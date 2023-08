दिल्ली में पार्किंग के लिए हुए झगड़ा, घेरकर बाप और बेटे को मार दी गोली, हालत गंभीर

डीएनए हिंदी: दिल्ली में अपराध (Delhi Crime) का एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. यहां के यमुना विहार इलाके में हुआ पार्किंग विवाद इतना ज्यादा आगे बढ़ गया कि पिता पुत्र को गोली मार दी गई जानकारी के अनुसार आरोपियों ने बाप-बेटे के घर पर 10-15 राउंड फायरिंग की थी. फायरिंग में दोनों बुरी तरह घायल हो गए और अस्पताल में भर्ती हैं. परिजनों का कहना है कि पिता की हालत काफी गंभीर हैं.

दरअसल, उत्तर पूर्वी दिल्ली के यमुना विहार (Yamuna Vihar Crime) में शख्स ने पिता-पुत्र को गोली मार दी है. पीड़ित परिवार के सदस्य सौरभ अग्रवाल ने बताया, "पिछली रात जब मेरे पिता और भाई घर लौट रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक कार पास की सड़क को रोके खड़ी है. इसके बाद उन्होंने कार मालिक से अपना वाहन हटाने का आग्रह किया लेकिन आरोपी ने उन्हें गाली देते हुए धमकी दी और लड़ाई शुरू कर दिया.

Delhi | Soon after the car owner gathered 10-15 people with guns. Then, one person from this group fired bullets injuring my father & brother. My father who is in critical condition & brother injured are admitted to a private hospital: Saurabh Aggarwal pic.twitter.com/lgS397HoiS