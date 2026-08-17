Delhi Excise Policy Case: 'मामले को लटकाने की ये बचकाना हरकत', केजरीवाल-सिसोदिया की किस अपील पर HC में भड़के SG?

आप नेता दुर्गेश पाठक की तरफ से सीनियर एडवोकेट विक्रम चौधरी ने कहा कि उन्होंने पहले ही सीबीआई की याचिका की वैधता पर सवाल उठाए थे और मामले पर बहस शुरू करने से पहले वैधता के मुद्दे पर फैसला लिया जाना चाहिए.

आबकारी नीति मामले में दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता दुर्गेश पाठक को हाईकोर्ट ने जवाब दाखिल करने के लिए चार हफ्तों का समय दिया है. हालांकि, कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि यह आखिरी बार है जब उन्हें यह मोहलत दी जा रही है. आप नेताओं को सीबीआई की उस पुनरीक्षण याचिका (Revision Petition) पर जवाब दाखिल करना है, जो उन्हें निचली अदालत से बरी किए जाने के आदेश के खिलाफ दाखिल की गई है.

आबकारी नीति मामले की सुनवाई में दिल्ली HC में क्या-क्या हुआ?

सोमवार (17 अगस्त, 2026) की सुनवाई में सीबीआई की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए और उन्होंने जवाब दाखिल करने के लिए चार हफ्तों का समय दिए जाने की अपील करने का विरोध किया. उन्होंने कहा कि मामले को लटकाने के लिए यह बचकाना रवैया है. वहीं, याचिकाकर्ताओं का कहना है कि पहले सीबीआई की पुनरीक्षण याचिका के आधार सामान्य थे, लेकिन बाद में उनका दायरा बढ़ा दिया गया. आइए जानते हैं, आज की सुनवाई में क्या-क्या हुआ-

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार एसजी तुषार मेहता ने जस्टिस मनोज जैन की बेंच से कहा कि जवाब दाखिल करने के लिए आप नेताओं की तरफ से चार हफ्तों के समय का अनुरोध करना ठीक नहीं है. उन्होंने कहा कि कोर्ट ने 16 जुलाई को ही आदेश दिया था कि यह अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और दुर्गेश पाठक के लिए जवाब दाखिल करने का अंतिम मौका है.

एसजी तुषार मेहता ने कहा, 'चार हफ्ते का समय दिया जाना ठीक नहीं है. मायलॉर्ड आप जानते हैं कि यह सही नहीं है. मामले को स्थगित करवाने का यह बचकाना तरीका है.' एसजी तुषार मेहता ने कहा कि याचिका में कोई नए आधार नहीं हैं. केजरीवाल और सिसोदिया नए आधार जोड़े जाने का हवाला देकर और समय की अपील कर रहे हैं.

अरविंद केजरीवाल के लिए वकील एन हरीहरन पेश हुए और उन्होंने कहा कि सीबीआई ने 103 पेज की याचिका दाखिल की है, जिसमें कुछ नए आधार भी शामिल हैं. वहीं, मनीष सिसोदिया की वकील रेबेका जॉन ने कहा कि सीबीआई की याचिका में पहले सामान्य आधार थे, लेकिन बाद में इनका दायरा बढ़ा दिया गया.

आप नेता दुर्गेश पाठक की तरफ से सीनियर एडवोकेट विक्रम चौधरी ने कहा कि उन्होंने पहले ही सीबीआई की याचिका की वैधता पर सवाल उठाए थे और मामले पर बहस शुरू करने से पहले वैधता के मुद्दे पर फैसला लिया जाना चाहिए. हालांकि, कोर्ट ने दुर्गेश पाठक की अपील पर कहा कि वह टुकड़ों में मामले को नहीं सुनेगा, एकसाथ ही पूरे मामले पर सुनवाई होगी.

सभी की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस मनोज जैन ने अरविंद केजरीवाल से पूछा कि सवाल ये है कि आप जवाब दाखिल करने के इच्छुक हैं भी. इस पर उनके वकील ने कहा, 'बिल्कुल.' कोर्ट ने कहा, 'हर कोई चाहता है कि दलीलें पूरी होने के बाद सुनवाई शुरू हो. हम सभी को जवाब दाखिल करने का मौका दे रहे हैं. अगर कोई और भी जवाब दाखिल करना चाहता है तो वह कर सकता है. प्रारंभिक आपत्तियों को रिकॉर्ड पर ले लिया गया है, लेकिन 8 मई के आदेश को ध्यान में रखते हुए हम अभियोजन पक्ष से उनका पक्ष रखने का अनुरोध करेंगे. आपकी प्रारंभिक आपत्ति पूरी होने के बाद हम उस पर गौर करेंगे.'

कोर्ट ने कहा कि 5 और 6 अक्टूबर को मामले की सुनवाई होगी. हम साफ करते हैं कि यह जवाब दाखिल करने का आखिरी मौका है. हम अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनना शुरू कर देंगे.

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने फरवरी में अरविंद केजरीवाल समेत 23 लोगों को आबकारी नीति मामले में बरी कर दिया था, जिसे सीबीआई ने हाईकोर्ट में चुनौती दी और पुनरीक्षण याचिका दाखिल की. 13 अगस्त को अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने कोर्ट से सीबीआई की याचिका खारिज करने का अनुरोध किया. उनका आरोप था कि सीबीआई ने निचली अदालत के जज का पूरा आदेश पढ़े बिना ही जल्दबाजी में याचिका दाखिल कर दी. इससे पहले कोर्ट ने सीबीआई की याचिका पर अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और दुर्गेश पाठक को याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए दो हफ्तों का आखिरी मौका दिया था.

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