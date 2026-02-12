FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
PSL Auction 2026: बाबर आजम की बेइज्जती करने वाले Steve Smith पर पाकिस्तान में लगी करोड़ों की बोली, बने पीएसएल के सबसे महंगे खिलाड़ी

PSL Auction 2026: बाबर आजम की बेइज्जती करने वाले Steve Smith पर पाकिस्तान में लगी करोड़ों की बोली, बने पीएसएल के सबसे महंगे खिलाड़ी

Sri Lanka vs Oman Highlights: श्रीलंका ने दर्ज की टी20 वर्ल्ड कप इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी जीत, ओमान को 105 रनों से हराया

Sri Lanka vs Oman Highlights: श्रीलंका ने दर्ज की टी20 वर्ल्ड कप इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी जीत, ओमान को 105 रनों से हराया

क्या है Maintenance Insomnia? कहीं रात के 2-3 बजे आपकी भी तो नहीं खुल जाती है नींद, जानिए क्यों होता है ऐसा 

क्या है Maintenance Insomnia? कहीं रात के 2-3 बजे आपकी भी तो नहीं खुल जाती है नींद, जानिए क्यों होता है ऐसा

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Rajpal Yadav ही नहीं, कर्ज के चक्रव्यूह में पहले भी फंस चुके हैं ये सितारे; 1 को तो बेचने पड़े थे घर के फर्नीचर

Rajpal Yadav ही नहीं, कर्ज के चक्रव्यूह में पहले भी फंस चुके हैं ये सितारे; 1 को तो बेचने पड़े थे घर के फर्नीचर

दूसरी पत्नी से 9 साल बड़े हैं Rajpal Yadav, जानें कैसे कनाडा गर्ल राधा के प्यार में दीवाने हुए थे अभिनेता

दूसरी पत्नी से 9 साल बड़े हैं Rajpal Yadav, जानें कैसे कनाडा गर्ल राधा के प्यार में दीवाने हुए थे अभिनेता

Numerology: निडर, साहसी और रहस्यमयी... इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां मानी जाती हैं मां काली का अंश 

Numerology: निडर, साहसी और रहस्यमयी... इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां मानी जाती हैं मां काली का अंश

Homeभारत

भारत

CM रेखा गुप्ता ने दिल्ली के छात्रों को दिया डिजिटल तोहफा, 100 स्कूलों में शुरू हुई स्मार्ट लैब

दिल्ली सरकार ने 100 सरकारी स्कूलों में आधुनिक ICT लैब और 2,000 से अधिक कंप्यूटर की सुविधा शुरू की. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नए स्कूल भवन और DIET का उद्घाटन कर डिजिटल शिक्षा को नई दिशा दी.

Latest News

डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Feb 12, 2026, 04:20 PM IST

CM रेखा गुप्ता ने दिल्ली के छात्रों को दिया डिजिटल तोहफा, 100 स्कूलों में शुरू हुई स्मार्ट लैब

CM रेखा गुप्ता (Image- X/@gupta_rekha)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

दिल्ली के सरकारी स्कूलों में डिजिटल शिक्षा को नई रफ्तार देने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है. मंगलवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी के 100 स्कूलों में आधुनिक ICT लैब का उद्घाटन किया. यह पहल अमेरिकन इंडियन फाउंडेशन (AIF) के 'डिजिटल इक्वलाइजर प्रोग्राम' और 'लाडली फाउंडेशन ट्रस्ट' के सहयोग से शुरू की गई है. सरकार का लक्ष्य है कि सरकारी स्कूलों को तकनीक और सुविधाओं के मामले में निजी स्कूलों के बराबर या उनसे बेहतर बनाया जाए. 

छात्रों को डिजिटल माध्यम से बेहतर शिक्षा मिले 

सरकार द्वारा स्थापित की गई इन 100 अत्याधुनिक ICT लैब में प्रत्येक स्कूल को 20 कंप्यूटर और एक इंटरएक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले (IFPD) दिया गया है. प्रशिक्षित स्टाफ इन लैब का संचालन करेगा ताकि छात्रों को डिजिटल माध्यम से बेहतर शिक्षा मिल सके. इस कार्यक्रम की शुरुआत सरवोदय विद्यालय, मानसरोवर गार्डन से की गई. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसी मौके पर सर्वोदय विद्यालय के नए भवन ब्लॉक और दिलशाद गार्डन स्थित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (DIET) के नए भवन का भी उद्घाटन किया. इस नए DIET भवन में 36 कमरे और कई आधुनिक प्रयोगशालाएं हैं, जो शिक्षकों के प्रशिक्षण और पेशेवर विकास में मदद करेंगी. 

यह भी पढ़ें: दिल्ली में श्रमिकों और गांवों के लिए CM रेखा गुप्ता की बड़ी सौगात, 59 परियोजनाओं की रखी नींव

शिक्षा को आधुनिक बनाने की दिशा में एक अहम कदम

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना है. उन्होंने बताया कि 101 कंप्यूटर लैब और 2,000 से अधिक कंप्यूटर की सुविधा से छात्रों को डिजिटल स्किल्स सीखने में मदद मिलेगी.  इस कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री आशीष सूद, शिक्षा निदेशक वेदिता रेड्डी, AIF के सीईओ निशांत पांडे, लाडली फाउंडेशन के संस्थापक देवेंद्र कुमार गुप्ता सहित कई अधिकारी, शिक्षक और छात्र मौजूद रहे.  इस मौके पर शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि सरकार प्रचार से ज्यादा कक्षाओं और लैब पर ध्यान दे रही है. उन्होंने बताया कि 21,000 कक्षाओं के लिए 7,000 स्मार्ट ब्लैकबोर्ड का टेंडर जारी किया जा चुका है. इन नई सुविधाओं से छात्र-शिक्षक अनुपात 55:1 से घटकर 40:1 हो जाएगा, जिससे पढ़ाई की गुणवत्ता में सुधार आएगा. यह पहल दिल्ली के सरकारी स्कूलों में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और शिक्षा को आधुनिक बनाने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Rajpal Yadav ही नहीं, कर्ज के चक्रव्यूह में पहले भी फंस चुके हैं ये सितारे; 1 को तो बेचने पड़े थे घर के फर्नीचर
Rajpal Yadav ही नहीं, कर्ज के चक्रव्यूह में पहले भी फंस चुके हैं ये सितारे; 1 को तो बेचने पड़े थे घर के फर्नीचर
दूसरी पत्नी से 9 साल बड़े हैं Rajpal Yadav, जानें कैसे कनाडा गर्ल राधा के प्यार में दीवाने हुए थे अभिनेता
दूसरी पत्नी से 9 साल बड़े हैं Rajpal Yadav, जानें कैसे कनाडा गर्ल राधा के प्यार में दीवाने हुए थे अभिनेता
Numerology: निडर, साहसी और रहस्यमयी... इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां मानी जाती हैं मां काली का अंश 
Numerology: निडर, साहसी और रहस्यमयी... इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां मानी जाती हैं मां काली का अंश
Rajpal Yadav की दूसरी पत्नी क्या करती हैं, हाइट के साथ-साथ उम्र में भी 9 साल बड़ी हैं राधा?
Rajpal Yadav की दूसरी पत्नी क्या करती हैं, हाइट के साथ-साथ उम्र में भी 9 साल बड़ी हैं राधा?
T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में 5 बार खेला गया है सुपर ओवर? जानिए किन टीमों का टूटा दिल
T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में 5 बार खेला गया है सुपर ओवर? जानिए किन टीमों का टूटा दिल
MORE
Advertisement
धर्म
Horoscope 11 February: आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा बुधवार का दिन? यहां पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल
आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा बुधवार का दिन? यहां पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल
घर से निकलते ही ये संकेत दिखे तो जान लें आपकी यात्रा सुखद होगी या परेशानी भरी?
घर से निकलते ही ये संकेत दिखे तो जान लें आपकी यात्रा सुखद होगी या परेशानी भरी?
Mahashivratri Jalabhishek Time: महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर जल चढ़ाने का सबसे शुभ समय क्या है? भद्र योग का असर और सबसे फलदायी मुहूर्त जान लें
महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर जल चढ़ाने का सबसे शुभ समय क्या है? भद्र योग का असर और सबसे फलदायी मुहूर्त जान लें
Mahashivratri Kab Hai: 15 या 16 फरवरी किस दिन रखा जाएगा महाशिवरात्रि का व्रत? दूर करें डेट का कंफ्यूजन
15 या 16 फरवरी किस दिन रखा जाएगा महाशिवरात्रि का व्रत? दूर करें डेट का कंफ्यूजन
Horoscope 10 February: राशि के अनुसार जानें कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन, यहां पढ़ें मंगलवार का राशिफल
राशि के अनुसार जानें कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन, यहां पढ़ें मंगलवार का राशिफल
MORE
Advertisement