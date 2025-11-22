Delhi News: दिल्ली में 25 नवंबर को सरकारी छुट्टी का ऐलान, CM रेखा गुप्ता ने बताई वजह

भारत
दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के मौके पर 25 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है. इस मौके पर लाल किले पर तीन दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन होगा.
Delhi News: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ऐलान किया है कि 25 नवंबर 2025 को श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के अवसर पर राजधानी में सरकारी छुट्टी रहेगी. इस अवसर पर लाल किले पर तीन दिवसीय भव्य समागम आयोजित किया जाएगा, जिसमें श्रद्धालु और नागरिक गुरु साहिब के साहस, करुणा और धार्मिक स्वतंत्रता के संदेश का अनुभव करेंगे. मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम की तैयारियों का निरीक्षण भी किया और सभी विभागों को उच्चतम गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की कि 25 नवंबर 2025 को श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के पावन अवसर पर राजधानी में सरकारी छुट्टी घोषित की गई है. CM ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से बताया कि गुरु साहिब का साहस, करुणा और धार्मिक स्वतंत्रता का संदेश हर नागरिक के लिए प्रेरणास्रोत रहेगा.
यह भी पढ़ें: दिल्ली-NCR में बढ़ते प्रदूषण पर CAQM का बड़ा फैसला, इन कर्मचारियों को मिली वर्क फ्रॉम होम की अनुमति
दिल्ली सरकार ने श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की 350वीं शहीदी दिवस के पावन अवसर पर 25 नवंबर 2025 को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का निर्णय लिया है।— Rekha Gupta (@gupta_rekha) November 22, 2025
गुरु साहिब के साहस, करुणा और धार्मिक स्वतंत्रता के संदेश हमें सदैव प्रेरित करते रहेंगे।
The Delhi Government has decided to declare…
इस अवसर पर लाल किले में तीन दिवसीय भव्य समागम आयोजित किया जाएगा. CM रेखा गुप्ता ने कहा कि यह कार्यक्रम न केवल इतिहास को याद करने का अवसर है बल्कि राष्ट्रीय चेतना और मानवीय मूल्यों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक भी है. उन्होंने आम जनता और श्रद्धालुओं को आमंत्रित करते हुए कहा कि आइए हम सब मिलकर गुरु साहिब को नमन करें जिन्होंने सत्य की रक्षा को सर्वोपरि माना. CM ने कहा कि पूरे देश में गुरु तेग बहादुर की 350वीं शहादत वर्षगांठ श्रद्धा और आदर के साथ मनाई जा रही है. दिल्ली में 23, 24 और 25 नवंबर को आयोजित होने वाले तीन दिन के कार्यक्रम में श्रद्धालु हिस्सा ले सकते हैं.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.