Delhi Earthquake: दिल्ली में सोमवार की सुबह कांपी धरती, जानें कितनी थी भूकंप की तीव्रता और कहां था केंद्र?

पीठ-कमर और गर्दन दर्द के साथ शुगर बढ़ने पर दवा और एक्सरसाइज भी नहीं करेगी काम, अगर नहीं छोड़ी ये आदत 

'धुरंधर 2' में विलेन बनेंगे रहमान डकैत या दिखेगा सनी पाजी का जलवा? मेकर्स के प्लान ने सोशल मीडिया पर लगाई आग

Upcoming Web Series: फुलेरा में फिर बैठेगी 'पंचायत', शाहिद का दिखेगा 'फर्जी' रूप, 2026 में इन 6 वेब सीरीज के आएंगे नए सीजन

यूपी का ये गांव Teacher Village क्यों कहा जाता है? यहां के हर घर में मिल जाएंगे व्हाइट कॉलर जॉब वाले

Rahu-Budh Gochar: 18 सालों बाद राहु-बुध की युति से इन 3 राशियों का शुरू होने जा रहा स्वर्णिम युग, हर तमन्ना होगी पूरी  

भारत

बीते कई महीनों से दुनिया में भूकंप की घटनाएं बढ़ती जा रही है. भारत में भी कई राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, अब एक बार फिर से राजधानी दिल्ली में तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं. आइए जानते है कि इस भूकंप की तीव्रता कितनी थी और इसका केंद्र कहां था.

Latest News

सुमित तिवारी

Updated : Jan 19, 2026, 10:24 AM IST

बीते कई महीनों से दुनिया भर में भूकंप की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं. इस तरह से बार-बार धरती हिलने के कारण लोगों के मन में डर सा बैठ गया है. बीते कुछ समय में म्यांमार, अफगानिस्तान समेत कई देशों में भूकंप के कारण हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी है. इसी बीच आज सुबह यानी 19 नवंबर 2026 की सुबह राजधानी दिल्ली में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं. 

सोमवार की सुबह करीब 8 बजकर 44 मिनट पर


नेशनल सेंटर फोर सिस्मोलॉजी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक दिल्ली में सोमवार की सुबह करीब 8 बजकर 44 मिनट पर भूकंप के झटके महसूस किए गए.  इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 2.8 मापी गई है. इस भूकंप का केद्र उत्तरी दिल्ली में धरती से 5 किलोमीटर की गहराई में था. भूकंक के कारण अब तक राजधानी से किसी भी तरह की जान-माल की हानी की खबर सामने नहीं आई हैं. 

गुजरात के कच्छ जिले में भी भूकंप के झटके


इससे पहले शुक्रवार और शनिवार की दरमियानी रात गुजरात के कच्छ जिले में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे. रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 4.1 दर्ज की गई थी, इस भूकंप की वजह से पूरे इलाके के लोगों के बीच दहशत का माहौल हो गया था. दी गई जानकारी के मुताबिक, कच्छ में भूकंप रात को 1  बजकर 22 मिनट पर आया था. इसका केंद्र जिले के खावड़ा से लगभग 55 किलोमीटर उत्तर-उत्तरपूर्व में था. बता दें कि कच्छ को सबसे ज्यादा भूकंप के जोखिम वाले क्षेत्र में गिना जाता है. 

