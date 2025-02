दिल्ली विधानसभा चुनाव (Delhi Election 2025) में बीजेपी इस बार पूरा जोर लगा रही है. पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने कई जनसभाएं की हैं और आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार को आप-दा बुलाया है. पीएम मोदी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वह बच्चों के साथ चर्चा करते दिख रहे हैं. इसमें दिल्ली सरकार की आलोचना करते हुए कह रहे हैं कि आप सरकार अपनी छवि बेहतर करने के लिए बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है. बच्चों को 9वीं क्लास से आगे प्रमोट नहीं किया जा रहा है, ताकि 10वीं में रिजल्ट बेहतर रहे.

बच्चों के साथ बातचीत का वीडियो वायरल

पीएम मोदी का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वह बच्चों से बातचीत करते नजर आ रहे हैं. इसमें दिल्ली सरकार की शिक्षा नीति की आलोचना करते हुए कहते हैं कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है. 9वीं क्लास से आगे सिर्फ उन्हीं बच्चों को भेजा जा रहा है जिनके पास होने की पूरी संभावना हो. बहुत से बच्चो को 9वीं में ही रोक लिया जाता है, क्योंकि आप सरकार को लगता है इससे उनकी छवि खराब होगी.

#WATCH | Delhi: In an interaction with students, PM Narendra Modi lashes out at how students' future is harmed to improve the image of the AAP (Aam Aadmi Party) govt pic.twitter.com/VVp9XOvnsM