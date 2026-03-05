FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

इंग्लैंड को जीत के लिए 254 रनों का लक्ष्य, भारत का स्कोर- 253/7 (20 ओवर), संजू सैमसन-89 रन, शिवम दुबे-43 रन, सूर्यकुमार- 11 रन, अभिषेक शर्मा- 9 रन, तिलक वर्मा- 21 रन, अक्षर पटेल- 2 रन, भारत ने इंग्लैंड को 254 रनों का लक्ष्य दिया

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Childhood Obesity: चीन के बाद भारत में सबसे ज्यादा बच्चे मोटापे के शिकार, क्या सिर्फ लाइफस्टाइल है जिम्मेदार? 

Childhood Obesity: चीन के बाद भारत में सबसे ज्यादा बच्चे मोटापे के शिकार, क्या सिर्फ लाइफस्टाइल है जिम्मेदार?

ISBT के पास मोनेस्ट्री मार्केट को मिली बड़ी सौगात, CM रेखा गुप्ता ने रखी फुट ओवर ब्रिज बनाने की नींव

ISBT के पास मोनेस्ट्री मार्केट को मिली बड़ी सौगात, CM रेखा गुप्ता ने रखी फुट ओवर ब्रिज बनाने की नींव

RRB JE Answer Key 2026: आरआरबी ने जारी की जूनियर इंजीनियर परीक्षा की आंसर की, जानें कब तक खुली रहेगी ऑब्जेक्शन विंडो

RRB JE Answer Key 2026: आरआरबी ने जारी की जूनियर इंजीनियर परीक्षा की आंसर की, जानें कब तक खुली रहेगी ऑब्जेक्शन विंडो

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
इस बैंक से अब नहीं निकाल सकेंगे ₹50,000 से ज्यादा, ATM की कैश लिमिट घटाई, 1 अप्रैल से लागू होगा नियम

इस बैंक से अब नहीं निकाल सकेंगे ₹50,000 से ज्यादा, ATM की कैश लिमिट घटाई, 1 अप्रैल से लागू होगा नियम

दोस्ती से प्यार में बदला रिश्ता, सानिया चंडोक से कैसे मिले थे अर्जुन तेंदुलकर, क्या है 'Love Story' 

दोस्ती से प्यार में बदला रिश्ता, सानिया चंडोक से कैसे मिले थे अर्जुन तेंदुलकर, क्या है 'Love Story'

सचिन तेंदुलकर के बेटे-बहू में से डिग्रियों की रेस में कौन है आगे? जानें अर्जुन तेंदुलकर और सानिया चंडोक की एजुकेशन का पूरा ब्यौरा

सचिन तेंदुलकर के बेटे-बहू में से डिग्रियों की रेस में कौन है आगे? जानें अर्जुन तेंदुलकर और सानिया चंडोक की एजुकेशन का पूरा ब्यौरा

Homeभारत

भारत

ISBT के पास मोनेस्ट्री मार्केट को मिली बड़ी सौगात, CM रेखा गुप्ता ने रखी फुट ओवर ब्रिज बनाने की नींव

सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली देश का आईना है, जहां विभिन्न राज्यों और संस्कृतियों से आए लोग मिल-जुलकर रहते हैं. लद्दाख से आए परिवार वर्षों से राजधानी में शांति और सौहार्द के साथ जीवन यापन कर रहे हैं.

Latest News

रईश खान

Updated : Mar 05, 2026, 07:03 PM IST

ISBT के पास मोनेस्ट्री मार्केट को मिली बड़ी सौगात, CM रेखा गुप्ता ने रखी फुट ओवर ब्रिज बनाने की नींव

सीएम रेखा गुप्ता ने लद्दाख बुद्ध विहार में फुट ओवर ब्रिज का शिलान्यास किया

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को कश्मीरी गेट, आउटर रिंग रोड के पास लद्दाख बुद्ध विहार क्षेत्र में लगभग तीन करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले फुट ओवर ब्रिज (एफओबी) का शिलान्यास किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. उन्होंने कहा कि इस पुल के निर्माण से लद्दाख बुद्ध विहार और मोनेस्ट्री मार्केट आने-जाने वाले नागरिकों को सुरक्षित रूप से सड़क पार करने की सुविधा मिलेगी, जिससे क्षेत्र में आवागमन और अधिक सुगम हो सकेगा. 

इस अवसर पर चांदनी चौक से सांसद प्रवीण खंडेलवाल, दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रवेश साहिब सिंह सहित अन्य गणमान्यजन उपस्थित थे. मुख्यमंत्री ने बताया कि इस फुट ओवर ब्रिज का डिजाइन स्थानीय लद्दाखी वास्तुकला को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है ताकि यह संरचना न केवल आधुनिक सुविधाओं से युक्त हो बल्कि क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान और परंपरा को भी दर्शा सके. उन्होंने कहा कि पुल में लिफ्ट की व्यवस्था भी की जाएगी, जिससे बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और गर्भवती महिलाओं को विशेष सुविधा मिलेगी.

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली देश का आईना है, जहां विभिन्न राज्यों और संस्कृतियों से आए लोग मिल-जुलकर रहते हैं. लद्दाख से आए परिवार वर्षों से दिल्ली में शांति और सौहार्द के साथ जीवन यापन कर रहे हैं और भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के माध्यम से समाज में शांति और सद्भाव का संदेश दे रहे हैं. दिल्ली सरकार सभी समुदायों की संस्कृति और परंपराओं का सम्मान करते हुए उनके विकास और सुविधाओं के लिए निरंतर कार्य कर रही है. 

सीएम रेखा गुप्ता ने यह भी आश्वासन दिया कि लद्दाख बुद्ध विहार कॉलोनी की अन्य समस्याओं के समाधान के लिए भी सरकार गंभीरता से कार्य करेगी. उन्होंने कहा कि मंदिर परिसर के विकास, आसपास के अतिक्रमण की समस्या और क्षेत्रीय सुविधाओं के विस्तार के लिए संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे.

इस अवसर पर पीडब्ल्यूडी मंत्री श्री प्रवेश साहिब सिंह ने कहा कि लद्दाख बुद्ध विहार क्षेत्र में बनने वाला यह फुट ओवर ब्रिज यहां रहने वाले नागरिकों की सुरक्षा और सुविधा से जुड़ा एक महत्वपूर्ण कदम है. इसके निर्माण से स्थानीय लोगों, श्रद्धालुओं और बाजार आने-जाने वाले नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी. दिल्ली सरकार का प्रयास है कि राजधानी के हर क्षेत्र में ऐसी सुविधाएं विकसित की जाएं, जिससे नागरिकों का दैनिक जीवन अधिक सुरक्षित और सुगम बन सके.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
इस बैंक से अब नहीं निकाल सकेंगे ₹50,000 से ज्यादा, ATM की कैश लिमिट घटाई, 1 अप्रैल से लागू होगा नियम
इस बैंक से अब नहीं निकाल सकेंगे ₹50,000 से ज्यादा, ATM की कैश लिमिट घटाई, 1 अप्रैल से लागू होगा नियम
दोस्ती से प्यार में बदला रिश्ता, सानिया चंडोक से कैसे मिले थे अर्जुन तेंदुलकर, क्या है 'Love Story' 
दोस्ती से प्यार में बदला रिश्ता, सानिया चंडोक से कैसे मिले थे अर्जुन तेंदुलकर, क्या है 'Love Story'
सचिन तेंदुलकर के बेटे-बहू में से डिग्रियों की रेस में कौन है आगे? जानें अर्जुन तेंदुलकर और सानिया चंडोक की एजुकेशन का पूरा ब्यौरा
सचिन तेंदुलकर के बेटे-बहू में से डिग्रियों की रेस में कौन है आगे? जानें अर्जुन तेंदुलकर और सानिया चंडोक की एजुकेशन का पूरा ब्यौरा
नौकरी छोड़ 10 लाख रुपये से शुरू किया बिजनेस, आज बना दी 150 करोड़ की कंपनी
नौकरी छोड़ 10 लाख रुपये से शुरू किया बिजनेस, आज बना दी 150 करोड़ की कंपनी
Prediabetes हो गई है? घबराएं नहीं, इन 8 तरीकों से जल्दी हो जाएगा कंट्रोल
Prediabetes हो गई है? घबराएं नहीं, इन 8 तरीकों से जल्दी हो जाएगा कंट्रोल
MORE
Advertisement
धर्म
सनातन धर्म में क्यों एक साथ की जाती है इन 5 देवी देवताओं की पूजा, जानिए इसका रहस्य और वजह
सनातन धर्म में क्यों एक साथ की जाती है इन 5 देवी देवताओं की पूजा, जानिए इसका रहस्य और वजह
Rahu-Bhudh-Shukra Gochar: राहु-शुक्र और बुध इन 4 राशियों का बिगाड़ेंगे काम, 11 अप्रैल तक एक के बाद एक मिलेगी चुनौतियां
राहु-शुक्र और बुध इन 4 राशियों का बिगाड़ेंगे काम, 11 अप्रैल तक एक के बाद एक मिलेगी चुनौतियां
Holi Festival Katha: आज देशभर में मनाया जाएगा होली का त्योहार, जानें इस त्योहार से जुड़ी पौराणिक कथा और मान्यता 
आज देशभर में मनाया जाएगा होली का त्योहार, जानें इस त्योहार से जुड़ी पौराणिक कथा और मान्यता
Horoscope 4 March: आज होली पर कैसा रहेगा आपकी राशि का हाल, यहां पढ़ें सभी राशियों के जातकों का भाग्यफल
आज होली पर कैसा रहेगा आपकी राशि का हाल, यहां पढ़ें सभी राशियों के जातकों का भाग्यफल
Richest Temples In India: भगवान के इन मंदिरों में होती है पैसों की बारिश, दानपात्रों में हर रोज आता है करोड़ों का दान
भगवान के इन मंदिरों में होती है पैसों की बारिश, दानपात्रों में हर रोज आता है करोड़ों का दान
MORE
Advertisement