Delhi Double Murder: डबल मर्डर से दहली दिल्ली, रोहिणी में दामाद ने पत्नी और सास का किया कत्ल
दुनिया का इकलौता देश, जहां रहते हैं सबसे लंबे लोग, 200 साल पहले थी सबसे कम हाइट, सब बोलते थे बौना
राशिद खान के घर टूटा गम का पहाड़, भाई के निधन के बाद भी मैदान पर उतरे कप्तान, पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने दिखाई इंसानियत
High BP-Sugar का रामबाण इलाज हैं ये पत्तियां, रोज इस तरह चबाएंगे, तो मिलेंगे कई फायदे
कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं.., राजनाथ सिंह ने टैरीफ वॉर के बीच स्पष्ट किया अपना रुख, युद्धपोत को लेकर भी बड़ा बयान
Pitru Paksha 2025: 8 दिन बाद से शुरू होंगे पितृपक्ष, इन राशियों पर होगी कृपा, पूर्ण हो जाएंगी अधूरी इच्छा
Test मैच में सबसे ज्यादा बार 10 विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में दो भारतीय शामिल
Delhi: प्रसाद में चुन्नी न देने पर कालकाजी मंदिर के सेवादार की हत्या; अरविंद केजरीवाल ने BJP पर कसा तंज
जम्मू-कश्मीर में 'ह्यूमन GPS' का खेल खत्म, सुरक्षाबलों ने एनकाउंटर में किया ढेर, जानें कौन है बागू खान उर्फ समंदर चाचा
T20 में सबसे ज्यादा बार 99 रनों पर आउट होने वाले 10 बल्लेबाज, विराट कोहली समेत लिस्ट में चार भारतीय शामिल
भारत
Delhi Double Murder: पुलिस के मुताबिक, लंबे समय से तनाव चल रहा था. शनिवार को विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी ने कैंची से पत्नी और सास पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए थे.
देश की राजधानी दिल्ली से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. रोहिणी के सेक्टर-17 में मां-बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी गई. इस हत्याकांड को अंजाम किसी और ने नहीं, बल्कि दामाद ने दिया है. दामाद योगेश सहगल ने अपनी पत्नी प्रिया (27) और सास कुसुम सिन्हा (63) की कैंची मारकर हत्या कर दी. वारदात के बाद से आरोपी फरार है.
सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है. प्रारंभिक जांच में पता चला है कि घरेलू विवाद के चलते घटना को अंजाम दिया गया है. परिवार के बीच लंबे समय से तनाव चल रहा था. शनिवार को विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी ने कैंची से पत्नी और सास पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए. जिसमें प्रिया और इसकी मां कुसुम गंभीर रूप से घायल हो गई. दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई.
साक्ष्य जुटाने में जुटी फॉरेंसिक टीम
क्राइम ब्रांच और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने का काम शुरू कर दिया है. मामले की जांच के लिए एक टीम गठित की गई है. आसपास के CCTV फुटेज खंगाली जा रही हैं. इस दोहरे हत्याकांड से इलाके में दहशत का माहौल है.
दिल्ली पिछले कुछ समय से क्राइम कैपिटल बनता जा रहा है. इससे पहले शनिवार सुबह दिल्ली के मालवीय नगर थाना क्षेत्र में दो युवकों पर चाकू से हमला किया गया. इस हमले में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा जिंदगी और मौत से जूझ रहा है.
कालकाजी मंदिर में सेवादार की हत्या
वहीं, कालकाजी मंदिर में एक पुराने सेवादार की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. प्रसाद को लेकर सेवादार से श्रद्धालुओं की बहस-बाजी हुई थी. विवाद इतना बढ़ गया कि दर्शन करने गए लोगों ने सेवादार योगेंद्र सिंह को बेरहमी से पीटा और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.