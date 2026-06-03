मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की जनसुनवाईः नागरिकों ने सुनाई समस्याएं, कार्रवाई के दिए निर्देश

इस जनसुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार की कोशिश है कि दिल्ली का हर नागरिक यह अनुभव करे कि सरकार उसकी बात सुनने वाली और उसकी चिंता को समझने वाली है.

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 3 जून को आयोजित जनसुनवाई में दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों से आए नागरिकों की समस्याएं सुनीं और संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए. रेखा गुप्ता ने इस दौरान कहा, 'जनता का विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है. यही विश्वास हमें निरंतर सेवा, संवेदनशीलता और सुशासन के पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है. हमारा प्रयास है कि दिल्ली का हर नागरिक यह अनुभव करे कि उसकी बात सुनने वाली, उसकी चिंता को समझने वाली और उसके लिए कार्य करने वाली सरकार उसके साथ खड़ी है.'

मालवीय नगर अग्निकांड पर CM ने जताया दुख

दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक रेस्टोरेंट में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई है. इस घटना पर CM रेखा गुप्ता गने शोक व्यक्त किया है. उन्होंने X पर लिखा, "मालवीय नगर में भीषण आग की घटना में हुई जान-माल की भारी क्षति से मैं अत्यंत दुखी हूं. शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं. मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की और इस हृदयविदारक त्रासदी से प्रभावित सभी लोगों को शक्ति व साहस मिलने की प्रार्थना करती हूं. घटना की सूचना मिलते ही, दिल्ली अग्निशमन सेवा, दिल्ली पुलिस, डीडीएमए, सीएटीएस एम्बुलेंस सेवा और अन्य आपातकालीन प्रतिक्रिया एजेंसियों की टीमों को तुरंत सक्रिय किया गया और बचाव व राहत कार्य शुरू किए गए. उनकी त्वरित कार्रवाई की मदद से प्रभावित परिसर से कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सका. दिल्ली सरकार स्थिति पर बारीकी से नजर रखे हुए है. प्रभावित परिवारों को सभी आवश्यक चिकित्सा सहायता और सहयोग प्रदान किया जा रहा है."

हीटवेव से निपटने के लिए प्रतिबद्ध दिल्ली सरकार

एक दिन पहले CM रेखा गुप्ता ने जानकारी दी थी कि भीषण गर्मी और हीट वेव की चुनौती से नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए दिल्ली सरकार व्यापक अभियान चला रही है. उन्होंने बताया था कि मोबाइल हीट रिलीफ यूनिट, कूलिंग जोन और अस्थायी शेड स्थापित कर लोगों को पीने का पानी, ओआरएस, गमछे, कैप और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं.सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि 6 मई से संचालित मोबाइल हीट रिलीफ यूनिटों के माध्यम से अब तक 4,70,089 लोगों को राहत पहुंचाई गई है. इस दौरान 1,84,021 लीटर पेयजल वितरित किया गया है. साथ ही 2,43,945 ओआरएस पैकेट, 67,431 गमछे और 49,434 कैप लोगों को उपलब्ध कराई गई हैं. CM ने नागरिकों से अपील की है कि वे अनावश्यक रूप से घर से बाहर निकलने से बचें, पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें, ओआरएस का उपयोग करें और हीट वेव से बचाव संबंधी सभी सावधानियों का पालन करे.