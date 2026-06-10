PM मोदी के 12 साल पूरे होने पर CM रेखा गुप्ता ने गौशाला में की पूजा, बोलीं- 'बिना एक दिन छुट्टी लिए की देश सेवा'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं. पीएम मोदी ने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के लगातार 4,398 दिनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए यह ऐतिहासिक मुकाम हासिल किया है.

भारत के राजनीतिक इतिहास में एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक दिन दर्ज हो गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के इतिहास में सबसे लंबे समय तक लगातार पद पर रहने वाले चुने हुए (निर्वाचित) प्रधानमंत्री बन गए हैं. उन्होंने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है. पीएम मोदी ने लगातार 4,399 दिन प्रधानमंत्री के रूप में पूरे कर लिए हैं, जबकि जवाहरलाल नेहरू लगातार 4,398 दिनों तक इस पद पर रहे थे.

इस खास और ऐतिहासिक मौके पर देशभर में जश्न का माहौल है. देश के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत एनडीए (NDA) के तमाम सहयोगी दलों और दुनिया भर के बड़े नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को इस शानदार उपलब्धि पर बधाई दी है.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गौशाला में की पूजा-अर्चना

इस ऐतिहासिक पड़ाव को मनाने और पीएम मोदी के कुशल नेतृत्व में विश्वास, विकास और जनता की भलाई के 12 साल पूरे होने के मौके पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक खास शुरुआत की. बुधवार (10 जून 2026) को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता किशनगंज के पिंजरापोल गौशाला पहुंचीं. वहां उन्होंने न सिर्फ गायों की सेवा की, बल्कि पीएम नरेंद्र मोदी के अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र के लिए मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना की और सुंदरकांड का पाठ भी किया.

यशस्वी प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के कुशल नेतृत्व में विश्वास, विकास और जनकल्याण के 12 वर्ष पूर्ण होने पर आज किशनगंज स्थित पिंजरापोल गौशाला में गौसेवा की तथा परिसर स्थित मंदिर में पूजा-अर्चना कर सुंदरकांड का पाठ किया।



इस अवसर पर प्रभु के दर्शन कर देश के सबसे लंबे समय तक… pic.twitter.com/xMp6oaJDId June 10, 2026

'बिना एक भी दिन छुट्टी लिए की देश की सेवा'

गौशाला में पूजा करने के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा, "आज हमारे प्रधानमंत्री ने देश की सेवा करते हुए एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जो आज तक कोई नहीं बना सका. सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने अपने इस लंबे कार्यकाल में बिना एक भी दिन की छुट्टी लिए लगातार देश के लिए काम किया है. उनका यह समर्पण और काम करने का तरीका तारीफ के काबिल है." मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि आज देश का हर नागरिक विकसित भारत के सपने को सच करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का दिल से आभार जता रहा है.

उपराष्ट्रपति ने भी दी बधाई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देते हुए देश के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने एक्स पर एक बेहद भावुक और प्रभावशाली पोस्ट लिखी. उन्होंने कहा कि यह ऐतिहासिक रिकॉर्ड सिर्फ दफ्तर में बिताए गए दिनों की गिनती नहीं है, बल्कि यह इस बात का सबूत है कि पिछले कुछ सालों में हमारा देश कितना बदल गया है.

उपराष्ट्रपति ने कहा कि पीएम मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने हर क्षेत्र में तरक्की की है. चाहे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना हो, सड़कों और बुनियादी ढांचे का विकास हो, तकनीक को बढ़ावा देना हो या फिर गरीब और समाज के हर वर्ग को मजबूत बनाना हो, हर जगह एक बड़ा बदलाव दिख रहा है. इसके साथ ही दुनिया भर में भारत का मान-सम्मान बढ़ा है और हमारी सांस्कृतिक पहचान को भी एक नया जीवन मिला है.