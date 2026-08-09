FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
केरल में PSC रैंक-होल्डर शिक्षकों ने घास खाकर जताया विरोध, क्यों कर रहे हैं प्रदर्शन? क्या है मांगें

केरल में PSC रैंक-होल्डर शिक्षकों ने घास खाकर जताया विरोध, क्यों कर रहे हैं प्रदर्शन? क्या है मांगें

सावन के रंग, मुख्यमंत्री के संग: दिल्ली हाट में CM रेखा गुप्ता ने मनाया 'तीज महोत्सव 2026', लोक संस्कृति की दिखी अद्भुत छटा

सावन के रंग, मुख्यमंत्री के संग: दिल्ली हाट में CM रेखा गुप्ता ने मनाया 'तीज महोत्सव 2026', लोक संस्कृति की दिखी अद्भुत छटा

दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर अब संभलकर चलें! नई स्पीड लिमिट के साथ ऑटोमैटिक चालान की तैयारी

दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर अब संभलकर चलें! नई स्पीड लिमिट के साथ ऑटोमैटिक चालान की तैयारी

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Toxic Dailogues: 'तेरे भाई को जलाकर राख..' यश के खूंखार अंदाज से भी ज्यादा दमदार है ‘टॉक्सिक’ ट्रेलर के ये 5 डायलॉग्स

Toxic Dailogues: 'तेरे भाई को जलाकर राख..' यश के खूंखार अंदाज से भी ज्यादा दमदार है ‘टॉक्सिक’ ट्रेलर के ये 5 डायलॉग्स

Test की चौथी पारी में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीय खिलाड़ी का नाम

Test की चौथी पारी में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीय खिलाड़ी का नाम

Test में नंबर-4 पर खेलते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम

Test में नंबर-4 पर खेलते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम

हिंदी न्यूज़भारत

भारत

कांवड़ सेवा शिविर में पहुंचीं CM रेखा गुप्ता, फूल बरसाकर किया कांवड़ियों का स्वागत

सावन के पावन महीने में शुरू हुई कांवड़ यात्रा को लेकर दिल्ली सरकार पूरी तरह से सतर्क नजर आ रही है. दिल्ली-यूपी बॉर्डर पर बने कांवड़ सेवा शिविरों का जायजा लेने शनिवार को खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंचीं.

Latest News

Gaurav Barar

Updated : Aug 09, 2026, 12:13 PM IST

कांवड़ सेवा शिविर में पहुंचीं CM रेखा गुप्ता, फूल बरसाकर किया कांवड़ियों का स्वागत

सीएम रेखा गुप्ता ने किया कांवड़ियों का स्वागत

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शनिवार (8 अगस्त 2026) को दिल्ली-उत्तर प्रदेश बॉर्डर स्थित कांवड़ सेवा शिविर में पहुंचीं और शिवभक्तों का स्वागत करते हुए उन पर पुष्पवर्षा की. मुख्यमंत्री ने कांवड़ यात्रा में शामिल शिवभक्तों से संवाद किया और उनकी यात्रा एवं सुविधाओं से संबंधित व्यवस्थाओं का जायजा लिया. 

मुख्यमंत्री ने किया कांवड़ सेवा शिविर का दौरा

उन्होंने सेवा कार्य में समर्पित शिविर संचालकों एवं कार्यकर्ताओं से भी संवाद किया और उनके सेवा भाव की सराहना की. मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार प्रत्येक शिवभक्त की कांवड़ यात्रा को सरल, सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए सरकार द्वारा आवश्यक व्यवस्थाओं पर लगातार नजर रखी जा रही है.

मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि दिल्ली सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि कांवड़ यात्रा पूरी तरह से सुरक्षित, सुगम और परेशानी मुक्त रहे. सरकार की तरफ से सभी व्यवस्थाओं की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि किसी भी श्रद्धालु को कोई दिक्कत न आए. इस मौके पर मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा और विधायक संजय गोयल व जितेंद्र महाजन भी मौजूद रहे. 

 

पूरी दिल्ली में पुख्ता इंतजाम

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि पूरी दिल्ली में कांवड़ियों के स्वागत और विश्राम के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं. राजधानी के अलग-अलग हिस्सों में कई बड़े कांवड़ कैंप लगाए गए हैं, जहां रोजाना हजारों की संख्या में कांवड़िए पहुंच रहे हैं. दिल्ली पूरी श्रद्धा और आदर के साथ सभी शिवभक्तों का स्वागत कर रही है. रहने, खाने, सुरक्षा और प्राथमिक उपचार की सभी जरूरी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दी गई हैं.

सावन के इस पावन महीने में यात्रा का महत्व

सावन के महीने से शुरू होने वाली यह ऐतिहासिक कांवड़ यात्रा इस साल 30 जुलाई से शुरू हो चुकी है. आगामी 11 अगस्त को सावन शिवरात्रि का बड़ा पर्व है, जिसको देखते हुए आने वाले दिनों में कांवड़ियों की आवाजाही और ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है. कांवड़ यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालु हरिद्वार, गोमुख और गंगोत्री जैसे पवित्र स्थानों से पैदल चलकर गंगाजल लाते हैं.

इसके बाद वे काशी विश्वनाथ, नीलकंठ महादेव और बाबा बैद्यनाथ धाम जैसे प्रसिद्ध शिव मंदिरों में जाकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हैं. श्रद्धालुओं की इसी निष्ठा को देखते हुए दिल्ली सरकार ने सीमावर्ती इलाकों से लेकर शहर के अंदर तक सुरक्षा और सुविधा के कड़े बंदोबस्त किए हैं. 

ये भी पढ़ें- शिव भक्तों को 7 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कराएगी IRCTC की नई भारत गौरव ट्रेन, जानिए कितना होगा रहने-खाने और किराए में खर्च

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Toxic Dailogues: 'तेरे भाई को जलाकर राख..' यश के खूंखार अंदाज से भी ज्यादा दमदार है ‘टॉक्सिक’ ट्रेलर के ये 5 डायलॉग्स
Toxic Dailogues: 'तेरे भाई को जलाकर राख..' यश के खूंखार अंदाज से भी ज्यादा दमदार है ‘टॉक्सिक’ ट्रेलर के ये 5 डायलॉग्स
Test की चौथी पारी में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीय खिलाड़ी का नाम
Test की चौथी पारी में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीय खिलाड़ी का नाम
Test में नंबर-4 पर खेलते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम
Test में नंबर-4 पर खेलते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम
भारतीय क्रिकेटर ने 7 साल बड़ी एक्ट्रेस से की शादी, कौन हैं चार्ली चौहान? देखें खूबसूरत तस्वीरें
भारतीय क्रिकेटर ने 7 साल बड़ी एक्ट्रेस से की शादी, कौन हैं चार्ली चौहान? देखें खूबसूरत तस्वीरें
कौन-सी डिग्री लेकर भावना कांत बनीं भारत की पहली महिला फाइटर कॉम्बैट लीडर? जानें इंजीनियरिंग से आसमान की शेरनी बनने तक की कहानी
कौन-सी डिग्री लेकर भावना कांत बनीं भारत की पहली महिला फाइटर कॉम्बैट लीडर? जानें इंजीनियरिंग से आसमान की शेरनी बनने तक की कहानी
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement