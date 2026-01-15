212 करोड़ की लागत से तैयार होगा दिल्ली का पहला 'मिनी सचिवालय', CM रेखा गुप्ता ने परियोजना को दी हरी झंडी

दिल्ली में 212 करोड़ की लागत से पहला 'मिनी सचिवालय' तैयार होने जा रहा है. सीएम रेखा गुप्ता ने संकेत दिए है कि धीरे-धीरे इस 'मिनी सचिवालय' के मॉडल का विस्तार पूरी दिल्ली में किया जाएगा.

दिल्ली सरकार ने प्रशासनिक सेवाओं को जनता के और करीब लाने के दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है. सीएम रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी की बैठक में द्वारका में दिल्ली के पहले 'डिस्ट्रिक्ट मिनी सचिवालय' के निर्माण के लिए 212.91 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दे दी है. यह परियोजना न केवल द्वारका बल्कि पूरी दिल्ली के प्रशासनिक ढांचे के लिए एक मील का पत्थर साबित होने वाली है. आइए जातने है कि आखिर क्या है ये पूरी परियोजना.

पहला मिनी सचिवालय

दिल्ली में बनने वाला ये पहला मिनी सचिवालय हैं. ये मिनि सचिवालय द्वारका सेक्टर 10 में तैयार होगा. इस बहुमंजिला इमारत का निर्माण आधुनिक सुविधाओं और 'स्मार्ट गवर्नेंस' के विजन को ध्यान में रखकर किया जाएगा. यहां पर ये सचिवालय बनने से द्वारका के आस-पास रहने वाले लोगों राजस्व संबंधी मामले, सर्टिफिकेट बनवाने या अन्य सरकारी कामकाजों के लिए आसानी होगा. यहां रहने लोगों को अब प्राशसनिक कामों के लिए शहर के अलग-अलग कोनों के चक्कर लगाने पड़ते हैं.

सभी एकीकृत सेवाएं होगी उपलब्ध

अगर हम बात करें तो इस मिनी सचिवालय में सभी एकीकृत सेवाएं उपलब्ध होगी. इसमें जिला मजिस्ट्रेट, एसडीएम, और विभिन्न विभागों के कार्यालय एक साथ होंगे. बिल्डिंग में जनता के बैठने की समुचित व्यवस्था, ई-सेवा केंद्र और डिजिटल काउंटर होंगे. स्थानीय स्तर पर सचिवालय होने से फाइलों का निस्तारण तेजी से होगा और लोगों के समय व पैसे दोनों की बचत होगी.

पूरी दिल्ली में मिनी सचिवालय के मॉडल का होगा विस्तार

इस बैठक में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने संकेत दिए हैं कि यह मिनी सचिवालय केवल द्वारका तक सीमित नहीं है बल्कि उन्होंने राजस्व विभाग को निर्देश दिए है, इस तरह के मिनी सचिवालय दिल्ली के हर जिले में स्थापित किए जाए. मुख्यमंत्री कार्यालय के मुताबिक द्वारका का यह मिनी सचिवालय एक मॉडल के रूप में काम करेगा, जिसे जल्द ही पूरी दिल्ली में लागू किया जाएगा.

