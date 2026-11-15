फोन छीना, मारा, बालों से घसीटकर ले गया ट्रायल रूम ... चश्मदीद ने बताई दिल्ली के शोरूम में शबनम के साथ हुई हैवानियत की कहानी

पश्चिमी दिल्ली के मोती नगर इलाके में 18 साल की युवती की उस क्लोदिंग शोरूम के ट्रायल रूम में बेरहमी से हत्या कर दी गई, जहां वह काम करती थी. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताई दरिंदगी की आंखोंदेखी...

क्लोदिंग शोरूम के ट्रायल रूम में युवती का मर्डर

धारदार हथियार से गला काटकर ले ली जान

युवती का रिश्तेदार लगता था आरोपी

मृतका की मां ने की आरोपी के लिए फांसी की मांग

Delhi Clothing Trial Room Murder: पश्चिमी दिल्ली के मोती नगर इलाके में शनिवार (14 नवंबर 2026) की शाम एक क्लोदिंग शोरूम में काम करने वाली 18 साल की युवती की बेरहमी से हत्या कर दी गई. मृतका की पहचान शबनम के रूप में हुई है. आरोपी ने शोरूम के ट्रायल रूम में ले जाकर धारदार हथियार से उसका गला काट दिया और मौके से फरार हो गया. शुरुआती जांच में हत्या के पीछे एकतरफा प्यार और आपसी तनाव की बात सामने आई है.

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, शबनम मोती नगर मेट्रो स्टेशन के पास कपड़ों के एक शोरूम में काम करती थी. वह करीब डेढ़ महीने से यहां नौकरी कर रही थी. शनिवार शाम भी वह शोरूम में अपनी ड्यूटी कर रही थी. इस दौरान आरोपी वहां पहुंचा और उसके साथ मारपीट करने लगा. सीसीटीवी फुटेज में आरोपी शबनम का फोन छीनते और उसके बाल पकड़कर उसे घसीटते हुए ट्रायल रूम में ले जाते दिखाई दिया है. इसके बाद आरोपी वहां से निकल गया लेकिन शबनम बाहर आती हुई नहीं दिखी.

ट्रायल रूम से निकल रहा था खून, बाहर से बंद थी कुंडी

जिस क्लोदिंग शोरूम में शबनम की हत्या हुई, वहां सामने के शोरूम के दुकानदारों के मुताबिक, शाम करीब 7 बजे तक शबनम दुकान में सोफे पर बैठी थी. इसके बाद एक युवक शोरूम के अंदर गया. लेकिन वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में ट्रायल रूम के अंदर की घटना रिकॉर्ड नहीं हुई. शोरूम मालिक को जब काफी देर तक शबनम का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो उन्होंने सीसीटीवी फुटेज चेक की. फुटेज में एक युवक उसके साथ मारपीट करता और उसे ट्रायल रूम में ले जाता दिखाई दिया. इसके बाद आसपास के दुकानदारों ने शबनम की तलाश शुरू की.

एक दुकानदार ने बताया, 'हमें ओनर का फोन आया कि काफी देर से कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा. सीसीटीवी में उन्होंने देखा कि शबनम के साथ कोई लड़का मारपीट करके गया है. उन्होंने कहा कि शबनम हमारी शॉप को खुला छोड़कर चली गई है. फिर हमने शटर गिरवा दिया. फिर फोन आया कि लड़की बाहर जाती हुई नहीं दिखी. आप प्लीज चेक कीजिए. फिर हमने एक-दो दुकानदारों को साथ में लिया और वहां गए. हमने देखा कि ट्रायल रूम से खून आ रहा था. इसके बाद हमने पुलिस को कॉल किया क्योंकि ट्रायल रूम बाहर से बंद था. हमने लड़की के पैरेंट्स को भी फोन किया. उन्होंने आकर देखा कि लड़की का गला कटा हुआ है और हथियार भी वहीं है. ये शाम साढ़े सात बजे के आसपास की बात है.

घटनास्थल के पास के शोरूम की एक महिला ने बताया, ' मृतका एक-डेढ़ महीने से यहां काम कर रही थी. पौने सात बजे तक तो वह सोफे पर बैठी थी. सात बजे वह लड़का अंदर गया है. मैंने लड़के को अंदर जाते हुए नहीं देखा, इसे बाद में मैंने सीसीटीवी फुटेज में देखा. उसने लड़की से मारपीट की. उसने उसका फोन छीना मारा और फिर बालों से घसीटता हुआ उसे ट्रायल रूम में ले गया. ट्रायल रूम की तरफ कैमरा नहीं था तो यह पता नहीं चला कि आखिर उसने ट्रायल रूम के अंदर ले जाकर शबनम के साथ क्या किया. फिर लड़का निकल गया.'

उन्होंने आगे बताया, 'सीसीटीवी फुटेज में लड़की जाती हुई नजर नहीं आई. ओनर ने फिर दुकान बंद कर दी थी. साढ़े आठ बजे के करीब फिर से दुकान खोली गई. फिर हम लोग वीडियो बनाते हुए अंदर गए कि देखें क्या है. लड़की दिखी नहीं फिर एकदम से मेरी नजर ट्रायल रूम से बाहर आते ब्लड पर पड़ी. मैंने बाकी लोगों को भी बताया. इसका मतलब था कि लड़की अंदर है. लड़का भी अंदर हो सकता था लेकिन फिर हमने देखा कि कुंडी बाहर से बंद है. फिर मैंने कहा कि वो लड़की को अंदर बंद कर गया है. अगर वो कुंडी न लगाकर गया होता तो हो सकता है कि लड़की बाहर आती. हम लोग उसे देख लेते. अस्पताल ले जाते और वह बच जाती. लेकिन जब हम वहां पहुंचे तो वो मर चुकी थी. मैंने कुंडी नहीं खोली.'

महिला ने बताया, 'हमने पुलिस को कॉल किया. कुंडी पर भी ब्लड था तो उस पर फिंगर प्रिंट हो सकते थे इसलिए हमने उसे नहीं छुआ. 10 मिनट में पुलिस आ गई तो हमने कहा कि आप एंबुलेंस को कॉल करो. हम इसे बच लेंगे तो उन्होंने बताया कि लड़की नहीं बची है. वो मर चुकी है.'

आरोपी रिश्तेदार, पहले भी कर चुका था शबनम के साथ मारपीट

शबनम के भाई अरविंद और अर्जुन ने आरोपी को रिश्तेदार बताया है. परिवार के मुताबिक, उनके यहां की दो लड़कियों की शादी आरोपी के परिवार में हुई है. उनका आरोप है कि आरोपी काफी समय से शबनम को परेशान कर रहा था. शबनम इस बारे में अपने भाइयों को भी बताती थी. परिवार का कहना है कि आरोपी करीब डेढ़ साल पहले भी शबनम के साथ मारपीट कर चुका था. इस मामले में मोती नगर थाने में केस दर्ज हुआ था और आरोपी को जेल भी जाना पड़ा था. इसके बावजूद वह शबनम को परेशान करता रहा. मृतका की मां ने आरोपी के लिए प्रशासन से फांसी की मांग की है.

पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी

पुलिस के मुताबिक, आरोपी शबनम को पहले से जानता था और दोनों के बीच दोस्ती थी. शनिवार शाम शबनम की ड्यूटी खत्म होने के समय वह शोरूम पहुंचा था. शुरुआती जांच में एकतरफा प्रेम को हत्या की वजह माना जा रहा है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें छापेमारी कर रही हैं. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच सभी संभावित पहलुओं से की जा रही है.