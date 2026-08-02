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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल पहुंचीं CM रेखा गुप्ता, मरीजों से बातचीत कर जाना हाल

दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को जमीनी स्तर पर परखने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मयूर विहार फेज-2 स्थित लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल का औचक दौरा किया.

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Gaurav Barar

Updated : Aug 02, 2026, 01:10 PM IST

लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल पहुंचीं CM रेखा गुप्ता, मरीजों से बातचीत कर जाना हाल

सीएम रेखा गुप्ता ने लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल का किया दौरा (Image Source- X/@gupta_rekha)

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दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार (2 अगस्त 2026) को मयूर विहार फेज-2 स्थित लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और वहां मौजूद मरीजों व उनके परिजनों से बातचीत की. मुख्यमंत्री का ये दौरा राजधानी की सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को चुस्त-दुरुस्त और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है.

मरीजों से किया सीधा संवाद 

अस्पताल पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री ने इमरजेंसी, ओपीडी, विभिन्न वार्डों और दवा वितरण केंद्रों का बारीकी से निरीक्षण किया. उन्होंने वहां इलाज कराने आए मरीजों और उनके तीमारदारों से बात कर उनके अनुभव, सुझाव और समस्याओं को समझा. सीएम ने कहा कि आम जनता और मरीजों के साथ यह सीधा संवाद ही एक बेहतर और भरोसेमंद स्वास्थ्य व्यवस्था का सबसे बड़ा आधार है. जब तक जमीनी हकीकत का पता नहीं चलेगा, तब तक व्यवस्था में सुधार संभव नहीं है. 

 

उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के लिए हर मरीज का विश्वास सबसे ऊपर है. दिल्ली के हर नागरिक को बिना किसी रुकावट के समय पर, सम्मानजनक और अच्छा इलाज मिले, इसी संकल्प के साथ हमारी सरकार लगातार काम कर रही है.

साफ-सफाई और दवाओं को लेकर कड़े निर्देश  

निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने अस्पताल में साफ-सफाई के स्तर, जरूरी दवाइयों की उपलब्धता और चिकित्सा सुविधाओं की गुणवत्ता का विशेष रूप से जायजा लिया. व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए उन्होंने मौके पर मौजूद संबंधित अधिकारियों को तुरंत आवश्यक सुधार लागू करने के निर्देश दिए.

उन्होंने अधिकारियों को हिदायत दी कि अस्पताल आने वाले किसी भी मरीज को दवाओं की कमी के कारण परेशान न होना पड़े. इलाज की प्रक्रिया समयबद्ध, पारदर्शी और सुचारू रूप से संचालित हो. साथ ही अस्पताल परिसर में स्वच्छता और सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए. 

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