Delhi Flood: यमुना के सैलाब में डूबी दिल्ली, कई इलाकों में भरा पानी, PM मोदी ने अमित शाह से फोन पर की बात

डीएनए हिंदी: Delhi Heavy Rain Alert Live Updates: उत्तर भारत में लगातार हो रही बारिश ने विकराल रूप ले लिया है. राजधानी दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है. 45 साल बाद यमुना नदी का वाटर लेवल 208 मीटर के पार पहुंच गया है. दिल्ली में पुराने रेलवे पुल के पास गुरुवार शाम 4 बजे यमुना का जलस्तर 208.60 मीटर रिकॉर्ड किया गया. इससे पहले बुधवार को यमुना का जलस्तर 207.81 मीटर मापा गया था. 45 साल बाद ऐसा हुआ है जब यमुना का जलस्तर इतने ऊपर पहुंचा है. इसके पहले 1978 में यमुना का जलस्तर 207.49 मीटर तक गया था. नदी के उफान की वजह से दिल्ली के कई इलाकों में पानी भर गया. ITO, लाल किला, कश्मीरी गेट समेत कई इलाकों में बाढ़ का पानी भर गया है.

Delhi Floods: दिल्लीवासियों के लिए बड़ी राहत

दिल्ली में यमुना नदी में बढ़ते जलस्तर पर ब्रेक लग गया है. रात 10 बजे भी नदी का पानी 208.63 मीटर पर ही है, जो शाम 5 बजे था. जानकारी मिली है कि अब नदी का जलस्तर कम होने लगा है. वहीं दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने कहा कि पीएम मोदी ने फ्रांस से फोन पर दिल्ली में जलभराव और बाढ़ की स्थिति के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी ली. उन्होंने दिल्ली हित में हर मदद मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं.

Delhi Floods: यमुना के बढ़ते जलस्तर पर लगा ब्रेक

दिल्ली में यमुना नदी के जलस्तर में पिछले 2 घंटों में कोई बदलाव दर्ज नहीं किया गया. शाम 6 बजे और 7 बजे जल स्तर 208.66 मीटर दर्ज किया गया, जो रात 8 बजे भी उतना ही है.

Delhi Floods: दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर भी भारी ट्रैफिक जाम

दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर भी वाहनों की लंबाई कतारे नजर आ रही हैं. शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध होने की वजह से बसें और ट्रक फंसे हुए हैं. उधर यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है. जिसकी वजह राजधानी के कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए हैं.

