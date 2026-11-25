DDA ने दिल्ली में 17 पार्कों की पहचान की है, जिसमें आम लोग, संस्थाएं, एनजीओ या स्कूल अपने प्रोग्राम आयोजित कर सकेंगे. जानें कैसे कर सकेंगे बुकिंग और कितनी लगेगी फीस...

Delhi Park Booking: अगर आप दिल्ली में किसी इवेंट के लिए अच्छी जगह की तलाश में हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है. दिल्ली डेवलेपमेंट अथॉरिटी (DDA) ने ऐसे 17 पार्कों की पहचान की है, जिसमें आम लोग, संस्थाएं, एनजीओ या स्कूल अपने प्रोग्राम आयोजित कर सकेंगे. जहां बाकी लोगों को इसके लिए हजारों रुपये खर्च करने होंगे, वहीं डीडीए ने स्कूलों को बड़ी राहत दी है. स्कूल सिर्फ 1 रुपये में अपने इवेंट के लिए पार्क बुक कर सकेंगे. लेकिन इन जगहों पर शादी समारोह और पॉलिटिकल इवेंट के आयोजन की इजाजत नहीं होगी.

LG तरणजीत सिंह संधू की अध्यक्षता में हुई मीटिंग के बाद तैयार हुई पॉलिसी

डीडीए के अधिकारियों के मुताबिक, यह पॉलिसी दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू की अध्यक्षता में DDA पार्कों में सुविधाओं और सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए हुई कई बैठकों के बाद लाई गई है. इसके तहत पार्कों में इवेंट आयोजित करने की प्रक्रिया को आसान बनाने पर जोर दिया गया है. अब पार्क की उपलब्धता, उसकी क्षमता, बुकिंग चार्ज और आवेदन से लेकर पेमेंट तक का पूरा प्रोसेस एक ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने की तैयारी है. इसके लिए DDA की वेबसाइट से जुड़ा सिंगल-विंडो ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया जाएगा.

Delhi Development Authority (DDA) says, "Schools can now book designated DDA park spaces for just Rs. 1; 17 parks identified across Delhi. 2. DDA to launch a single-window online portal for hassle-free park bookings. 3. Parks to host yoga sessions, cultural programmes, workshops, poetry readings and festivals. 4. 50% discount on booking charges for educational institutions, government departments and PSUs. 5. Seven amphitheatres to be opened for half-day and full-day events. 6. Bookings to be made at least five working days before the proposed event." — ANI (@ANI) November 24, 2026

दिल्ली के किन 17 पार्कों में कर सकेंगे इवेंट?

DDA ने दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में पार्कों में इवेंट के लिए पहचान की है. इन पार्कों में इवेंट के लिए उपलब्ध लॉन का एरिया करीब 1 से 3 एकड़ तक है. इसमें ओपन लॉन के साथ-साथ एम्फीथिएटर भी मौजूद है. इन पार्कों में शामिल हैं-

रोहिणी के स्वर्ण जयंती पार्क और चित्रगुप्त पार्क

हरि नगर के G-8 लेक पार्क

पश्चिम विहार का डिस्ट्रिक्ट पार्क

पीतमपुरा के संदेश विहार और लेक पार्क.

द्वारका का सेक्टर-11 और सेक्टर-17 के डिस्ट्रिक्ट पार्क

इंद्रप्रस्थ पार्क

संजय लेक

कोरोनेशन पार्क

आस्था कुंज

हौज खास पार्क

बानसेरा

असिता पूर्व

महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क

दिल्ली के पार्कों में एम्फीथिएटर भी कर सकेंगे बुक

ओपन लॉन के अलावा डीडीए ने कई पार्कों में एम्फीथिएटर की बुकिंग का भी ऑप्शन दिया है. यहां आधे दिन या पूरे दिन के लिए इवेंट आयोजित किए जा सकते हैं. इंद्रप्रस्थ पार्क, आस्था कुंज, उत्सव ग्राउंड, वसंत उद्यान, तुगलकाबाद रिक्रिएशनल पार्क, संजय झील, कोरोनेशन पार्क और कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज में एम्फीथिएटर उपलब्ध होंगे. इनकी रिकमेंडेड कैपेसिटी 150 से 750 लोगों तक है.

कितनी होगी पार्कों की बुकिंग फीस?

डीडीए ने ओपन लॉन की बुकिंग फीस को इवेंट में आने वाले लोगों की संख्या के आधार पर तय किया है. इसके लिए तीन कैटेगरी बनाई गई हैं. पहली कैटेगरी में 200 तक लोगों वाले छोटे इवेंट, दूसरी में 200 से 500 लोगों वाले मीडियम इवेंट और तीसरी में 500 से ज्यादा लोगों वाले बड़े इवेंट शामिल हैं. बुकिंग का चार्ज पार्क और उपलब्ध एरिया के हिसाब से अलग-अलग होगा. इसके अलावा आयोजकों को रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट भी जमा करना होगा. छोटे इवेंट के लिए यह कुल बुकिंग फीस का दोगुना और बड़े इवेंट के लिए तीन गुना होगा.

छोटे इवेंट: एक दिन के लिए 3,000 से 9,000 रुपये

एक दिन के लिए 3,000 से 9,000 रुपये मीडियम इवेंट: एक दिन के लिए 5,000 से 15,000 रुपये

एक दिन के लिए 5,000 से 15,000 रुपये बड़े इवेंट: एक दिन के लिए 6,000 से 18,000 रुपये

एम्फीथिएटर बुक करने का कितना देना होगा चार्ज?

एम्फीथिएटर की बुकिंग फीस इस बात पर निर्भर करेगी कि इवेंट में टिकट रखा गया है या नहीं. बिना टिकट वाले इवेंट के लिए आधे दिन की बुकिंग का चार्ज 3,000 रुपये और पूरे दिन की बुकिंग का चार्ज 5,000 रुपये होगा. वहीं, टिकट वाले कार्यक्रमों के लिए आधे दिन का चार्ज 10,000 रुपये और पूरे दिन का 15,000 रुपये तय किया गया है. अगर किसी इवेंट में ब्रांडिंग या स्पॉन्सरशिप शामिल है तो आयोजकों को तय बुकिंग रेट से 1.5 गुना ज्यादा भुगतान करना होगा.

स्कूलों को सिर्फ 1 रुपये में मिलेगी बुकिंग

डीडीए की पूरी पॉलिसी में स्कूलों को खास छूट दी गई है. स्कूल अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए पार्कों को सिर्फ 1 रुपये प्लस GST में बुक कर सकेंगे. इसमें स्कूल पिकनिक, पेंटिंग, डिबेट और योग सेशन जैसी बिना टिकट वाली गतिविधियां शामिल हैं. इसके अलावा दूसरे इवेंट आयोजित करने पर स्कूलों को बुकिंग चार्ज में 50 फीसदी की छूट मिलेगी. मान्यता प्राप्त हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, सरकारी विभागों और पीएसयू को भी बुकिंग फीस पर 50 फीसदी की छूट दी जाएगी.

DDA पार्क में इवेंट की बुकिंग कैसे करें?

DDA की इस पॉलिसी के तहत आम लोग, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, एनजीओ, फर्म और दूसरी संस्थाएं पार्क बुक कर सकेंगी. इसके लिए कार्यक्रम की तारीख से कम से कम पांच वर्किंग डे पहले आवेदन करना होगा. आवेदन के साथ कार्यक्रम से जुड़ा प्लान भी देना होगा. बुकिंग के लिए पेमेंट पहले करना होगा, लेकिन सिर्फ पेमेंट कर देने से बुकिंग कन्फर्म नहीं मानी जाएगी. बुकिंग की अंतिम पुष्टि DDA की ओर से अलॉटमेंट लेटर जारी होने के बाद ही होगी. अधिकारियों का लक्ष्य आवेदन के तीन वर्किंग डेज के भीतर अलॉटमेंट लेटर जारी करना है.