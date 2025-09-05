दिल्ली में बाढ़ जैसे हालात, कश्मीरी गेट बस टर्मिनल से लेकर यमुना घाट के आसपास के इलाकों में स्थित घरों में घुसा पानी

Interview Tips: हम आपको क्यों दें नौकरी? Bill Gates ने बताया इंटरव्यू के इस मुश्किल सवाल का आसान जवाब
भारत
दिल्ली में यमुना का बढ़ता जलस्तर बाढ़ की वजह बन गया है. इसके चलते यमुना बाजार से लेकर सिविल लाइंस में स्थित घरों में पानी भर गया. ये दिल्ली के निचले हिस्से होने की वजह से यहां पानी भर गया.
भारी बारिश और यमुना के बढ़ते जलस्तर की वजह से दिल्ली में बाढ़ जैसे हालात हो गये हैं. यहां बस टर्मिनल से लेकर नीचले इलाकों में स्थित घरों में पानी भर गया. यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से भी ऊपर है. ऐसे में स्थित गंभीर बनी हुई है. अब तक यमुना के आसपास रहने वाले 14 हजार से भी ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है. इसके साथ ही राहत बचाव कार्य जारी है.
दिल्ली में यमुना का बढ़ता जलस्तर बाढ़ की वजह बन गया है. इसके चलते यमुना बाजार से लेकर सिविल लाइंस में स्थित घरों में पानी भर गया. ये दिल्ली के निचले हिस्से होने की वजह से यहां पानी भर गया. वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री का आवास भी यहीं पर स्थित है. बाढ़ का पानी दिल्ली सचिवालय के पास तक पहुंच गया है, जहां मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्रियों के ऑफिस हैं. इसके अलावा आईटीओ, से लेकर मयूर विहार, गीता कॉलोनी तक सड़कों से लेकर घरों तक में पानी घुस गया है. ऐसे में लोगों को राहत शिविर में ले जाया जा रहा है.
दिल्ली में यमुना का जलस्तर रिकॉर्ड से ऊपर आ गया है. इसके चलते यहां कई इलाके जलमग्न हो गये हैं. इनमें वासुदेव घाट से लेकर निगम बोध घाट, मॉनेस्ट्री और मजनूं का टीला भी पानी में डूबा नजर आया. वहीं लोहे के पुल से लेकर ISBT, बुराड़ी और नजफगढ़ तक में यमुना का पानी कॉलोनी और घरों में घुस गया है. वहीं कालिंदी कुंज में भी यमुना का जलस्तर हाईलेवल पर दिख रहा है. यहां के निचले इलाकों में पानी आ गया है.
मौसम विभाग ने 5 सितंबर को भी बाशि की संभावना जताई है. दिल्ली एनसीआर के इलाकों में बारिश हो सकती है. ऐसे में बारिश के चलते परेशानी और बढ़ सकती है. इसकी वजह से पंजाब से लेकर हिमाचल तक की नदियों से यमुना में पानी छोड़े जाने की वजह से जलस्तर बढ़ रहा है.
