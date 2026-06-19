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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

दिल्ली के पहले ऑल-विमेन पुलिस स्टेशन में क्या पुरुष भी दर्ज करा सकते हैं शिकायत? जानिए कहां खुला

दिल्ली में पहले ऑल-विमेन पुलिस स्टेशन की शुरुआत की गई है, जिसका संचालन पूरी तरह से महिला पुलिसकर्मियों के हाथों में होगा.

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Gaurav Barar

Updated : Jun 19, 2026, 04:16 PM IST

दिल्ली के पहले ऑल-विमेन पुलिस स्टेशन में क्या पुरुष भी दर्ज करा सकते हैं शिकायत? जानिए कहां खुला

दिल्ली में खुला पहला ऑल-विमेन पुलिस स्टेशन (Image Source- X/@LtGovDelhi)

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  • उत्तरी दिल्ली में पहले विशेष महिला पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया गया
  • इसकी कमान एसएचओ से लेकर कांस्टेबल तक, पूरी तरह से महिला पुलिसकर्मी ही संभालेंगी
  • यहां महिला काउंसलर्स की मदद से काउंसिलिंग भी की जाएगी
  • राजधानी के बाकी जिलों में भी जल्द ही ऐसे महिला पुलिस स्टेशन खोले जाएंगे

दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने और उन्हें न्याय दिलाने की दिशा में एक ऐतिहासिक शुरुआत हुई है. राजधानी को अपना पहला ऐसा पुलिस स्टेशन मिल गया है, जिसे पूरी तरह से महिला पुलिसकर्मी ही संभालेंगी. शुक्रवार (19 जून 2026) को उत्तरी दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में इस विशेष महिला पुलिस स्टेशन की शुरुआत की गई. इस खास मौके पर दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजी सिंह संधु और दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलछा मौजूद रहे, जिन्होंने इस नए थाने का उद्घाटन किया. 

कैसा है दिल्ली का पहला ऑल-विमेन पुलिस स्टेशन?

इस पुलिस स्टेशन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां एसएचओ से लेकर जांच अधिकारी तक महिलाएं ही होंगी. थाने की पूरी कमान महिलाओं के हाथ में होगी. अक्सर देखा जाता है कि महिलाएं किसी अपराध या घरेलू हिंसा का शिकार होने पर आम थानों में जाने और अपनी बात खुलकर रखने में हिचकिचाती हैं. इस समस्या को दूर करने के लिए ही इस कदम को उठाया गया है. 

क्या पुरुष भी दर्ज करा सकते हैं यहां शिकायत?

मह‍िला थाने की कार्यप्रणाली के बारे में थाने की एसएचओ लक्ष्‍मी ने जी न्‍यूज को बताया क‍ि इस थाने में स‍िर्फ मह‍िलाओं से संबंध‍ित क्राइम के केस ही रज‍िस्‍टर क‍िए जाएंगे. स‍िर्फ मह‍िला ही इस थाने में केस दर्ज करा सकती हैं. इस थाने में मह‍िला पुल‍िस का प्रत‍िशत 60 तो पुरुष पुल‍िस का प्रत‍िशत 40 फीसद है. इसमें एसएचओ और एसीपी पोस्‍ट पर स‍िर्फ मह‍िला ही होंगी. इस थाने में द‍िल्‍ली नॉर्थ ज‍िले की सारी मह‍िलाएं केस दर्ज करा सकती हैं. 

सिर्फ कार्रवाई नहीं, काउंसिलिंग भी होगी

यह थाना विशेष रूप से महिलाओं के खिलाफ होने वाले गंभीर अपराधों- जैसे घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़, पीछा करना और मारपीट जैसे मामलों की त्वरित जांच और उनके निपटारे पर फोकस करेगा. यह कदम पुलिसिंग में संवेदनशीलता बढ़ाएगा. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, इस थाने का काम सिर्फ एफआईआर लिखना या अपराधियों को पकड़ना ही नहीं होगा, बल्कि यहां महिलाओं को जागरूक करने के लिए विशेष आउटरीच प्रोग्राम भी चलाए जाएंगे. 

 

हर शनिवार को होगी जन सुनवाई

इसके अलावा, आपसी विवादों को सुलझाने के लिए अनुभवी महिला काउंसलर्स की मदद से काउंसिलिंग सेशन भी आयोजित किए जाएंगे, ताकि कानूनी उपायों के साथ-साथ सामाजिक स्तर पर भी मदद की जा सके. इस मौके पर उपराज्यपाल तरनजी सिंह संधु ने एक और बड़ी घोषणा की, जो दिल्ली के आम नागरिकों के लिए बेहद राहत भरी है. अब से हर शनिवार को दिल्ली के सभी थानों में जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा.

इस दिन दिल्ली पुलिस के तमाम बड़े और वरिष्ठ अधिकारी खुद अलग-अलग थानों में बैठेंगे और सीधे जनता की शिकायतें सुनेंगे. दिल्ली के उपराज्यपाल ने साफ किया कि सब्जी मंडी में खुला यह महिला थाना तो बस एक शुरुआत है; बहुत जल्द दिल्ली के बाकी जिलों में भी ऐसे ही पूर्णकालिक महिला पुलिस स्टेशन खोले जाएंगे ताकि राजधानी की हर महिला खुद को सुरक्षित महसूस कर सके.

 

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