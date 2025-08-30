Add DNA as a Preferred Source
Twitter
Advertisement
Headlines

Delhi Double Murder: डबल मर्डर से दहली द‍िल्ली, रोहिणी में दामाद ने पत्नी और सास का किया कत्ल

दुनिया का इकलौता देश, जहां रहते हैं सबसे लंबे लोग, 200 साल पहले थी सबसे कम हाइट, सब बोलते थे बौना

राशिद खान के घर टूटा गम का पहाड़, भाई के निधन के बाद भी मैदान पर उतरे कप्तान, पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने दिखाई इंसानियत

High BP-Sugar का रामबाण इलाज हैं ये पत्तियां, रोज इस तरह चबाएंगे, तो मिलेंगे कई फायदे

कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं.., राजनाथ सिंह ने टैरीफ वॉर के बीच स्पष्ट किया अपना रुख, युद्धपोत को लेकर भी बड़ा बयान

Pitru Paksha 2025: 8 दिन बाद से शुरू होंगे पितृपक्ष, इन राशियों पर होगी कृपा, पूर्ण हो जाएंगी अधूरी इच्छा

Test मैच में सबसे ज्यादा बार 10 विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में दो भारतीय शामिल

Delhi: प्रसाद में चुन्नी न देने पर कालकाजी मंदिर के सेवादार की हत्या; अरविंद केजरीवाल ने BJP पर कसा तंज

जम्मू-कश्मीर में 'ह्यूमन GPS' का खेल खत्म, सुरक्षाबलों ने एनकाउंटर में किया ढेर, जानें कौन है बागू खान उर्फ समंदर चाचा

T20 में सबसे ज्यादा बार 99 रनों पर आउट होने वाले 10 बल्लेबाज, विराट कोहली समेत लिस्ट में चार भारतीय शामिल

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Delhi Double Murder: डबल मर्डर से दहली द‍िल्ली, रोहिणी में दामाद ने पत्नी और सास का किया कत्ल

Delhi Double Murder: डबल मर्डर से दहली द‍िल्ली, रोहिणी में दामाद ने पत्नी और सास का किया कत्ल

राशिद खान के घर टूटा गम का पहाड़, भाई के निधन के बाद भी मैदान पर उतरे कप्तान, पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने दिखाई इंसानियत

राशिद खान के घर टूटा गम का पहाड़, भाई के निधन के बाद भी मैदान पर उतरे कप्तान, पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने दिखाई इंसानियत

High BP-Sugar का रामबाण इलाज हैं ये पत्तियां, रोज इस तरह चबाएंगे, तो मिलेंगे कई फायदे

High BP-Sugar का रामबाण इलाज हैं ये पत्तियां, रोज इस तरह चबाएंगे, तो मिलेंगे कई फायदे

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
दुनिया का इकलौता देश, जहां रहते हैं सबसे लंबे लोग, 200 साल पहले थी सबसे कम हाइट, सब बोलते थे बौना

दुनिया का इकलौता देश, जहां रहते हैं सबसे लंबे लोग, 200 साल पहले थी सबसे कम हाइट, सब बोलते थे बौना

Pitru Paksha 2025: 8 दिन बाद से शुरू होंगे पितृपक्ष, इन राशियों पर होगी कृपा, पूर्ण हो जाएंगी अधूरी इच्छा

8 दिन बाद से शुरू होंगे पितृपक्ष, इन राशियों पर होगी कृपा, पूर्ण हो जाएंगी अधूरी इच्छा

Test मैच में सबसे ज्यादा बार 10 विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में दो भारतीय शामिल

Test मैच में सबसे ज्यादा बार 10 विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में दो भारतीय शामिल

Homeभारत

भारत

Delhi Double Murder: डबल मर्डर से दहली द‍िल्ली, रोहिणी में दामाद ने पत्नी और सास का किया कत्ल

Delhi Double Murder: पुलिस के मुताबिक, लंबे समय से तनाव चल रहा था. शनिवार को विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी ने कैंची से पत्नी और सास पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए थे.

Latest News

रईश खान

Updated : Aug 30, 2025, 07:38 PM IST

Delhi Double Murder: डबल मर्डर से दहली द‍िल्ली, रोहिणी में दामाद ने पत्नी और सास का किया कत्ल

सांकेतिक तस्वीर

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

देश की राजधानी दिल्ली से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. रोहिणी के सेक्टर-17 में मां-बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी गई. इस हत्याकांड को अंजाम किसी और ने नहीं, बल्कि दामाद ने दिया है. दामाद योगेश सहगल ने अपनी पत्नी प्रिया (27) और सास कुसुम सिन्हा (63) की कैंची मारकर हत्या कर दी. वारदात के बाद से आरोपी फरार है.

सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है. प्रारंभिक जांच में पता चला है कि घरेलू विवाद के चलते घटना को अंजाम दिया गया है. परिवार के बीच लंबे समय से तनाव चल रहा था. शनिवार को विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी ने कैंची से पत्नी और सास पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए. जिसमें प्रिया और इसकी मां कुसुम गंभीर रूप से घायल हो गई. दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई.

साक्ष्य जुटाने में जुटी फॉरेंसिक टीम
क्राइम ब्रांच और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने का काम शुरू कर दिया है. मामले की जांच के लिए एक टीम गठित की गई है. आसपास के CCTV फुटेज खंगाली जा रही हैं. इस दोहरे हत्याकांड से इलाके में दहशत का माहौल है.

दिल्ली पिछले कुछ समय से क्राइम कैपिटल बनता जा रहा है. इससे पहले शनिवार सुबह दिल्ली के मालवीय नगर थाना क्षेत्र में दो युवकों पर चाकू से हमला किया गया. इस हमले में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा जिंदगी और मौत से जूझ रहा है.

कालकाजी मंदिर में सेवादार की हत्या
वहीं, कालकाजी मंदिर में एक पुराने सेवादार की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. प्रसाद को लेकर सेवादार से श्रद्धालुओं की बहस-बाजी हुई थी. विवाद इतना बढ़ गया कि दर्शन करने गए लोगों ने सेवादार योगेंद्र सिंह को बेरहमी से पीटा और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ekadashi Date: नवंबर में कब है देवउठनी और उत्पन्ना एकादशी? नोट कर लें सही डेट व शुभ मुहूर्त
Ekadashi Date: नवंबर में कब है देवउठनी और उत्पन्ना एकादशी? नोट कर लें सही डेट व शुभ मुहूर्त
IBPS RRB PO Mains Result 2024: इस डायरेक्ट लिंक से चेक करें आईबीपीएस आरआरबी पीओ मेंस एग्जाम का रिजल्ट
इस डायरेक्ट लिंक से चेक करें IBPS RRB PO Mains Result 2024
Healthy Tea: सर्दी-खांसी ही नहीं, इन बीमारियां को जड़ से खत्म कर देगी इस स्पेशल फूल से बनी चाय
Healthy Tea: सर्दी-खांसी ही नहीं, इन बीमारियां को जड़ से खत्म कर देगी इस स्पेशल फूल से बनी चाय
US Elections 2024: 10 में से 9 बार सच हुई भविष्यवाणी, 'बाबा वेंगा' Allan Lichtman ने बता दिया कौन जीतेगा अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव
US Elections 2024: 10 में से 9 बार सच हुई भविष्यवाणी, 'बाबा वेंगा' Allan Lichtman ने बता दिया कौन जीतेगा अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव
VIDEO: आगरा में वायुसेना का विमान क्रैश, जमीन पर गिरते ही MiG-29 में लगी आग, पायलट ने ऐसे बचाई जान
VIDEO: आगरा में वायुसेना का विमान क्रैश, जमीन पर गिरते ही MiG-29 में लगी आग, पायलट ने ऐसे बचाई जान
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
दुनिया का इकलौता देश, जहां रहते हैं सबसे लंबे लोग, 200 साल पहले थी सबसे कम हाइट, सब बोलते थे बौना
दुनिया का इकलौता देश, जहां रहते हैं सबसे लंबे लोग, 200 साल पहले थी सबसे कम हाइट, सब बोलते थे बौना
Pitru Paksha 2025: 8 दिन बाद से शुरू होंगे पितृपक्ष, इन राशियों पर होगी कृपा, पूर्ण हो जाएंगी अधूरी इच्छा
8 दिन बाद से शुरू होंगे पितृपक्ष, इन राशियों पर होगी कृपा, पूर्ण हो जाएंगी अधूरी इच्छा
Test मैच में सबसे ज्यादा बार 10 विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में दो भारतीय शामिल
Test मैच में सबसे ज्यादा बार 10 विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में दो भारतीय शामिल
T20 में सबसे ज्यादा बार 99 रनों पर आउट होने वाले 10 बल्लेबाज, विराट कोहली समेत लिस्ट में चार भारतीय शामिल
T20 में सबसे ज्यादा बार 99 रनों पर आउट होने वाले 10 बल्लेबाज, विराट कोहली समेत लिस्ट में चार भारतीय शामिल
Weight Loss: खाना खाने के बाद इन 2 चीजों को मिलाकर पी लें पानी, जिद्दी से जिद्दी चर्बी भी निकल जाएगी बाहर
खाना खाने के बाद इन 2 चीजों को मिलाकर पी लें पानी, जिद्दी से जिद्दी चर्बी भी निकल जाएगी बाहर
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE