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भारत

दिल्ली: CM रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग में किया Lions Eye Center का उद्घाटन

सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली सरकार ने इस साल 1,03,700 करोड़ रुपये के ऐतिहासिक बजट में से ₹12,645 करोड़ स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए आवंटित किए गए हैं.

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रईश खान

Updated : Mar 26, 2026, 08:10 PM IST

दिल्ली: CM रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग में किया Lions Eye Center का उद्घाटन

CM Rekha Gupta inaugurated Lions Eye Centre

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दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार (26 मार्च) को शालीमार बाग में लायंस आई सेंटर (Lions Eye Center) का उद्घाटन किया. इस दौरान सीएम ने लायंस क्लब द्वारा की गई इस पहल की सराहना की. उन्होंने कहा कि राम नवमी के पावन अवसर पर यह स्वास्थ्य और जनसेवा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.

मुख्यमंत्री रेखा ने कहा कि पिछले एक साल में स्वास्थ्य क्षेत्र हमारी सरकार ने कई अहम कदम उठाए हैं और यह हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता रही है. उन्होंने बताया कि इस वर्ष के ₹1,03,700 करोड़ के ऐतिहासिक बजट में से ₹12,645 करोड़ स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए आवंटित किए गए हैं.

CM Rekha Gupta

बेटियों को दिया सम्मान
इससे पहले सीएम रेखा गुप्ता ने दुर्गा अष्टमी के अवसर पर शालीमार बाग स्थित सर्वोदय विद्यालय में कन्या पूजन कर बेटियों को सम्मान दिया. उन्होंने कहा कि बेटियां घर की रोशनी, संस्कारों की धारा और भविष्य की सबसे बड़ी उम्मीद हैं. एक बच्ची से बात करते हुए मुख्यमंत्री भावुक हो गईं.

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