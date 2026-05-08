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दिल्ली CM रेखा गुप्ता ने बच्चों की सुरक्षा पर दिए सख्त आदेश, सरकारी स्कूलों में बड़े सुधार की तैयारी

सीएम रेखा गुप्ता ने शुक्रवार 8 मई को दिल्ली के राजकीय सर्वोदय विद्यालय का औचक निरीक्षण किया है, जिसके बाद उन्होंने अधिकारियों को बच्चों की सुरक्षा के सख्त आदेश दिए हैं.

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डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : May 08, 2026, 07:48 PM IST

दिल्ली CM रेखा गुप्ता ने बच्चों की सुरक्षा पर दिए सख्त आदेश, सरकारी स्कूलों में बड़े सुधार की तैयारी

रेखा गुप्ता

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दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार 8 मई को दिल्ली के राजकीय सर्वोदय विद्यालय का औचक निरीक्षण किया है, जिसके बाद उन्होंने अधिकारियों को बच्चों की सुरक्षा के सख्त आदेश दिए हैं. दिल्ली की सीएम ने सरकारी स्कूलों का दौरा किया और बच्चों की बातचीत की है. इस दौरान उन्होंने पीने का पानी, फायर सेफ्टी, साफ सफाई और गर्मी से बचने की व्यवस्थाओं का जायजा लिया है. इसके अलावा पढ़ाई से जुड़ी सुविधाओं पर भी खास ध्यान दिया है. सीएम ने स्कूल मैनेजमेंट और अधिकारियों से कई जरूरी सवाल-जवाब भी किए हैं. 

मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने आज राजकीय सर्वोदय विद्यालय, रूप नगर का औचक निरीक्षण किया है. क्लासरूम में स्टूडेंट्स के साथ लंबी बातचीत में उनसे पीने का पानी, फायर सेफ्टी, स्वच्छता, गर्मी को लेकर दी जा रही सुविधाओं और शैक्षणिक व्यवस्थाओं की जानकारी ली है.

मुख्यमंत्री ने दिल्ली के सभी सरकारी स्कूल की बिल्डिंग और फेयर सेफ्टी ऑडिटक का आदेश दिया है. अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि विद्यार्थियों की सुरक्षा और मूलभूत सुविधाओं में किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी. स्कूल मैनेजमेंट से आवश्यक सुधार कार्यों की विस्तृत सूची मांगी गई है.

दिल्ली के सरकारी स्कूल सालों से कुव्यवस्था, बदहाल इंफ्रास्ट्रक्चर और मूलभूत सुविधाओं की कमी की मार झेल रहे थे. लेकिन पिछले एक साल से हम लगातार स्कूलों में आवश्यक सुविधाएं मजबूत करने, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने और विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित एवं बेहतर वातावरण सुनिश्चित करने के लिए युद्धस्तर पर काम कर रहे हैं.

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