर नाले का पानी सड़क पर भर गया है. रेलवे ब्रिज के नीच भाली जलभराव की वजह से भैरो रोड पर ट्रैफिक मूवमेंट बंद कर दिया गया है. इसके अलावा, इंडिया गेट के सी-हेक्सागन पर शेरशाह रोड वाले कट के पास सड़क पर हो गए गड्ढे को भरने और मरम्मकत का काम चल रहा है. ऐसे में इस रोड पर भी ट्रैफिक प्रभावित होगा. यहां की सड़क एक-दो दिन पहले धंस गई थी.

कौनसी सड़कें हैं बंद, कहां हुआ डायवर्जन?

Traffic Advisory



Movement of commercial vehicles will be regulated in Delhi. Please follow the advisory to avoid any inconvenience.#DPTrafficAdvisory pic.twitter.com/QDIwMdl11G