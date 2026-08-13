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दिल्ली वालों को तोहफा! CM रेखा गुप्ता ने किया 2-लेन स्लिप रोड ब्रिज का उद्घाटन, जानें किन इलाकों को जाम से मिलेगी मुक्ति

गाजीपुर नाले को हिंडन नहर से जोड़ने के लिए बने नए 2-लेन स्लिप रोड ब्रिज का दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लोकार्पण किया. उन्होंने कहा कि ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का मकसद हर दिल्लीवासी के जीवन को आसान बनाना है....

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डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Aug 13, 2026, 05:47 PM IST

दिल्ली वालों को तोहफा! CM रेखा गुप्ता ने किया 2-लेन स्लिप रोड ब्रिज का उद्घाटन, जानें किन इलाकों को जाम से मिलेगी मुक्ति

Delhi CM Rekha Gupta ने किया नए 2-लेन स्लिप रोड ब्रिज का उद्घाटन. 

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दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने गुरुवार, 13 अगस्त 2026 को गाजीपुर नाले को हिंडन नहर से जोड़ने के लिए बने नए 2-लेन स्लिप रोड ब्रिज का उद्घाटन किया. इस प्रोजेक्ट से कोंडली, कल्याणपुरी, गाजीपुर और आसपास के इलाकों के लाखों लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है. दिल्ली सरकार का कहना है कि इससे ट्रैफिक जाम कम होगा, यात्रा का समय घटेगा और रोजाना की आवाजाही भी बेहतर होगी.

इस मौके पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा, कैबिनेट मंत्री प्रवेश साहिब सिंह, विधायक रविंदर नेगी और रविकांत, जिला अध्यक्ष विजेंद्र धामा के साथ-साथ कई जन प्रतिनिधि, सीनियर अधिकारी, स्थानीय लोग शामिल हुए. 

'बीजेपी सरकार ने अटकाने, लटकाने और भटकाने की पुरानी कार्यसंस्कृति को खत्म किया'

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार शहर के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे आम लोगों के लिए सफर ज्यादा आसान, तेज और सुविधाजनक हो सके. उन्होंने कहा कि ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का मकसद हर दिल्लीवासी के जीवन को आसान बनाना है.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में सीएम ने कहा कि नई कनेक्टिविटी से कोंडली, कल्याणपुरी, गाजीपुर और आसपास के इलाकों में लाखों लोगों के लिए आवागमन आसान हो जाएगा. इससे यातायात का दबाव कम होगा और समय की बचत भी होगी. उन्होंने लिखा- 'बीते डेढ़ साल में हमारी सरकार ने अटकाने, लटकाने और भटकाने की पुरानी कार्यसंस्कृति को खत्म कर विकास को नई गति दी है. गाजीपुर ड्रेन से हिंडन नहर तक 2-लेन स्लिप रोड ब्रिज इसी बदलती दिल्ली का प्रमाण है.'

प्रवेश साहिब सिंह ने बताया, जल्द होगा बारापुला फ्लाईओवर का उद्घाटन

पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने कहा कि प्रोजेक्ट के 6 साल से अधूरा पड़े रहने की वजह से कोंडली और आसपास के इलाकों में यातायात जाम की समस्या बनी हुई थी. उन्होंने बताया कि सत्ता में आने के बाद बीजेपी सरकार ने ठेकेदार को भुगतान के साथ-साथ दूसरे अटके हुए मुद्दों को सुलझाकर इस प्रोजेक्ट को पूरा किया है. उन्होंने आगे कहा कि बारापुला फ्लाईओवर का निर्माण पिछले 10 साल से चल रहा था. अब इसका निर्माण भी पूरा हो गया है और जल्द ही इसका उद्घाटन भी किया जाएगा.

पूर्वी दिल्ली के सांसद हर्ष मल्होत्रा ​​ने कहा कि कई साल से ठप पड़ी विकास परियोजनाएं अब तेजी से आगे बढ़ रही हैं और राजधानी दिल्ली विकास के नए पथ पर तेजी से आगे बढ़ रही है. 

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