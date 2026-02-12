CM रेखा गुप्ता ने दिल्ली के छात्रों को दिया डिजिटल तोहफा, 100 स्कूलों में शुरू हुई स्मार्ट लैब

दिल्ली सरकार ने 100 सरकारी स्कूलों में आधुनिक ICT लैब और 2,000 से अधिक कंप्यूटर की सुविधा शुरू की. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नए स्कूल भवन और DIET का उद्घाटन कर डिजिटल शिक्षा को नई दिशा दी.

दिल्ली के सरकारी स्कूलों में डिजिटल शिक्षा को नई रफ्तार देने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है. मंगलवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी के 100 स्कूलों में आधुनिक ICT लैब का उद्घाटन किया. यह पहल अमेरिकन इंडियन फाउंडेशन (AIF) के 'डिजिटल इक्वलाइजर प्रोग्राम' और 'लाडली फाउंडेशन ट्रस्ट' के सहयोग से शुरू की गई है. सरकार का लक्ष्य है कि सरकारी स्कूलों को तकनीक और सुविधाओं के मामले में निजी स्कूलों के बराबर या उनसे बेहतर बनाया जाए.

छात्रों को डिजिटल माध्यम से बेहतर शिक्षा मिले

सरकार द्वारा स्थापित की गई इन 100 अत्याधुनिक ICT लैब में प्रत्येक स्कूल को 20 कंप्यूटर और एक इंटरएक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले (IFPD) दिया गया है. प्रशिक्षित स्टाफ इन लैब का संचालन करेगा ताकि छात्रों को डिजिटल माध्यम से बेहतर शिक्षा मिल सके. इस कार्यक्रम की शुरुआत सरवोदय विद्यालय, मानसरोवर गार्डन से की गई. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसी मौके पर सर्वोदय विद्यालय के नए भवन ब्लॉक और दिलशाद गार्डन स्थित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (DIET) के नए भवन का भी उद्घाटन किया. इस नए DIET भवन में 36 कमरे और कई आधुनिक प्रयोगशालाएं हैं, जो शिक्षकों के प्रशिक्षण और पेशेवर विकास में मदद करेंगी.

शिक्षा को आधुनिक बनाने की दिशा में एक अहम कदम

दिल्ली में शिक्षा का स्तर देश में सबसे बेहतर हो, स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर आधुनिक हो और हर बच्चे को डिजिटल सुविधाओं का समान अवसर मिले - इसी संकल्प के साथ आज सरकारी स्कूलों के लिए 101 अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब्स का उद्घाटन किया गया है।



मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना है. उन्होंने बताया कि 101 कंप्यूटर लैब और 2,000 से अधिक कंप्यूटर की सुविधा से छात्रों को डिजिटल स्किल्स सीखने में मदद मिलेगी. इस कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री आशीष सूद, शिक्षा निदेशक वेदिता रेड्डी, AIF के सीईओ निशांत पांडे, लाडली फाउंडेशन के संस्थापक देवेंद्र कुमार गुप्ता सहित कई अधिकारी, शिक्षक और छात्र मौजूद रहे. इस मौके पर शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि सरकार प्रचार से ज्यादा कक्षाओं और लैब पर ध्यान दे रही है. उन्होंने बताया कि 21,000 कक्षाओं के लिए 7,000 स्मार्ट ब्लैकबोर्ड का टेंडर जारी किया जा चुका है. इन नई सुविधाओं से छात्र-शिक्षक अनुपात 55:1 से घटकर 40:1 हो जाएगा, जिससे पढ़ाई की गुणवत्ता में सुधार आएगा. यह पहल दिल्ली के सरकारी स्कूलों में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और शिक्षा को आधुनिक बनाने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है.

