आयुष्मान आरोग्य मंदिरों से बदलेगी दिल्ली की प्राथमिक स्वास्थ्य व्यवस्था, CM रेखा गुप्ता ने दी नई दिशा

बांग्लादेश चुनाव में BNP की प्रचंड जीत, PM मोदी ने फोन कर तारिक रहमान को दी शुभकामनाएं, जानें बातचीत की बड़ी बातें

दिल्ली में SC-ST बस्तियों को CM रेखा गुप्ता का बड़ा तोहफा, 85 करोड़ की 146 परियोजनाओं की शुरुआत

Attention Span: बार-बार भटकता है ध्यान? कैसे पहचाने 'फोकस टाइम' ठीक है या नहीं

India AI Impact Summit 2026 क्या है? जहां जुटेंगे टेक जगत के दिग्गज, जानिए क्यों खास है यह मेगा इवेंट

Friday OTT Release: ओटीटी पर दिखेगा शैतानी साया! 'द कॉन्ज्यूरिंग: लास्ट राइट्स' से 'कोहरा 2' के सस्पेंस तक, आज रिलीज हुईं ये 8 फिल्में

Homeभारत

भारत

आयुष्मान आरोग्य मंदिरों से बदलेगी दिल्ली की प्राथमिक स्वास्थ्य व्यवस्था, CM रेखा गुप्ता ने दी नई दिशा

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि हर नागरिक को अपने क्षेत्र में ही सस्ती, सुलभ और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिले. मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली सरकार स्वास्थ्य को खर्च नहीं, बल्कि निवेश मानती है.

डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Feb 13, 2026, 06:18 PM IST

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता 

राजधानी दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया गया है. दक्षिण दिल्ली के फतेहपुर बेरी से 51 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की शुरुआत की गई. इसके साथ ही शहर में ऐसे केंद्रों की कुल संख्या 370 हो गई है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि हर नागरिक को अपने क्षेत्र में ही सस्ती, सुलभ और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिले. इसी मौके पर छतरपुर क्षेत्र में 322 करोड़ रुपये की विकास योजनाओं का भी शुभारंभ किया गया.

मुख्यमंत्री ने आयुष्मान केंद्र का विस्तृत निरीक्षण किया

इस अवसर पर दक्षिण दिल्ली के सांसद श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी, छतरपुर के विधायक श्री करतार सिंह तंवर, निगम पार्षद श्री सुंदर सिंह तंवर सहित कई वरिष्ठ अधिकारी और स्थानीय नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे. मुख्यमंत्री ने आयुष्मान केंद्र का विस्तृत निरीक्षण किया और वहां उपलब्ध विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं का अवलोकन किया. मुख्यमंत्री ने यह भी सुनिश्चित किया कि सभी आवश्यक जांच, दवाइयां और उपचार सेवाएं सुव्यवस्थित रूप से संचालित हो रही हैं और नागरिकों को समय पर और प्रभावी स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की स्थापना से स्वास्थ्य व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव आया है. इन केंद्रों के माध्यम से नागरिकों को न केवल उपचार बल्कि प्रोमोटिव और प्रिवेंटिव स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रदान की जा रही हैं. मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली सरकार स्वास्थ्य को खर्च नहीं, बल्कि निवेश मानती है. आयुष्मान आरोग्य मंदिर केवल इलाज का केंद्र नहीं, बल्कि रोकथाम, जागरूकता और विश्वास का केंद्र हैं. जब नीयत साफ हो और संकल्प मजबूत हो तो परिणाम भी तेज आते हैं. केवल एक वर्ष के भीतर 370 आरोग्य मंदिर स्थापित करना इसी प्रतिबद्धता का प्रमाण है. मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि सरकार जल्द ही 1100 से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित करने के लक्ष्य को भी पूरा करेगी.

समय पर उपचार प्राप्त हो सकेगा

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के माध्यम से नागरिकों को अपने ही क्षेत्र में व्यापक और आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं. यहां लगभग 80 प्रकार की निःशुल्क जांच, आवश्यक दवाइयों की मुफ्त उपलब्धता, उन्नत डायग्नोस्टिक सेवाएं और कैंसर स्क्रीनिंग उपलब्ध है. साथ ही, टीकाकरण सेवाएं, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कक्ष, बुज़ुर्गों की देखभाल और गैर-संचारी रोगों की जांच जैसी महत्वपूर्ण सुविधाएं भी उपलब्ध हैं. इन केंद्रों में आधुनिक और मरीज-अनुकूल बुनियादी ढांचा विकसित किया गया है. मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि इन सुविधाओं से लोगों को बड़े अस्पतालों में लगने वाली लंबी कतारों से राहत मिलेगी और उन्हें समय पर उपचार प्राप्त हो सकेगा.

यह भी पढ़ें: दिल्ली में SC-ST बस्तियों को CM रेखा गुप्ता का बड़ा तोहफा, 85 करोड़ की 146 परियोजनाओं की शुरुआत

एलिवेटेड रोड परियोजनाएं भी स्वीकृत की गई

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दक्षिण दिल्ली में ही छतरपुर विधानसभा क्षेत्र में 322 करोड़ रुपये से अधिक लागत की बहुप्रतीक्षित विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया. इन परियोजनाओं में सड़कों का निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण, नालियों का निर्माण और सुधार, ट्रैफिक जाम की समस्या के समाधान के लिए आवश्यक ढांचागत सुधार, स्कूलों का उत्थान और सार्वजनिक सुविधाओं का विकास शामिल है. साथ ही, विधानसभा की कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाओं का विस्तार भी सुनिश्चित किया जाएगा- इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि उनकी सरकार ने महरौली-बदरपुर रोड पर 1471 करोड़ रुपये की लागत से डबल डेकर फ्लाईओवर को मंजूरी दी गई है. छतरपुर विधानसभा क्षेत्र को तीन नए स्कूलों की भी सौगात दी गई है. इसके अतिरिक्त, छतरपुर और आसपास के क्षेत्रों में चार एलिवेटेड रोड परियोजनाएं भी स्वीकृत की गई हैं.

