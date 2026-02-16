FacebookTwitterYoutubeInstagram
Homeभारत

भारत

दिल्ली के नेहरू प्लेस में 1000 वाहनों की मल्टी लेवल पार्किंग शुरू, CM रेखा गुप्ता ने किया उद्घाटन

दिल्ली के प्रमुख कारोबारी क्षेत्र नेहरू प्लेस के लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है. यहां छह मंजिला आधुनिक मल्टी लेवल कार पार्किंग तैयार हो चुकी है. इस परियोजना के शुरू होने से रोजाना आने वाले हजारों लोगों को सुरक्षित और व्यवस्थित पार्किंग की सुविधा मिल सकेगी. 

Latest News

डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Feb 16, 2026, 01:44 PM IST

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता

दिल्ली में बढ़ती पार्किंग समस्या से राहत देने के लिए सरकार लगातार नई सुविधाएं विकसित कर रही है. इसी कड़ी में दक्षिणी दिल्ली के प्रमुख कारोबारी क्षेत्र नेहरू प्लेस के लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है. यहां छह मंजिला आधुनिक मल्टी लेवल कार पार्किंग तैयार हो चुकी है, जिसका उद्घाटन सोमवार को उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की मौजूदगी में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया. इस परियोजना के शुरू होने से रोजाना आने वाले हजारों लोगों को सुरक्षित और व्यवस्थित पार्किंग की सुविधा मिल सकेगी. 

कुल 1000 वाहनों को पार्क करने की व्यवस्था

इस पार्किंग का निर्माण दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने करीब 62.4 करोड़ रुपये की लागत से कराया है. इस नई सुविधा में कुल 1000 वाहनों को पार्क करने की व्यवस्था की गई है. इसमें 660 कारों और 352 दोपहिया वाहनों के लिए जगह बनाई गई है. साथ ही दिव्यांग नागरिकों के लिए 56 विशेष पार्किंग स्लॉट भी तय किए गए हैं, जिससे उन्हें किसी तरह की परेशानी न हो. 

यह भी पढ़ें: India AI Impact Summit 2026: दिल्ली में आज से शूरू हुई AI की बैठक, 5 दिनों तक चलेगा मेगा इवेंट, जानें रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया

कई आधुनिक सुविधाओं से लैस

यह पार्किंग परिसर कई आधुनिक सुविधाओं से लैस है. यहां सीसीटीवी कैमरों के जरिए सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है. इसके अलावा एलईडी लाइटिंग, उन्नत अग्निशमन प्रणाली और स्वचालित टिकट प्रणाली भी लगाई गई है. इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए ईवी चार्जिंग स्टेशन भी बनाए गए हैं. लोगों की सुविधा के लिए लिफ्ट की व्यवस्था की गई है, जिससे सभी मंजिलों तक आसानी से पहुंचा जा सके. अधिकारियों का कहना है कि नेहरू प्लेस लंबे समय से अव्यवस्थित और अवैध पार्किंग की समस्या से जूझ रहा था. यहां रोजाना बड़ी संख्या में आईटी पेशेवर, कारोबारी और ग्राहक आते हैं, जिससे ट्रैफिक दबाव बढ़ जाता है. नई मल्टी लेवल पार्किंग के शुरू होने से सड़कों पर खड़े वाहनों की संख्या कम होगी और ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर होगी. उम्मीद है कि इस सुविधा से नेहरू प्लेस के साथ-साथ रिंग रोड और मेट्रो स्टेशन के आसपास भी यातायात सुचारू होगा और लोगों को बड़ी राहत मिलेगी. इस अवसर पर क्षेत्र के सांसद श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी जी, निगम पार्षद श्रीमती योगिता सिंह जी, श्री राजपाल जी, जिलाध्यक्ष श्रीमती माया बिष्ट जी सहित डीडीए के अधिकारीगण और स्थानीय गणमान्यजन भी उपस्थित रहे. 

