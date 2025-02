साउथ एशियन यूनिवर्सिटी (SAU) में दिल्ली में मौजूद है. ये यूनिवर्सिटी दक्षिण एशियन देशों के बच्चों के लिए बनाया गया है. सार्क देशों के छात्रों को बेहतरीन शिक्षा उपलब्ध हो इस लक्ष्य से इसका गठन हुआ था. ये यूनिवर्सिटी इस समय मीडिया की सुर्ख़ियों में है. वजह है महाशिवरात्रि के मौक़े पर एक ही मेस में शाकाहारी और मांसाहारी एक साथ परोसने को लेकर मचा बवाल. इस बवाल ने देखते ही देखते बहस से मारपीट का रूप ले लिया. एक तरफ थे एवीबीपी वाले जो मांसाहार परोसने को लेकर विरोध कर रहे थे. वहीं दूसरी तरफ थे एसएफ़आई वाले जो इसे साधारण बात कह रहे थे. ये घटना कल यानी बुधवार की है.

दो गुटों में हुई झड़प

दो गुटों की बीच हुई झड़प को लेकर स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) की तरफ से अखिल भारतीय विद्यालय परिषद (ABVP) पर हिंसा करने का आरोप जड़ा है. वहीं एवीबीपी की तरफ से इस आरोप को खारिज किया गया है. साथ ही उल्टा SFI के ऊपर धार्मिक सौहार्द को खराब करने के आरोप लगाए गए हैं.

मेस सचिव ने रखी अपनी बात

उस मेस की हेड यशदा की ओर से भी इस मारपीट की घटना को लेकर स्टेटमेंट जारी किया गया है. उन्होंने एबीवीपी के ऊपर हाथापाई करने के इल्जाम लगाए हैं. उन्होंने कहा कि ‘एबीवीपी समर्थित स्टूडेंट्स की तरफ से बुधवार को मांसाहार परोसने को लेकर हंगामा किया जाने लगा.’ उन्होंने आरोप जड़ा कि ‘उनके साथ झड़प की गई, हाथ मरोड़े गए, और बाल पकड़कर उन्हें खींचा गया. साथ ही मेस में कार्यरत कर्मियों के साथ भी झड़प की गई. उन्होंने आगे सूचना दी कि उनकी ओर से पुलिस में कंप्लेन कर दी गई है.’

Shocking! On Mahashivratri, SFI goons at SAU forcibly tried to break students’ fast by forcing non-veg on them, abusing, and assaulting them!



Religious freedom is a constitutional right! Why is it under attack on campus? Will the so-called secular brigade stay silent now?



