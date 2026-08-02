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दिल्ली में सुबह-सुबह हिली धरती, कितनी तीव्रता का भूकंप झेल सकती है राजधानी? कौन से जोन में आता है ये इलाका

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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

दिल्ली में सुबह-सुबह हिली धरती, कितनी तीव्रता का भूकंप झेल सकती है राजधानी? कौन से जोन में आता है ये इलाका

Delhi Earthquake Today: दिल्ली में रविवार की सुबह धरती कांप उठी, जिससे लोगों में दहशत का माहौल बन गया. रिक्टर स्केल पर 2.9 तीव्रता के इस भूकंप का केंद्र उत्तर दिल्ली में जमीन से 8 किलोमीटर नीचे था.

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Gaurav Barar

Updated : Aug 02, 2026, 08:26 AM IST

दिल्ली में सुबह-सुबह हिली धरती, कितनी तीव्रता का भूकंप झेल सकती है राजधानी? कौन से जोन में आता है ये इलाका

दिल्ली में आया भूकंप (AI Image)

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  • रविवार सुबह दिल्ली में भूकंप के झटके महसूस किए गए
  • रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 2.9 दर्ज की गई, केंद्र जमीन से 8 किमी गहराई में था
  • दिल्ली को 'सीस्मिक जोन 4' यानी हाई डैमेज रिस्क जोन में रखा गया है
  • राजधानी के नीचे कई लोकल फॉल्ट लाइन्स एक्टिव हैं

रविवार (2 अगस्त 2026) की सुबह जब ज़्यादातर दिल्लीवासी गहरी नींद में सो रहे थे, तभी अचानक धरती हिलने से लोगों की नींद उड़ गई. सुबह-सुबह आए भूकंप के झटकों ने पूरी राजधानी में कुछ देर के लिए दहशत का माहौल बना दिया. नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (NCS) के अनुसार, यह भूकंप रविवार तड़के करीब 4 बजकर 14 मिनट पर महसूस किया गया.

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इसका केंद्र दिल्ली के उत्तर जिले में जमीन से करीब 8 किलोमीटर की गहराई में था. हालांकि रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 2.9 मापी गई, जो काफी हल्की मानी जाती है, लेकिन फिर भी इसने एक बार फिर यह बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या हमारी राजधानी एक बड़े और विनाशकारी भूकंप का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है?

दिल्ली पर क्यों मंडराता रहता है भूकंप का खतरा?

भारत के नक्शे को अगर भूकंपीय जोखिम के हिसाब से देखें, तो देश को अलग-अलग जोन में बांटा गया है. दिल्ली-NCR का पूरा इलाका बेहद खतरनाक माने जाने वाले 'सीस्मिक जोन 4' में आता है. इसका सीधा और सरल मतलब यह है कि यह क्षेत्र हाई डैमेज रिस्क जोन में शामिल है, यानी यहां कभी भी मध्यम से भारी तबाही मचाने वाला भूकंप आ सकता है.

दिल्ली के हाई-रिस्क पर होने के मुख्य कारण

  • जमीन के नीचे छिपी फॉल्ट लाइन्स- दिल्ली के नीचे और इसके आसपास कई स्थानीय फॉल्ट लाइन्स (जमीन के भीतर की दरारें) सक्रिय हैं. जब भी इन लाइन्स में थोड़ी हलचल या दबाव बनता है, तो दिल्ली-NCR की धरती कांप उठती है.
  • घनी आबादी और ऊंची इमारतें- दिल्ली-एनसीआर में जिस तेजी से बहुमंजिला इमारतें और कंक्रीट का जंगल खड़ा हुआ है, उसने खतरे को कई गुना बढ़ा दिया है.
  • आसपास के इलाकों का असर- हिमालयी क्षेत्र या राजस्थान-हरियाणा की फॉल्ट लाइन्स में जब भी कोई बड़ा भूकंप आता है, तो उसकी थरथराहट दिल्ली तक बहुत तेजी से पहुंचती है.

कितनी तीव्रता का झटका झेल सकती है दिल्ली?

मौसम और भू-वैज्ञानिकों के मुताबिक, अगर दिल्ली या इसके बिल्कुल आसपास 6.5 या उससे अधिक तीव्रता का भूकंप आता है, तो यहां भारी तबाही मच सकती है. नैशनल सीस्मिट सेंटर के पूर्व हेड डॉ. ए के शुक्ल के अनुसार, दिल्ली में बार-बार आने वाले ये छोटे-छोटे झटके दरअसल एक 'वार्निंग बेल' या चेतावनी की तरह हैं.

ये झटके इस बात का संकेत देते हैं कि जमीन के नीचे की लोकल फॉल्ट लाइन्स एक्टिव हैं. अगर हमने समय रहते अपनी तैयारियों को दुरुस्त नहीं किया, तो भविष्य में कोई बड़ा झटका राजधानी के लिए काफी घातक साबित हो सकता है. दिल्ली में बनने वाली सभी नई इमारतों के लिए नेशनल बिल्डिंग कोड के तहत भूकंप-रोधी मानकों का पालन करना अनिवार्य है. लेकिन हकीकत इससे काफी अलग है. 

delhi earthquake

हाई कोर्ट ने जताई थी चिंता

कुछ समय पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इस बात पर गहरी चिंता जताई थी कि राजधानी की एक बड़ी आबादी ऐसी इमारतों में रह रही है जहां बुनियादी स्ट्रक्चरल सेफ्टी नियमों की अनदेखी की गई है. दिल्ली के तंग इलाकों में बने अवैध निर्माण और बिना किसी नक्शे व गाइडलाइन के खड़ी की गई इमारतें किसी भी बड़े भूकंप के समय ताश के पत्तों की तरह ढह सकती हैं.

भूकंप आए तो क्या करें और क्या न करें? 

भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा में घबराहट ही सबसे बड़ी दुश्मन बनती है. इसलिए पैनिक होने के बजाय सही जानकारी और समझदारी ही जान बचा सकती है. सबसे पहले जानिए कि भूकंप आने पर क्या करना चाहिए-  

  • खुले मैदान में जाएं- झटके महसूस होते ही किसी भी पक्की छत के नीचे से निकलकर तुरंत खुले मैदान, पार्क या खाली जगह पर चले जाएं.
  • ड्रॉप, कवर एंड होल्ड- अगर आप किसी बिल्डिंग के अंदर हैं और तुरंत बाहर निकलना संभव न हो, तो किसी मजबूत लकड़ी की मेज या बेड के नीचे छिप जाएं और अपने सिर को हाथों से अच्छी तरह ढक लें.
  • खतरनाक चीजों से दूर रहें- कांच की खिड़कियों, भारी अलमारियों, छत के पंखों, बिजली के खंभों और बड़े पेड़ों से सुरक्षित दूरी बनाकर रखें.

क्या भूलकर भी न करें

लिफ्ट का इस्तेमाल बिल्कुल न करें क्योंकि भूकंप के दौरान बिजली कट सकती है या लिफ्ट शाफ्ट में अटक सकती है. नीचे उतरने के लिए हमेशा सिर्फ सीढ़ियों का ही प्रयोग करें. इसके अलावा गैस और बिजली ऑन न छोड़ें, झटके महसूस होते ही घर का मेन पावर स्विच और एलपीजी सिलेंडर का रेगुलेटर तुरंत बंद कर दें ताकि आग लगने का खतरा न रहे. घबराहट में खिड़की-बालकनी से कूदने या अचानक इधर-उधर भागने से बचें, क्योंकि अक्सर लोग भूकंप से ज्यादा भगदड़ और चोट लगने से जख्मी होते हैं. 

ये भी पढ़ें- जापान में भयंकर भूकंप के बाद भी कैसे सुरक्षित रहती हैं ऊंची इमारतें? जानें कौन सी तकनीक से बनते हैं घर

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