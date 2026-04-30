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दिल्ली CM रेखा गुप्ता का स्कूलों पर एक्शन मोड, जबरन यूनिफॉर्म-किताब खरीद पर दी सख्त चेतावनी

सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों को लेकर सख्त कदम उठाए हैं. उन्होंने स्कूलों में किसी भी वक्त निरीक्षण करने का ऐलान किया है.

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डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Apr 30, 2026, 08:31 PM IST

दिल्ली CM रेखा गुप्ता का स्कूलों पर एक्शन मोड, जबरन यूनिफॉर्म-किताब खरीद पर दी सख्त चेतावनी

Rekha gupta

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दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक्शन शुरू कर दिया है और सरकार ने इसपर सख्ती दिखाई है. इसको लेकर सीएम रेखा गुप्ता ने सख्त कदम उठाए हैं. उन्होंने स्कूलों में किसी भी वक्त निरीक्षण करने का ऐलान किया है. उन्होंने ये साफ कर दिया है कि अब किसी भी तरह की शिकायत, नियमों का उल्लंघन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया गया है और उन्होंने ये भी कहा गया है कि सख्त कार्रवाई की जाएगी. 

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, "मैं दिल्ली के किसी भी प्राइवेट स्कूल में किसी भी समय निरीक्षण के लिए जा सकती हूं. हर स्कूल को अपने नोटिस बोर्ड पर अपनी वेबसाइट पर और अपने द्वारा संचालित किसी भी स्टोर पर स्पष्ट रूप से यह अंकित करना होगा कि अभिभावक अपनी सुविधानुसार कहीं से भी यूनिफार्म, किताबें और स्टेशनरी खरीदने के लिए स्वतंत्र हैं. किसी भी प्रकार का दबाव, जबरन खरीदारी या किसी एक ही विक्रेता से सामान लेने का फरमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. इसे सुनिश्चित करें."

उन्होंने आगे कहा, "नियमों का कोई भी उल्लंघन या हेरफेर पाए जाने पर कानून के तहत स्कूलों और संचालकों पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी. यहां तक कि स्कूल का अधिग्रहण करने पर भी विचार किया जा सकता है. मेरा निरीक्षण कोई दिखावा नहीं है. यह ज़मीनी स्तर पर सख़्त नियम-पालन लागू किया जा रहा है. ये उन अभिभावकों की आवाज है, जिन्होंने मुझे पत्र लिखकर बताया है कि मुझे आगे कहां-कहां जाना चाहिए."

अपने सुझाव भेजते रहें. दिल्ली को संवारना हमारी जिम्मेदारी है.

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