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दिल्ली की सफाई के लिए उतरीं शॉर्ट-बूम मशीनें... जानें क्या है खासियत और कितनी है लागत

नजफगढ़ ड्रेन दिल्ली का सबसे बड़ा ड्रेन है और यह शहर के ड्रेनेज सिस्टम की लगभग 75 प्रतिशत सिल्ट को वहन करता है. इसमें 10 मिलियन मीट्रिक टन से अधिक सिल्ट जमा हो चुका है.

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रईश खान

Updated : Mar 13, 2026, 08:29 PM IST

दिल्ली की सफाई के लिए उतरीं शॉर्ट-बूम मशीनें... जानें क्या है खासियत और कितनी है लागत

CM Rekha Gupta

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दिल्ली और यमुना को स्वच्छ बनाने लिए दिल्ली सरकार ने बड़ा कदम उठा है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को बडुसराय ब्रिज पर अत्याधुनिक एम्फीबियस एक्स्कवेटर मशीनों को हरी झंडी दिखाकर नजफगढ़ ड्रेन और पंखा रोड ड्रेन की सफाई कार्य की शुरुआत की. आधुनिक लॉन्ग-बूम और शॉर्ट-बूम मशीनों की तैनाती से सिल्ट निकालने, कचरा और जलकुंभी हटाने में मदद मिलेगी.

सीएम का कहना है कि इससे मानसून के दौरान जलभराव की समस्या पैदा नहीं होगी और यमुना की सफाई के बड़े लक्ष्य को भी बल मिलेगा. इन मशीनों की मदद से ड्रेनों से सिल्ट निकालने, कचरा हटाने और जलकुंभी साफ करने का काम तेज हो सकेगा.

बता दें कि नजफगढ़ ड्रेन दिल्ली का सबसे बड़ा ड्रेन है और यह शहर के ड्रेनेज सिस्टम की लगभग 75 प्रतिशत सिल्ट को वहन करता है. अनुमान है कि पिछले सालों में नजफगढ़ ड्रेन में 10 मिलियन मीट्रिक टन से अधिक सिल्ट जमा हो चुकी है.

नई तैनात फ्लोटिंग मशीनें ड्रेन के बीच तक पहुंचकर सीधे जमा सिल्ट और गाद को निकाल सकती हैं, जिससे सफाई प्रक्रिया काफी तेज हो जाएगी. चार नई उभयचर मशीनों को हरी झंडी दिखाई गई, जबकि एक मशीन पहले ही लाई जा चुकी थी. बाकि मशीनें भी जल्द ही विभाग को सौंप दी जाएंगी.

क्या है इस मशीन की खासियत?
इन मशीनों को सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण (आई एंड एफसी) विभाग द्वारा बदूसराय ब्रिज, ककरोला, द्वारका और उत्तम नगर सहित कई प्रमुख स्थानों पर तैनात किया गया है. शॉर्ट-बूम उभयचर मशीन की लागत लगभग ₹1.27 करोड़ है. इसमें लगभग 6 मीटर लंबा बूम, 0.20 घन मीटर की बकेट क्षमता, 65 एचपी इंजन और 2.25 घन मीटर का वेस्ट बिन है, जो लगभग 5 मीटर चौड़े संकरे ड्रेनों में भी काम कर सकती है.

drain amphibious excavator machines

लॉन्ग-बूम उभयचर मशीन की लागत लगभग ₹3.15 करोड़ है. इसमें 15 मीटर लंबा बूम, 0.50 घन मीटर की बकेट क्षमता और 135 एचपी इंजन है. यह लगभग 9 मीटर गहराई तक काम कर सकती है और सूखी, दलदली तथा जलभराव वाली परिस्थितियों में प्रभावी रूप से कार्य करती है.

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