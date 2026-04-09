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IPU Convocation में डिग्रियां बांटते हुए CM रेखा गुप्ता ने गिनाए शिक्षा सुधार, स्टूडेंट्स को दिया खास संदेश

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IPU Convocation में डिग्रियां बांटते हुए CM रेखा गुप्ता ने गिनाए शिक्षा सुधार, स्टूडेंट्स को दिया खास संदेश

दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के 18वें दीक्षांत समारोह में मेधावी स्टूडेंट्स को सम्मानित किया. इस दौरान उन्होंने दिल्ली के शिक्षा सुधार को लेकर बड़ी बातें कहीं...

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डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Apr 09, 2026, 04:42 PM IST

IPU Convocation में डिग्रियां बांटते हुए CM रेखा गुप्ता ने गिनाए शिक्षा सुधार, स्टूडेंट्स को दिया खास संदेश

Delhi CM Rekha Gupta in IPU Convocation

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दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू के साथ गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के 18वें दीक्षांत समारोह में भाग लिया. मेडल और डिग्री प्राप्त करने वाले छात्रों को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा 'विकसित भारत' के संकल्प को आगे बढ़ाने की प्रमुख शक्ति हैं और उनकी सफलता देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी.

 बढ़कर ₹19,326 करोड़ हुआ दिल्ली का शिक्षा बजट

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था में तेजी से परिवर्तन हो रहा है. शिक्षा बजट बढ़कर ₹19,326 करोड़ हो गया है, जिससे बुनियादी ढांचा बेहतर हुआ है, कक्षाएं आधुनिक बनी हैं और छात्रों को तकनीक आधारित शिक्षा के बेहतर अवसर मिल रहे हैं. उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं की जरूरतों के अनुरूप शिक्षा और सुविधाएं उपलब्ध कराने पर केंद्रित है. इस मौके पर कुलपति डॉ. महेश वर्मा सहित दूसरे दिग्गज भी मौजूद रहे.

दिल्ली में शिक्षा सुधारों का उद्देश्य

गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स को उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए डिग्री और पदक दिए गए. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आगे कहा कि छात्रों की उपलब्धियां भारत को वैश्विक स्तर पर नई ऊंचाइयों पर ले जाने में मदद करेंगी और विश्व मंच पर देश की पहचान को मजबूत करेंगी.  उन्होंने कहा कि दिल्ली में चल रहे सुधारों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि छात्रों को समग्र, प्रौद्योगिकी-आधारित शिक्षण अनुभव मिले, जो उन्हें भविष्य की चुनौतियों और अवसरों के लिए तैयार करें.

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