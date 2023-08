Delhi Fire: बवाना की केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दमकल की 30 गाड़ियां मौके पर मौजूद

डीएनए हिंदी: उत्तर पश्चिम दिल्ली के बवाना में एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगी है. आग बुझाने के लिए दमकल विभाग की 30 से गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं. बताया जा रहा है कि आग बुझाने के दौरान फैक्ट्री में विस्फोट हुआ है. जिसमें दमकल विभाग के छह कर्मी घायल हो गए हैं. अधिकारियों ने बताया कि आग पर कुछ हद तक काबू पा लिया गया है. हालांकि अभी तक आग पूरी तरह नहीं बुझी है.

दमकल अधिकारियों के अनुसार, फैक्ट्री में आग बुधवार देर रात लगी. घटनास्थल पर दमकल की 30 गाड़ियां मौजूद हैं. उन्होंने बताया कि फैक्टरी बवाना औद्योगिक क्षेत्र में सेक्टर-5 में स्थित है. फैक्ट्री में विस्फोट हुआ जिसके चलते दीवार और दरवाजा ढह गया और छह दमकलकर्मी घायल हो गए. घायलों को महर्षि वाल्मीकि अस्पताल ले जाया गया और इलाज के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई.

#WATCH | A fire broke out in a chemical factory in Delhi's Bawana area last night. The fire department says, "Total 30 tenders are working to extinguish the fire. Six fire personnel also suffered injuries. Efforts are underway to douse the fire." pic.twitter.com/myznN2d6wx