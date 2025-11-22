FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Aus vs Eng: क्या अब टेस्ट में भी ओपनिंग करेंगे ट्रेविस हेड? स्टीव स्मिथ ने दिया तगड़ा जवाब

Aus vs Eng: क्या अब टेस्ट में भी ओपनिंग करेंगे ट्रेविस हेड? स्टीव स्मिथ ने दिया तगड़ा जवाब

Delhi News: दिल्ली में 25 नवंबर को सरकारी छुट्टी का ऐलान, CM रेखा गुप्ता ने बताई वजह

दिल्ली में 25 नवंबर को सरकारी छुट्टी का ऐलान, CM रेखा गुप्ता ने बताई वजह

IPL के इतिहास में 5 सबसे महंगे विकेटकीपर बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो विदेशी खिलाड़ी

IPL के इतिहास में 5 सबसे महंगे विकेटकीपर बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो विदेशी खिलाड़ी

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
PM नरेंद्र मोदी तक पहुंचानी है अपनी कोई भी बात, तो यहां जानें आसान तरीके

PM नरेंद्र मोदी तक पहुंचानी है अपनी कोई भी बात, तो यहां जानें आसान तरीके

ध्वजारोहण समारोह से पहले देखिए राम मंदिर की अद्भुत तस्वीरें, PM मोदी समेत कई VVIP होंगे मौजूद

ध्वजारोहण समारोह से पहले देखिए राम मंदिर की अद्भुत तस्वीरें, PM मोदी समेत कई VVIP होंगे मौजूद

17 साल की उम्र में शुरू किया बिजनेस, आज बना डाली 100 करोड़ की कंपनी; आप भी इस करोड़पति से ले सकते हैं सीख

17 साल की उम्र में शुरू किया बिजनेस, आज बना डाली 100 करोड़ की कंपनी; आप भी इस करोड़पति से ले सकते हैं सीख

Homeभारत

भारत

Delhi News: दिल्ली में 25 नवंबर को सरकारी छुट्टी का ऐलान, CM रेखा गुप्ता ने बताई वजह

दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के मौके पर 25 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है. इस मौके पर लाल किले पर तीन दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन होगा.

Latest News

राजा राम

Updated : Nov 22, 2025, 08:28 PM IST

Delhi News: दिल्ली में 25 नवंबर को सरकारी छुट्टी का ऐलान, CM रेखा गुप्ता ने बताई वजह

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Delhi News: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ऐलान किया है कि 25 नवंबर 2025 को श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के अवसर पर राजधानी में सरकारी छुट्टी रहेगी. इस अवसर पर लाल किले पर तीन दिवसीय भव्य समागम आयोजित किया जाएगा, जिसमें श्रद्धालु और नागरिक गुरु साहिब के साहस, करुणा और धार्मिक स्वतंत्रता के संदेश का अनुभव करेंगे. मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम की तैयारियों का निरीक्षण भी किया और सभी विभागों को उच्चतम गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. 

तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की कि 25 नवंबर 2025 को श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के पावन अवसर पर राजधानी में सरकारी छुट्टी घोषित की गई है. CM ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से बताया कि गुरु साहिब का साहस, करुणा और धार्मिक स्वतंत्रता का संदेश हर नागरिक के लिए प्रेरणास्रोत रहेगा. 

यह भी पढ़ें: दिल्ली-NCR में बढ़ते प्रदूषण पर CAQM का बड़ा फैसला, इन कर्मचारियों को मिली वर्क फ्रॉम होम की अनुमति

तीन दिवसीय भव्य समागम

इस अवसर पर लाल किले में तीन दिवसीय भव्य समागम आयोजित किया जाएगा. CM रेखा गुप्ता ने कहा कि यह कार्यक्रम न केवल इतिहास को याद करने का अवसर है बल्कि राष्ट्रीय चेतना और मानवीय मूल्यों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक भी है. उन्होंने आम जनता और श्रद्धालुओं को आमंत्रित करते हुए कहा कि आइए हम सब मिलकर गुरु साहिब को नमन करें जिन्होंने सत्य की रक्षा को सर्वोपरि माना. CM ने कहा कि पूरे देश में गुरु तेग बहादुर की 350वीं शहादत वर्षगांठ श्रद्धा और आदर के साथ मनाई जा रही है. दिल्ली में 23, 24 और 25 नवंबर को आयोजित होने वाले तीन दिन के कार्यक्रम में श्रद्धालु हिस्सा ले सकते हैं. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Aus vs Eng: क्या अब टेस्ट में भी ओपनिंग करेंगे ट्रेविस हेड? स्टीव स्मिथ ने दिया तगड़ा जवाब
Aus vs Eng: क्या अब टेस्ट में भी ओपनिंग करेंगे ट्रेविस हेड? स्टीव स्मिथ ने दिया तगड़ा जवाब
Delhi News: दिल्ली में 25 नवंबर को सरकारी छुट्टी का ऐलान, CM रेखा गुप्ता ने बताई वजह
दिल्ली में 25 नवंबर को सरकारी छुट्टी का ऐलान, CM रेखा गुप्ता ने बताई वजह
IPL के इतिहास में 5 सबसे महंगे विकेटकीपर बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो विदेशी खिलाड़ी
IPL के इतिहास में 5 सबसे महंगे विकेटकीपर बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो विदेशी खिलाड़ी
G-20 Summit 2025: दक्षिण अफ्रीका में जी-20 शिखर सम्मेलन में PM मोदी की गूंज, ग्लोबल साउथ के लिए रखा सशक्त एजेंडा
दक्षिण अफ्रीका में जी-20 शिखर सम्मेलन में PM मोदी की गूंज, ग्लोबल साउथ के लिए रखा सशक्त एजेंडा
AUS vs ENG Highlights: अब क्या कहेंगे लोग... डेढ़ दिन में खत्म हुआ एशेज का पहला टेस्ट, ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 8 विकेट से रौंदा
AUS vs ENG Highlights: अब क्या कहेंगे लोग... डेढ़ दिन में खत्म हुआ एशेज का पहला टेस्ट, ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 8 विकेट से रौंदा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
PM नरेंद्र मोदी तक पहुंचानी है अपनी कोई भी बात, तो यहां जानें आसान तरीके
PM नरेंद्र मोदी तक पहुंचानी है अपनी कोई भी बात, तो यहां जानें आसान तरीके
ध्वजारोहण समारोह से पहले देखिए राम मंदिर की अद्भुत तस्वीरें, PM मोदी समेत कई VVIP होंगे मौजूद
ध्वजारोहण समारोह से पहले देखिए राम मंदिर की अद्भुत तस्वीरें, PM मोदी समेत कई VVIP होंगे मौजूद
17 साल की उम्र में शुरू किया बिजनेस, आज बना डाली 100 करोड़ की कंपनी; आप भी इस करोड़पति से ले सकते हैं सीख
17 साल की उम्र में शुरू किया बिजनेस, आज बना डाली 100 करोड़ की कंपनी; आप भी इस करोड़पति से ले सकते हैं सीख
10 साल की मेहनत के बाद तैयार हुआ दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग, इस राज्य में होगा स्थापित
10 साल की मेहनत के बाद तैयार हुआ दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग, इस राज्य में होगा स्थापित
कश्मीर को आखिर किसने कहा था ‘धरती का स्वर्ग’? बेहद दिलचस्प है कहानी
कश्मीर को आखिर किसने कहा था ‘धरती का स्वर्ग’? बेहद दिलचस्प है कहानी
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Smriti Mandhana के होने वाले पति Palash Muchhal कौन हैं? उम्र में कितना फासला, जानें नेटवर्थ में कौन किसे देता है टक्कर?
Smriti Mandhana के होने वाले पति Palash Muchhal कौन हैं? उम्र में कितना फासला, जानें नेटवर्थ में कौन किसे देता है टक्कर?
जहरीली हवा से बेबस हुई दिल्ली: पूरे NCR में हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात, 450 के पार हुआ AQI
जहरीली हवा से बेबस हुई दिल्ली: पूरे NCR में हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात, 450 के पार हुआ AQI
दुनिया के वो 5 देश जिनका D से शुरू होता है नाम, खूबसूरती में नहीं हैं किसी से कम
दुनिया के वो 5 देश जिनका D से शुरू होता है नाम, खूबसूरती में नहीं हैं किसी से कम
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
MORE